Natos fast-track er stengt

Av Per Olav Ødegård

MÅ VENTE: Generalsekretær Jens Stoltenberg hos statsminister Magdalena Andersson mandag.

Sverige og Finlands vei til medlemskap i Nato er blitt lengre og mer krevende enn noen hadde forestilt seg.

Våre nordiske naboland trodde de kunne bruke fast-track inngangen til Nato. Med god grunn. Nato har åpen dør for nye søkerland. Sverige og Finland oppfyller alle krav til medlemskap. På forhånd kom det ingen motforestillinger fra noen av de 30 medlemsland.

Inntil Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan så at dette var en mulighet for å oppnå innrømmelser og en politisk gevinst.

Det burde ikke kommet som en overraskelse. Erdogan har brukt den samme taktikk mange ganger tidligere og stilt samarbeidet i Nato på mange harde prøver.

Nå forsøker Natos generalsekretær Jens Stoltenberg å løse flokene. Han var i Finland i helgen og i Sverige på mandag. Det pågår et intenst diplomati, mens håpet svinner om at Sverige og Finland skal få grønt lys før Natos toppmøte i slutten av juni.

– Målet er at det skal skje så fort som mulig, sa Stoltenberg etter møtet med Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

17. mars sa Stoltenberg i et intervju med Dagens Nyheter at han bedømte det slik at alle 30 land ville støtte finsk og svensk medlemskap. Optimismen var stor. Dette skulle ordne seg raskt.

Men Erdogan tråkket på bremsen og alt stanset opp. Nå skal det ryddes opp «så fort som mulig». Det er ikke mulig å sette en tidslinje, og toppmøtet i Madrid er ihvertfall ikke lenger en frist. I den spanske hovedstaden kan Erdogan få all den oppmerksomhet han søker om sine mange krav til Sverige, Finland og allierte.

Mer uventet var det at den svenske opposisjonen, riktignok utilsiktet, ga Erdogan en hjelpende hånd. Det skjedde ved at det nylig ble skapt en regjeringskrise, som førte til at det ble satt et skarpt søkelys på Sveriges forhold til kurdiske organisasjoner.

Det var både unødvendig og uansvarlig.

Unødvendig fordi det er mindre enn 100 dager til velgerne kan si sin mening i valget til ny Riksdag. Uansvarlig fordi landet kunne ha blitt kastet ut i kaos i en tid hvor behovet for politisk stabilitet er desto større.

Regjeringskrisen handlet egentlig ikke om hverken Nato, Tyrkia eller kurdere, men om gjengkriminalitet i Sverige. Men ettersom hele den borgerlige opposisjonen støttet Sverigedemokratenes mistillitsforslag mot justisminister Morgan Johansson ble den sosialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson avhengig av støtte fra én kvinne på vippen:

Den uavhengige representant, svensk-kurdiske, Amineh Kakabaveh.

SÅ FORT SOM MULIG: Jens Stoltenberg kan ikke love Magdalena Andersson annet enn at Sverige og Finland får grønt lys så snart som mulig.

Magdalena ville ikke ofre en minister og gjorde dette til en sak om regjeringens overlevelse. Regjeringen ble sittende, men kun fordi Kakabaveh avsto fra å stemme over mistillitsforslaget.

Sosialdemokratene fastholdt samtidig tidligere løfter til Kakabaveh om blant annet et fordypet samarbeid med det største politiske partiet blant syriske kurdere (PYD). Kakabeveh var godt fornøyd med utfallet.

Problemer var at det også passet Erdogan, som hånd i hanske. Det ga ham ytterligere ammunisjon i sine angrep mot Sverige. Han anklager begge søkerlandene, men særlig Sverige, for å være altfor vennlig innstilt til kurdiske grupper som han omtaler som terrorister.

– Den svenske regjeringen ble tvunget til å heise opp avtaledokumentet i en flaggstang og vifte med det for for verdens og Erdogans øyne, som Erik Helmerson uttrykte det i Dagens Nyheter.

Eller som en annen kommentator, Alex Schulman, skrev i forbindelse med regjeringskrisen.

–Svensk politikk er uverdig og pinlig, og må fremstå fullstendig ubegripelig for velgerne.

Et av paradoksene er at borgerlige partier som er lenge har talt for Sverige i Nato bidro til en skadelig krise nettopp da medlemskap ble høyst aktuelt.

SIER NEI: President Recep Tayyip Erdogan fremmer en lang rekke krav til Sverige og Finland.

PYD er et politisk parti. Den væpnede grenen heter YPG. Erdogan setter YPG i samme liga som PKK i Tyrkia, som også står på EUs og USAs terrorliste.

Men USA og allierte samarbeidet nært med YPG i Syria. Den kurdiske militsen spilte en avgjørende viktig rolle i kampen mot den såkalte islamske stat (IS). Et av landene som ble hardest rammet av IS’ terror var Tyrkia. Nå anklager Erdogan de som bekjempet terroristene på bakken i Syria for selv å være terrorister.

Slik kom kompliserte allianser i Midtøsten til å spille en avgjørende rolle i svensk innenrikspolitikk, og det skjedde på et høyst uheldig tidspunkt.

Som medlemmer av EU anser også Sverige og Finland PKK som en terrororganisasjon. Men Erdogan krever også at de bryter kontakt med alle kurdiske organisasjoner som han stempler som terrorister, utleverer tyrkiske opposisjonelle som har søkt tilflukt i Norden og dessuten opphever forbudet mot våpeneksport til Ankara.

Jo lengre forhandlingene pågår med Finland og Sverige virket det som om Tyrkias kravliste bare blir lengre.

Mandag opplyste statsminister Andersson at Sverige skjerper antiterrorlovene ytterligere. De er dessuten innstilt på å myke opp eksportforbudet av våpen til en fremtidig Nato-alliert.

Men det er umulig for Sverige og Finland å innfri alle Erdogans krav. Det er også vanskelig å se hvordan Andersson kan gjøre noe som bedrer forholdet til Erdogan uten samtidig å bryte avtalen med den ene representant som sikret regjeringen flertall i Riksdagen.

Selv om det først og fremst er Sverige som er mål for Erdogans vrede vil ikke Finland alene gå inn i Nato.

– Vi går videre hånd i hånd, som Finlands president Sauli Niinistõ sa i helgen.

Sannsynligvis vil dette ordne seg til slutt. Det skjer som oftest når Tyrkia setter ned foten i Nato. Men det skjer ikke uten sverdslag og ikke før Erdogan har noe konkret å vise frem til eget publikum. Hva som er tilstrekkelig vet han bare selv.