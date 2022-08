Kommentar

Støres støtteknipe

Norsk næringsliv har blitt vant til at staten hjelper dem ut av trøbbel. Men vanlige folk kan ikke fortsette å putte penger i rike eieres lommer.

Statsminister Jonas Gahr Støre står overfor vanskelige valg denne høsten. De høye strømprisene rammer næringslivet hardt. Bedrifter får ikke strømstøtte, slik husholdningene får.

For mange bedrifter betyr det krise, kanskje til og med konkurs. Nå handler det om arbeidsplasser, og om mange menneskers livsverk. Kravene om strømstøtte også til næringslivet kommer fra ulike kanter.

Bedriftene har fått krisestøtte før. Flere ganger. Sist under coronaen. Nærmest over natten kastet storting og regjering seg rundt for å sy sammen generøse ordninger. Arbeidsplasser ble reddet. Og mange eiere ble enda rikere. Både norske og utenlandske.

Økonomer advarer

I ettertid ser vi nemlig at deler av næringslivet fikk langt mer enn de trengte. En gjennomgang fra økonominettstedet E24 viser at omlag halvparten av bedriftene gjorde det bedre i pandemiåret enn de hadde gjort året i forveien, og at de også betalte ut mer utbytte enn de hadde gjort året før pandemien. En stor andel av dem som mottok støtte, kunne betalt tilbake det de hadde fått, og likevel klart seg godt.

Den gangen, i motsetning til nå, var det hverken markedet, konjunkturene eller bedriftenes egne forhold som gjorde at så mange arbeidsplasser sto i fare. Det var en pandemi, som førte til politiske vedtak om å stenge ned hele Norge.

Statsminister Jonas Gahr Støre er under press for å komme opp med en strømstøtteordning for bedriftene.

Dette påla også storsamfunnet et ansvar for å forebygge og reparere de verste skadene. Det var bred politisk enighet om at det måtte mye penger til.

I dag, under strømkrisen, er bildet langt mer komplisert. Svært mange økonomer advarer nå mot generøse ordninger for næringslivet. De mener slik støtte i mange tilfeller kan virke mot sin hensikt.

Må være balanse

Enda mer penger inn i en allerede overopphetet økonomi, med rekordlav arbeidsledighet og høy prisstigning, kan gi mange bedrifter større problemer. Ikke mindre. Høy inflasjon fører til enda høyere rente, som igjen rammer både næringsliv og husholdninger hardt. Økt støtte gir heller ikke mer strøm. Snarere tvert om.

Vi har tradisjon i Norge for et tett samspill mellom staten og næringslivet. Men det må være en balanse. Etter at staten gikk inn med store støttebeløp under pandemien, i flere omganger, er det mye som tyder på at den balansen har forskjøvet seg.

En grunnleggende forutsetning for et velfungerende næringsliv, er at de som satser sine egne penger, får gevinsten når det går bra. Men det betyr også at de må ta tapene når det går dårlig.

Skattebetalerne fikk regningen

Dersom inntrykket blir at staten stepper inn når bedriftene havner i krise, gjør det at mange vil ta unødig stor risiko, fordi de vet at en bommert ikke trenger å koste dem så mye. Det skaper et usunt og ubalansert næringsliv - og ikke minst - et næringsliv der de få vinner, og fellesskapet taper.

Etter finanskrisen i 2008 fikk skattebetalerne regningen, mens storbankene og deres ledere ble reddet.

Vi så det særlig i USA etter finanskrisen i 2008. Da tok staten over mye av bankenes forpliktelser, og endte opp med massiv gjeld. Amerikanske skattebetalere betalte for at storbankene ble reddet. Kort tid senere tok bankenes eiere og toppsjefer ut enorme bonuser. Grådigheten kjente ingen grenser.

Det var vanskelig å forstå, og ikke minst å akseptere, at de som spekulerte bort vanlige folks penger, skulle belønnes i ettertid. Mens de som hadde stolt på dem, ble fattigere, og i verste fall måtte gå fra hus og hjem. For USAs del ligger mye av forklaringen på Donald Trumps valgseier i 2016 nettopp her.

Norwegian og grådighet

Like ille har det ikke vært i Norge etter coronaen. Men vi har eksempler også i vårt land. Et av de grelle eksemplene er Dagens Næringslivs avsløringer av flyselskapet Norwegian, som etter å ha fått tre milliarder kroner i kriselån under pandemien, betalte to av sine toppsjefer 11 millioner hver i bonus.

Dette skjedde på tross av betingelser fra staten om at bonuser ikke skulle utbetales. Ved hjelp av “smarte” advokater hevder flyselskapet å ha funnet et hull i regelverket, som gjør slike bonuser mulig. Selv om det skulle vise seg at de har jussen på sin side, så bør det være åpenbart for alle at Norwegians bonusutbetalinger strider mot hensikten bak vilkårene for kriselånet fra staten.

Høyre-leder Erna Solberg kritiserer regjeringen for ikke å gi bedrifter strømstøtte.

Det er nær umulig å finne en treffsikker ordning som ikke blir misbrukt. Tåler vi en runde til der det viser seg at Norwegian-topper og andre har fylt lommene sine - på vår regning?

Erna Solbergs pengebruk

Når regjeringen nå sitter og jobber med en mulig strømstøtte til næringslivet, advarer fagøkonomer mot en ny omfattende ordning. Det er grunn til å tro at regjeringen tar advarslene på alvor.

Mye tyder på at en eventuell ordning vil handle mye om å legge til rette for fastprisavtaler for næringslivet, og at de bedriftene som setter i verk tiltak for å bruke mindre strøm, vil bli belønnet for dette. Næringsminister Jan Christian Vestre har tidligere antydet at det kan komme støtte i form av lån for de bedriftene som er hardest rammet av strømkrisen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik er mer nyanserte og mindre høylytte i sine krav enn vi er vant til.

Høyre-leder Erna Solberg har vært aktiv i sin kritikk av regjeringen. Hun ønsker støtte til bedriftene. Solberg, som pøste ut penger både før og under pandemien, mener at dette er riktig medisin også nå, med dagens strømkrise. På tross av advarsler fra en rekke økonomer.

Tap og gevinst

Og på tross av at meningene spriker, også innad i næringslivet. Tunge aktører som NHO og LO er mer nølende denne gangen. Begge ser behov for både betingelser og begrensinger ved eventuelle nye støtteordninger.

Rødt og FrP går for kjappe løsninger. Det er ikke overraskende. Men at Høyre ser ut til å ville gjøre norsk næringsliv mer avhengig av subsidier og statsstøtte, er underlig.

Bedrifter har alltid gått under, og nye har oppstått. Slik er det i en åpen markedsøkonomi som den norske. Den politiske striden hos oss handler ikke om hvorvidt markedet skal styres, men i hvor sterk grad dette skal skje.

Og ikke minst - hvordan tap og gevinst skal fordeles. Akkurat nå er den avveiningen vanskeligere enn på lenge.