Kommentar

Heltene i Gjerdrum

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

REDDET LIV: Hjelpemannskapene i Gjerdrum er kåret til årets navn i VG.

Vi snakker ofte om redningsaksjoner hvor noe går galt. I Gjerdrum ble liv berget takket være godt samarbeid, god ledelse og ikke minst snarrådig og heltemodig innsats fra hjelpemannskapene. Vi skylder dem vår varmeste takk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Årets nest siste dag ble for innbyggerne i den lille kommunen et mareritt som vi knapt kan forestille oss. Brått ble de som bodde i rasområdet revet ut av søvnen. Folk løp for livet mens grunnen forsvant under føttene på dem. Barbeint med unger på armen.

Gamle og skrøpelige ble dratt på madrasser ut fra sykehjemmet, bare 50 meter fra raskanten. Strømmen var borte, heisene sto. Det var bekmørkt, kaldt og dårlig vær.

Raset kostet ti menneskeliv. Mange ble skadet, flere mistet hjemmene sine og 1600 personer ble evakuert. Raset har vært en traumatisk opplevelse for et helt lokalsamfunn.

Det synet som møtte oss da det lysnet, forteller litt om hvor krevende redningsarbeidet var. Trær var knekt som var de fyrstikker. Biler, bygningsdeler, isolasjon og møbler lå strødd. I gjørmen skimtet vi leker, klær, familiebilder og julepynt. Vann- og avløpsledninger var revet over. Kloakk rant rett ned i rasgropen.

En tidlig og massiv redningsinnsats reddet liv, men i den første fasen var det betydelig risiko for hjelpemannskapene. På det meste var 1000 mennesker involvert i redningsarbeidet.

Kulde, mørke og dårlig vær gjorde arbeidet vanskeligere. Nødetatene gjorde likevel alt som sto i deres makt i det krevende og risikoutsatte rasområdet.

Ofte får redningsarbeid oppmerksomhet når noe går galt. Gjerdrum er historien om ressursene som fant hverandre.

En av årsakene var at det var etablert tillit og kjennskap mellom redningsaktørene på forhånd. God ledelse og godt samarbeid blir trukket frem som sentralt. I tillegg er det all grunn til å berømme både kommunen og kriseledelsen for åpen og tillitsfull kommunikasjon.

Selv om mye gikk bra, handler alt nå om å lære av det som ble gjort. Evalueringen av redningsarbeidet har vist til 67 læringspunkter. Bare slik kan vi stå enda bedre rustet neste gang ulykken er ute.

Rasområdet i Gjerdrum ligger fortsatt som et åpent sår i landskapet. Det vil det også være for de mange berørte, som har mistet sine kjære, venner, naboer eller et godt hjem. En lykkelig historie kan en slik tragedie aldri bli, men et velfungerende redningsarbeid er en styrke og til stor lettelse for samfunnet vårt.

Redningsmannskapene fortjener vår varmeste takk. Det kunne gått mye verre.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her