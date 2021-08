DYSTERT MINNE: – Terrorhendelsen 10. august 2019 må få en sentral plass i folks bevissthet og hukommelse på linje med terrorangrepet 22. juli 2011 og drapet på Benjamin Hermansen 26. januar 2001 – og andre terrorhendelser verden over, skriver kronikkforfatterne. Foto: Thomas Andreassen

To år etter Bærums-terroren: − Vi må stå sammen mot ekstremismen

Handlingene til gjerningsmannen 10. august 2019 var rotfestet i hat og rasisme og i tanken om et homogent Norge. Johanne ble drept fordi rasisme eksisterer, og moskeen ble angrepet fordi muslimhat finnes. Lignende tankegods truer demokratiet og rettsstaten og utgjør en trussel mot individets verdighet og rettigheter. Derfor må vi bekjempe det sammen.

HAWA MUUSE, daglig leder, Stiftelsen 10. august

HENRIK SYSE, styreleder, Stiftelsen 10. august

UNN DAHLEN, Gjensidigestiftelsen

LISBETH HAMMER KROGH, ordfører i Bærum

Noen vil beskrive hendelsen 10. august 2019, altså i dag for to år siden, som en familietragedie, en fortelling om en ung forvirret gutt som drepte sin søster Johanne Zhangija Ihle-Hansen og angrep den lokale moskeen.

Andre vil gå så langt som til å si at angrepet i Al-Noor-moskeen var mislykket og latterliggjøre gjerningsmannen for å være en taper som «ikke greide det». Disse perspektivene underslår at gjerningsmannen helt klart gjennomgikk en høyreekstrem radikaliseringsprosess, og at selv PST mottok en bekymringsmelding om akkurat det.

Terrorangrepet i Bærum var dessuten ikke «mislykket». Angrepet bidro til å terrorisere og spre frykt i samfunnet, spesielt i moskemiljøer over hele landet. I 2019 falt Eid-feiringen på den 11. august, en høytid der flere hundre normalt samles til bønn i Al-Noor. Dersom angrepet hadde funnet sted noen timer senere, kunne hendelsen 10. august vært på størrelse med antall drepte 22. juli, om ikke enda verre.

Angrepet på moskeen og drapet på Johanne er begge utslag av rasistisk ideologi og utgjør en form for anti-demokratisk terror. Terrorhendelsen 10. august 2019 må derfor få en sentral plass i folks bevissthet og hukommelse på linje med terrorangrepet 22. juli 2011 og drapet på Benjamin Hermansen 26. januar 2001 – og andre terrorhendelser verden over.

Uansett om det er hatefull rasisme, ekstrem nasjonalisme, ekstrem islamisme eller annen religiøs eller politisk ekstremisme som ligger til grunn, er den underliggende tanken den samme: at noen må stenges ute fra samfunnet, og at de universelle menneskerettighetene skal angripes. Det må vi stå samlet mot, uansett hvilket politisk parti eller livssyn vi tilhører.

Stiftelsen 10. august og våre samarbeidende institusjoner ser det som vårt ansvar å opplyse og tilrettelegge for samtaler om det som skjedde den 10. august, og å skape bevissthet om tankegodset, muslimhatet og rasismen som lå bak både det og andre terrorangrep.

Al-Noor-moskeens eget ønske om å danne Stiftelsen 10. august for å ta tak i rasistiske og hatefulle holdninger, står det stor respekt av. Det er blitt møtt med åpenhet og støtte fra både politikere fra hele det politiske landskapet og fra samfunnet ellers. Motivasjonen og engasjementet i Bærum er stor for å forebygge at liknende hendelser gjentar seg, og kommunens engasjement er stort. Den måten Johannes familie også har bidratt og støttet på, gjør også stort inntrykk.

Al-Noor-moskeen og Stiftelsen 10. august har i dag, to år etter hendelsen, et bredt spektrum av kunnskapsrike parter med på laget, lokalt og nasjonalt. Årsakene til og konsekvensene av terrorhendelser skaper dype sår i samfunnet, og for noen vil slike sår aldri helt gro. Men vi tror at det senteret vi håper å kunne åpne i 2022 – et godt og trygt sted for vanskelige og viktige samtaler – kan utgjøre en reell forskjell, også for dem som er direkte berørt av slike hendelser.

22. juli-senteret, Utøya, HL-senteret og Nansen Fredssenter er noen av aktørene som samarbeider med Stiftelsen 10. august. For Stiftelsen er dette verdifulle samarbeidspartnere og nødvendige å ha med for å kunne realisere vår visjon: et minne- og kunnskapssenter ved Al-Noor-moskeen i Bærum. Samarbeidet er fundert på et samlet ønske om å dele kompetanse og minnefaglig kunnskap i arbeidet mot hatefulle konspirasjonsteorier.

Å ha støttespillere med seg når man driver med denne type arbeid, er sentralt. Det er gjennom faglige og finansielle ressurser at man kan gi både fødselshjelp og langsiktig støtte til et prosjekt som dette. Vår visjon er at et fysisk minne- og kunnskapssenter skal være en møteplass for dialog og bidra til et åpnere og tryggere samfunn for alle som lever i Norge. At Regjeringens handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer plasserte Stiftelsen 10. august som ett av 18 tiltak er et viktig steg, og også Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen – som sammen med Nordic Safe Cities satser på det treårige prosjektet Trygg By Norge – har vært uvurderlig viktige bidragsytere.

Men det handler ikke bare om institusjoner og finansiering. Det handler om deg og meg. Hvordan kan vi alle, på tvers av forskjeller, ta på alvor kampen for respekt og verdighet i et mangfoldig Norge? Uavhengig av hva vi mener om innvandringspolitikken i Norge eller om det teologiske eller ideologiske forholdet mellom livssyn, må vi stå sammen om å vise respekt for hverandre og bygge trygge byer og lokalmiljøer.

Dersom Al-Noor-moskeen og minne- og kunnskapssenteret kan bli et sted for det arbeidet, for mennesker fra forskjellige religioner, livssyn og politiske standpunkter, har vi oppnådd noe viktig.