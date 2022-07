Kommentar

Muslimsk Pippi Langstrømpe

Shazia Majid

Iman Vellani som Ms. Marvel i serien ved samme navn.

Jeg trodde Pippi Langstrømpe holdt som superhelt for alle småjenter uansett bakgrunn. Det var før jeg så den nye Disney-serien Ms. Marvel.

Jeg skulle ønske jeg så Ms. Marvel da jeg var syv – og ikke 47.

Så bra er den muslimske tenåringsjenta Kamala Khan. Spilt av pakistanskfødte Iman Vellani. Kamala har pakistanske foreldre, og bor i Jersey City i USA. Plutselig en dag får hun superkrefter i dette Marvel-universet som du kan se på Disney+.

Ikke et vondt ord om Pippi Langstrømpe. Jeg elsket (og elsker) henne, slik småpiker kan elske store idoler. Pippi var den råeste, morsomste og sterkeste.

Hun var alt jenter som meg ikke kunne, eller fikk lov til å være.

Hun var ærlig, høylytt, påståelig, sta, nysgjerrig, og med styrke og mot til å gå på de mest farlige utflukter med sine vanlige og uvanlige venner.

Mest av alt var det den fysiske styrken som fascinerte. At små jenter kunne være så sterke at de kunne løfte en hest med en hånd. At hun kunne gå inn i en nevekamp med skurker dobbelt så store som henne.

Tenk, sånn kunne jenter også være!

Jenter som så ut som Pippi. Jeg så ikke ut som Pippi. Lite i Pippis univers lignet på mitt univers. Jenter som meg kunne beundre henne på avstand.

Men så, en generasjon senere kommer altså den litt keitete, men desto modigere Kamala. En Pippi Langstrømpe med sort hår, brune øynene og muslimske foreldre. En Pippi som snakker urdu, spiser biryani, istedenfor grøt, og som digger Shah Rukh Khan, Bollywoods svar på Brad Pitt.

Kamala har problemer og utfordringer som ligner på mine og slike som meg. Trange kjønnsroller, høye forventninger fra foreldre, nabokjerringer som holder utkikk, og de lave forventningers rasisme.

Og så klarer hun å bli en Pippi likevel!

Og selv om Kamala ikke sier det like ordrett som den svenske superhelten – så når budskapet ut: Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.

Det er derfor representasjon er så viktig. Det er derfor det er av betydning at Kamala er muslim. At hun fester i pakistanske klær. At hun er oppdratt innenfor rammer som er trangere for henne enn de er for de hvite, amerikanske jentene på ungdomsskolen hennes.

Men at de rammene sakte, men sikkert smuldres opp. Når foreldrene forstår hvilket unikum datteren er. Kamalas superkrefter består i grunn like mye av støtten fra foreldrene som evnen til å løfte biler.

Jeg visste ikke hvor etterlengtet Kamala var. Før hun sto der. I sitt pakistansk-sydde superhelt kostyme.

Ms. Marvel er banebrytende. Ikke bare fordi hun ser annerledes ut.

Men mer fordi serien klarer kunststykket få andre har klart. Å vise frem muslimer som de ordinære menneskene de er. Det er ekstraordinært.

Jeg er vant med muslimer og pakistanere som stereotype skurker med tykk aksent og øyensverte i storfilmer fra Hollywood. De vanlige muslimske karakterene finner du sjeldent i populærkulturen. Der finner du de marginale: Terrorister, konebankere og æresdrapsmenn.

Muslimene i Ms. Marvel, og dem er det mange av, kommer i alle fargesjatteringer. Noen er praktiserende muslimer – andre ikke. Noen er hvite muslimer, andre er svarte.

Noen resiterer koranen, andre gjør det ikke. Noen går med hijab, andre ikke. Selv om de er søsken og bor under samme tak. Noen går i moskeen, andre gjør det ikke. Noen er forelsket i hvite, andre i svarte.

En pakistansk-ættet mann er sågar gift med en afroamerikansk kvinne – uten at det dveles ved det ett sekund. Som om det er verdens mest naturligste ting, som ikke krever ytterligere terping eller forklaring.

De praktiserende muslimene danser på store, feite bryllupsfester og de ikke-praktiserende sier «Bismillah» – Jeg begynner med Allahs navn – før de skal ta første kjøretime.

Denne normaliseringen er ny, den er innbydende og den er befriende. Å være muslim er liksom ikke greia med Ms. Marvel-serien.

De er bare vanlige folk, som alle andre. Med et ganske avslappet forhold til religionen.

Så opplagt, men akk så uvanlig å se på film.

BIRYANI PÅ MENYEN: Kamala er Ms. Marvel. Hun kommer fra en familie med pakistansk bakgrunn. Det byr på noen utfordringer – som innetider. Mohan Kapur spiller faren Yusuf, Iman Vellani er Ms. Marvel/Kamala Khan, Zenobia Shroff spiller moren Muneeba, og Saagar Shaikh er broren Aamir.

Når det er sagt, det er klart det finnes særegne, patriarkalske utfordringer i disse miljøene. De skjules ikke i Ms. Marvel. De fremheves, tegnes og forklares, før de knuses. På ekte superhelt-vis. Av en hel gjeng og flere generasjoner av kvinner. Fra bestemødre til mødre til Kamala.

Mer poetisk kunne det knapt vært.

Så har kanskje ikke Ms. Marvel-serien den samme farten som vi er vant til. Ikke har Kamala de mest spektakulære superkreftene. Og ikke er superskurken den mest fryktinngytende.

Men Kamala er definitiv den mest jordnære, den mest ekte superhelten. Med de mest virkelighetsnære mellommenneskelige relasjoner og en av de mest gjennomarbeidede og best gjennomførte bakgrunnshistoriene.

Om en av verdens største massevandringer da India og Pakistan ble delt i to land i 1947. 15 millioner mennesker måtte forflytte seg over en nytrukket landegrense. Over en million mennesker ble drept i blodbadet. Sårene har fortsatt ikke grodd.

Hele Ms. Marvel-universet syder av ekthet.

Fra klær til farger til språk og gester, tradisjoner og ritualer og kulturelle referanser. Storbyen Karachi er skildret så det kiler i magen til en norskfødt med pakistanske foreldre.

Noen av replikkene og henvisningene må du være «utlending», muslim eller pakistaner for å ha den hele og fulle gleden av.

For ikke å snakke om bakgrunnsmusikken. Dansefoten har rykket utallige ganger når nye og gamle pakistanske og indiske slagere har stått til forseggjorte actionscener og fengende rulletekster.

Mer enn en gang har jeg tørket en tåre i øyekroken mens jeg har sett Ms. Marvel briljere på skjermen. Nøyaktig så deilig er det.

Å kunne kjenne seg igjen i en fantasifigur. Men ikke en hvilken som helst fantasifigur.

Ms. Marvel deler univers med Iron man, Captain America, Wolverine og Black Panther.

Denne lille, store serien – med den lille, store Kamala – er en påminnelse om hvor viktig det er å se seg representert på TV, i litteraturen og i avisen.

Mangfold er riktig, og det er også innbringende.

Men mest av alt avstedkommer det en ny generasjon jenter – som har fått en superhelt de kan se på og tenke – hun ligner på meg.

Hvis hun kan, kan også jeg.