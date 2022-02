Leder

Eksamen bør gjennomføres

I to pandemi-år har skoleeksamen blitt avlyst. Denne våren bør de gjennomføres. Det er rett og rettferdig.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skal de nærmeste dagene avgjøre om vårens skoleeksamen skal gjennomføres eller avlyses.

Det er mange hensyn å ta. Utdanningsdirektoratet har i år som i fjor anbefalt å avlyse eksamen.

I år av hensyn til elever som har vært hardest rammet av pandemien.

Elever i storbyer hvor smittetrykket har vært høyest, nedstengninger har vart lengst og de har fått mye av sin undervisningen gjennomført digitalt. Mens elever i andre deler av landet har hatt tilnærmet normal skole.

Digital undervisning er en nødløsning. Den har ført til dårligere læring og mindre motivasjon hos elevene. Særlig rammer det elever som har slitt fra før. Våre ungdommer har betalt en høy pris. Den mentale kostnaden har vært høyest.

Likevel er det mer som taler for å gjennomføre eksamen enn å avlyse den for tredje skoleår på rad.

Tidligere avlysninger har først og fremst vært begrunnet i smittevern.

Det gjelder ikke lenger. Det er ingen fysiske hindringer for at eksamen skal gjennomføres.

Pandemien er på retur, smitteverntiltakene, særlig i Skole-Norge, har vært mer eller mindre borte siden midten av januar. Vaksinegraden er skyhøy.

I Utdanningsdirektoratets risikovurdering fremheves det at eksamensgjennomføring er tidkrevende og stjeler tid fra faglig og sosial læring. Og at det er en ytterligere grunn til at den bør avlyses.

Det er ikke en god nok grunn. Elever vil gå opp til eksamen med et mer eller mindre normalt skoleår bak seg. Det har vært lite hjemmeundervisning, med unntak av rødt nivå rundt juleferien.

Elevene har prestert usedvanlig høyt de to siste årene. Unntakstilstanden til tross. Standpunktkarakterene øker og øker. Det skulle ha vært motsatt, dårligere læringsforhold og dårligere motivasjon tatt i betraktning. Det kan bety flere ting. Blant annet at elever er mer robuste enn vi tror. Eller at skoler er snillere når de setter standpunktkarakterer.

Eksamen har alltid vært en form for korreks. En kontrollfunksjon. Eksamenskarakterene har som regel ligget lavere enn standpunktkarakterene. De gir en pekepinn ikke bare på elevenes, men også skolenes innsats i å gi opplæring elevene har krav på.

Å bli vurdert av en objektiv part er riktig og rettferdig overfor alle elever.

Særlig gjelder det de kommende og gamle kull av elever. De blir urettmessig utkonkurrert av corona-kullene. Studiepoengene til de sistnevnte blir nærmest kunstig høye. Studenter som måtte gå opp til eksamen, må gi tapt for de som ikke har gjort det.

Dersom kunnskapsministeren igjen velger å avlyse eksamen, vil vi få studenter som aldri har gått opp til eksamen gjennom sine tre år på videregående skole. Noen av dem kan få et hardt møte med studenttilværelsen.

Derfor må ungdommen få en rettferdig sjanse til å komme inn på det studiet de både ønsker og er egnet til å gjennomføre.

Vi har hatt nok avlysninger. Nå gjelder det å få normaliteten tilbake.