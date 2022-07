ROSETOGET: Tre dager etter terrorangrepet 22. juli 2011 gikk tusener i rosetog i Oslo. Dette bildet er tatt på Rådhusplassen.

Vi må aldri hvile i kampen mot hatet

22. juli er en påminnelse om at vi aldri kan hvile i vårt arbeid mot ekstremistisk ideologi. At den må bekjempes over alt. Alltid!

VG Leder

Publisert: Nå nettopp

En sommerdag for elleve år siden mistet Norge sin uskyld. Vi opplevde det verste terrorangrepet i nyere tid. Utført av en av våre egne. Mot våre egne.

77 nordmenn ble drept, hundrevis ble skadet. Fysisk og psykisk merket for livet.

De fleste var ungdommer på Arbeiderpartiets sommerleir på Utøya. Mange av de drepte ble skutt ansikt til ansikt av en forrykt barnemorder.

Norge var et land i traume. I dagene etter terrorangrepet grep hundretusener fast i hver sin rose. Over hele landet gikk symboltunge rosetog. Som om vi ville holde fast ved det Norge vi kjente.

Et stabilt, rikt, åpent og demokratisk land, hvor alle var trygge. Tryggere enn de fleste andre steder i verden.

Et land ukjent med voldelig ekstremisme slik vi hadde sett rundt om i Europa. Et land som hadde tatt et oppgjør med nazismen. Et land hvor voldelig islamisme hadde dårlige kår.

I de påfølgende dagene, ukene og månedene søkte vi etter svar. Hvordan kunne det skje? Og hva skulle vi gjøre for å forhindre at slikt skjer igjen?

Da støvet hadde lagt seg, satt vi med noen flere svar. Terroristen var drevet av politisk ideologi og hat mot innvandrere. Han foraktet innvandring og muslimer. En utilslørt høyreekstremist full av hat.

Så kom debatten. Den var vanskelig. Til tider brutal.

Drapsmannens absurde tanker nedskrevet i et forvirret manifest var ikke lenger like perifere. Noe av retorikken fant veien inn i hovedstrømmen. Den ble diskutert i åpent lende. Troll sprakk ikke nødvendigvis i solen.

I 2019 hadde Norge sitt andre rasistisk motiverte terrorangrep. En ung mann drevet av samme ideologi og hat som 22. juli-terroristen. Også han var tungt bevæpnet da han tok seg inn i moskeen i Bærum. Rene tilfeldigheter gjorde at den var nesten tom. Men han rakk å drepe sin adopterte søster, Johanne.

25. juni i år opplevde vi enda en masseskyting – også denne gangen i hjertet av Oslo. Uskyldige mennesker ble truffet, to ble drept, og flere skadet. Politiet etterforsker skytingen som islamistisk terrorangrep. I så fall det første i sitt slag i Norge. Her venter vi fortsatt på det endelige svaret.

Elleve år etter 22. juli er det viktig å innse at Norge ikke er immun mot ekstremistisk vold. At rosetog kan lindre, men ikke forhindre.

Vi har et felles ansvar. Ikke bare for mer åpenhet og mer demokrati. Men også for å kjempe mot dehumaniserende retorikk, mot løgner, desinformasjon og konspirasjonsteorier.

Vi må aldri hvile i vår kamp mot hatet og for vårt frie, demokratiske samfunn.