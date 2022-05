Kommentar

Farvel, i!

Av Hans Petter Sjøli

RiP: Som overgangsteknologi var iPoden uovertruffen. Men den levde på lånt tid. Nå er iPodens tid forbi, en gang for alle.

iPoden er død. Den har holdt seg i live atskillig lenger enn mange tror.

Jeg har lett og lett, men finner fanken ikke den gamle iPoden som jeg gikk til anskaffelse av ikke lenge etter at denne i dag legendariske dingsen ble lansert i 2001. Kanskje like greit, for laderen finner jeg iallfall ikke.

Jo, der fant jeg den!

Uansett, nå har Apple bestemt seg: iPoden forsvinner fra selskapets produktkataloger. Musikkspilleren, som i førsteversjonen hadde en batteritid på ti timer og plass til 1000 sanger i MP3-format, revolusjonerte måten vi lyttet til musikk på. Som en digital walkman med et den gang digert arkiv, var det ikke måte på hvor gjessvint det var: En liten, enkel, duppeditt, med nokså god lyd og nesten komisk enkle funksjoner.

For å fylle den med innhold, måtte vi enten kjøpe fra Apple (iTunes), eller overføre musikken vi allerede hadde på CD, og det tok sin tid. Men sammenlignet med de portable CD-spillerne, var iPod en teknologisk oppgradering av uvirkelige dimensjoner.

Jeg elsket iPoden min, og fylte den med det som da var favorittmusikken – XTC, Bowie, Kate Bush, Pink Floyd, Richard Hawley, Bjørk, Oasis, PJ Harvey, Mercury Rev, R.E.M., Underworld, Portishead, Massive Attack, Pulp og Jan Eggum – og spankulerte rundt omkring i Oslo og følte meg (ganske) kul.

Nå er den historie. Den siste versjonen (den syvende i rekken) ble (overraskende nok) lansert så sent som i 2019, lenge etter at smarttelefonene tok over helt og strømmetjenestene revolusjonerte musikkbransjen enda en gang og vi er der vi er nå.

I starten rappet vi musikk på nettet via lyssky programmer som Napster og Limewire, og så kom Spotify (svensker, selvsagt) og norske WiMP, som ble kjøpt opp av Jay-Z, og omdøpt til Tidal, og iPodens dager var talte.

Som overgangsteknologi var den uovertruffen. Men den levde på lånt tid. Apple selv var det som påførte iPoden det første banesåret, da iPhone ble lansert i 2007 (året etter i Norge), og smarttelefon-æraen var i gang. I dag vokser unger opp med smarttelefonen som en like selvsagt livsnødvendighet som vann og brød, til alle foreldres – altså de som har gitt ungene telefonene, og som bruker dem vel så mye selv, om ikke mer – fortvilelse.

Nei, verden ble aldri den samme etter iPhone, og iPod forsvant, sakte, men sikkert, eller, ikke sikkert det gikk så sakte heller. iPodens og iPhonens rare biprodukt iPaden er vel heller ikke så altfor hot lenger, forresten, men én ting direkterelatert til iPod lever og vokser videre – nemlig fenomenet som tidligere ble kalt radio, men som nå heter podkast, og som vi alle får kastet etter oss, nær sagt fra alle hold.

«Podkast» er et såkalt portmanteu-ord, en sammentrekning av to ord – pod (fra iPod) og kringkasting. Så nå som podkast, tidligere kjent som radio (nå lager radioen podkaster), er blitt så populært, så består pod-ordet i språket og i offentligheten, som et siste stikk fra iPoden, som altså var dømt til å mislykkes, men som lagde vei i vellinga da den kom.

Andre teknologier har også kommet og forsvunnet. Man kan f.eks. nevne teleksen, telefaksen, personsøkeren, alfanummeret (halvstort i en måneds tid i 1997), MiniDisc, Clubhouse (som ifølge de mest fremoverlente skulle revolusjonere all kommunikasjon på internett,), Pono (oppfunnet av Neil Young!), ja, listen er like lang som en gjennomsnittsartikkel i nettavisen Minerva.

Og nå altså iPoden. Vi lyser fred over dens minne, men er vel egentlig allerede i ferd med å glemme den. Jeg fant til slutt min egen gamle iPod i alt rotet vi av en eller annen grunn har samlet opp gjennom årenes løp.

Men det tok sin tid, noe som vel sier sitt om produktets skrale posisjon og status anno mai 2022.