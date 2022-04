Kommentar

Carew-saken: Én ting er umulig å forstå

Av Leif Welhaven

FØLGESVENNER: John Carew og Per A. Flod har hatt et samarbeid i lang tid. Her på tribunen i Valencia i 2003, i forbindelse med en EM-playoff-kamp mot Spania.

Forsvarslinjen til John Carew minner om Johaug-saken. Den tidligere fotballstjernen skal trolig slite med å slippe billigere unna ved at han stolte på en profesjonell part.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Selvsagt er det mange og helt vesentlige forskjeller på en dopingsak og en tiltale for skattesvik, men det er også en interessant likhet som trer frem.

Therese Johaug forsøkte først å skylde på legen da hun testet positivt på et anabolt steroid.

Nå legger John Carew mye av ansvaret på hans mangeårige rådgiver for trøbbelet med norske myndigheter, der 42-åringen er tiltalt for å ha unndratt 5,4 millioner kroner i skatt.

Fellesnevneren for sakene er følgende: I hvilken grad er det formildende for idrettspersonligheter dersom de hørte på andre i stedet for å sjekke selv?

I begge tilfellene er utgangspunktet helt klart.

Therese Johaug hadde et selvstendig ansvar for å sjekke innholdet i medisinen hun brukte.

John Carew står selv ansvarlig for hva han oppgir til skattemyndighetene.

I Johaug-saken vet vi ikke hvor tungt legens rolle veide i straffeutmålingen, men utestengelsen ble som kjent to og et halvt år kortere enn maksstraffen.

John Carew og Per A. Flod under et VG-intervju i 2018.

I Carews tilfelle vil slaget i den kommende rettssaken trolig bare handle om hvor lang straffen blir, siden det ikke virker bestridt at norske skatteregler faktisk ble brutt.

Hvor tungt vil det da veie at han angivelig skal ha mottatt det forsvareren kaller «uriktige skatteråd»?

Tiltalen mot Carew dreier seg om tidsrommet fra 2014 til 2019, altså etter at han la opp som fotballspiller.

For halve perioden mener Økokrim at han har opptrådt grovt uaktsomt. I de tre siste årene er han tiltalt for å ha handlet med forsett, altså at han bevisst ikke betalte den skatten han skulle til Norge.

Det siste avviser Carew på det sterkeste.

«Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende», uttaler Carew.

Akkurat her blir Carew-sidens argumentasjon umulig å forstå.

Kjernen i saken virker nemlig ikke å være kompliserte skatteregler, men en telling av antall døgn i ulike land.

183 døgn er det maksimale du kan oppholde deg i Norge i en 12-månedersperiode uten å være skattepliktig til Norge. Den grensen står helt tydelig forklart på Skatteetatens nettsider, for eksempel.

I denne saken hevder Økokrim at John Carew har oppholdt seg i Norge «langt utover det som er lovens krav» om man vil unngå skatteplikt til landet.

Den oversikten må vi vel kunne forvente at Carew har hatt styr på selv? Hvor relevant er da rollen til rådgiver Per A. Flod?

En lang rekke inntekter og verdier trekkes frem i tiltalen, som godtgjørelser fra bettingbransjen, formue i utlandet og penger plassert i blant annet Luxembourg og på Isle of Man.

Strafferammen er opptil seks års fengsel. Det er umulig å si hvor saken kan ende.

Men basert på tidligere saker fremstår en ubetinget fengselsstraff på et par år ikke usannsynlig, dersom saken ender med at han dømmes mer eller mindre etter tiltalen. Det er det opp til Oslo tingrett å avgjøre, i en sak som skal opp senere i år.

På dette stadiet er det viktig å ta tilstrekkelig med forbehold, og selvsagt er Carew å betrakte som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Vi har så langt ikke fått innsikt i detaljene om hvorfor forsvareren så sterkt trekker frem rådgiverens rolle. Men det er på dette stadiet ikke lett å se at det kan ha nevneverdig vekt.

Visse ting har man ansvaret for selv, også om man har vært god på ski eller til å score mål.