Kortere sommerferie er feil svar!

Høyres Margret Hagerup trekker stadig frem at sommerferien bør kortes ned for at foreldrenes feriekabal skal gå opp. For mange er nok dette en utfordring, men vi må huske hvem skolen og sommerferien er ment for. Nemlig barna.

MAREN GRØTHE (21), stortingsrepresentant for Senterpartiet

Sommerferien er et viktig avbrekk for mange. Det er en mulighet til å oppleve noe annet enn på skolen, utforske, utfordre seg selv og av og til kjede seg.

Å kutte i denne, er feil svar på de problemene og målene vi har for skolen i dag. Senterpartiets store mål i utdanningspolitikken er at flere skal fullføre skoleløpet, følge sine interesser og drømmer og etter hvert få seg et arbeid de trives i. I dag vet vi det er de praktiske og gjerne litt skoletrette ungdommene som faller fra.

For mange av disse elevene er sommerferien er et viktig og nødvendig avbrekk, som bidrar til å skape motivasjon til å håndtere resten av skoleåret.

Hagerup er bekymret for elevenes læring.

Jeg er mer bekymret for hva vi gjør med neste generasjon, dersom dagens unger ikke skal få tid og mulighet til å utforske livet også utenfor skolebenken. Vi skal ikke undervurdere at det er mye læring utenfor skolens fire vegger.

Elevene blir ikke nødvendigvis klokere som mennesker eller flinkere i fag av å sitte enda flere uker på skolebenken. Sommerjobber, mer ansvar i hjemmet og tid til å savne skolen har en verdi.

Så skal vi være bevisste på at det er forskjell på hvilket tilbud barn og unge får om sommeren, og at foreldrenes feriekabal skal gå opp, men å kalle sommerferien en «utenforskapsleir» som «bidrar til rekruttering til kriminelle gjenger» er derimot en påstand fra Hagerup uten faglig belegg.

Det sier heller mer om Høyres prioritering av barn og unge de siste 8 årene.

Senterpartiet er mer opptatt av at vi skal satse på de alternative tilbudene for de som ønsker å benytte seg av det. Gjøre flere fritids- og aktivitetstilbud mer tilgjengelig gjennom sommeren, styrke tilbudene for lavinntektsfamilier og forbedre SFO-tilbudet.

Her er vi allerede i gang, blant annet ved at alle 1.-klassinger nå får gratis SFO fra august.

Det er fristende å minne Høyre om at dette handler om å huske hvem skolen er til for. Den er til for ungene og ungdommene våre.

For at de skal få lære, mestre og vokse seg inn i videre utdanning og arbeidsliv. Da må vi fokusere på det som er viktigst: at flere skal få motivasjon til å fullføre skolen.

Å ta fra elever større deler av ferien vil ikke bidra til noe av dette – snarere tvert imot. Vi må la unger få være unger. Jeg unner elevene en lang og god sommerferie!