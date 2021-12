Kommentar

Den store OL-floken: Kjeft blir det uansett

Av Leif Welhaven

Johannes Høsflot Klæbo er selvskreven i OL, men det kjempes hardt om flere av de andre plassene.

DAVOS (VG) Hvilke medaljekandidater skal få en kald OL-skulder?

Her i praktfulle Davos i de sveitsiske alper, er det ekstra mye som står på spill denne helgen.

Det er ikke slik at fasiten om OL-troppen vil åpenbare seg etter denne verdenscuprunden. Men langrennsledelen har et stort behov for flere svar når de skal legge en mildt sagt krevende kabal.

Det er nemlig nå ikke lov til å sende flere enn åtte utøvere av hvert kjønn til De olympiske leker. Det er en betydelig mindre kvote enn i et VM, og også lavere enn det som tillates i Tour de Ski.

Følgelig åpner det seg en serie av vanskelige spørsmål, der bare én ting er hevet over tvil: Uansett hva Espen Bjervig, Ole Morten Iversen, Arild Monsen og Eiirik Myhr Nossum lander på, så kommer de til å bli møtt med kritikk.

Utøvere som kunne hatt en reell medaljesjanse kommer ikke til å få være med.

Så brutalt er det.

Og så mye følelser er involvert i et potensielt karrieredefinerende uttak - og så mange konfliktlinjer kan krysse hverandre - at dette er nødt til å bli vanskelig.

I en ideell verden hadde ledelsen kunnet gjøre unna det meste relativt tidlig, slik at OL-håpene kunne sluppet å leve så lenge med kniven på strupen.

Men flere plasser kommer til å bli holdt åpne litt lengre enn han egentlig hadde ønsket, bekrefter Eirik Myhr Nossum på terrrassen utenfor AlpenGold Hotel nær skianleggene.

Det betyr at Tour de Ski blir enda viktigere for flere,

Men først er det altså Davos.

Her er det sprint lørdag, før kvinnene skal gå 10 kilometer og herrene 15 kilometer dagen etter.

Det blir nervepirrende for en rekke utøvere.

På herresiden er et av de aller vanskeligste spørsmålene om det skal tas med en ren spesialsprinter, eller om det prioriteres utøvere som kan settes opp på flere av distansene.

Den fordelingen er selvsagt et tema, og Johannes Høsflot Klæbo var fredag tydelig på at det er godt å ikke være den som skal ta det valget.

Håvard Solås Taugbøl fra sprintlandslaget har VM-bronse fra Oberstdorf, han ble nummer fem i Ruka og avanserte ytterligere en plass på Lilllehammer. Likevel er det ingen selvfølge at han får billett, og han er under press foran Davos.

For lagkameraten Sindre Bjørnestad Skar brenner det et blått lys om han vil nærme seg nåløyet. Pål Golberg vil også gjerne ha en god opplevelse fra Davos å legge i potten.

Johannes Høsflot Klæbo er selvskreven og Erik Valnes ligger godt an til OL-billett, også fordi han er blitt mer anvendelig.

Even Northug fikk en gratissjanse til å vise seg frem fordi kometen Thomas Helland Larsen måtte melde forfall, slik at kortene som er i spill begynner å bli mange.

På allround-laget er en av de aller mest anvendelige, Emil Iversen, ikke med i Davos på grunn av en kladdete sesongstart. Men i en liten tropp har han en stor fordel som potet med staver, som i teorien kan gå rubbel og bit av de seks løpene i OL.

Han har heller ikke vært såååå langt unna som inntrykket kan gi.

Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund er nok trygge kort, men ellers er det mye i spill.

Didrik Tønseth står utenfor landslaget, men bakdøren til Beijing er ikke stengt. Eirik Myhr Nossum var tydelig imponert over knockoutseieren i skandinavisk cup denne fredagen. Den kan sette løpere på landslaget under enda større prestasjosnpress for å overbevise ledelsen.

Summa summarum er det åpent både hva gjelder sammensetningen av typen skiløpere, og mellom utøvere som er likere som type.

På kvinnesiden er det tynnere i feltet, og det er lov til å grue seg til den dagen Therese Johaug legger opp.

Men i alle fall frem til det har vi et slagkraftig felt også her, og denne helgen er et stort spørsmål om Kristine Stavås Skistad kan vise oss noe av det potensialet hun åpenbart har. Det trengs i kampen mot sterke svenske sprintere.

På distansesiden er det bare å håpe på en ny neglebitende thriller mellom Jpohaug og en stadig sterkere Frida Karlsson.

Mens oppladningen til den forrige verdenscuphelgen var preget av mange utenomsportslige spørsmå, står det som skjer i løypene i fokus inn mot Davos-rennene.

Også her er et svært mye å lure på for øyeblikket.