HVA MENER TOJE? – Etter å ha lest Asle Tojes tekst er det umulig å konkludere med annet enn at han mener at Russlands «legitime interesser» omfatter retten til å diktere, både hvilken ideologisk sfære Ukraina skal tilhøre, og hvilke land de skal ha som sine allierte, skriver H-P Halvorsen.

Nobelkomitémedlemmets verdiflukt

Dersom idealene i et liberalt demokrati skal ha noen som helst verdi, må det bety at vi står opp og sammen med mennesker som trues av tyranni, undertrykkelse og despoti.

HANS-PETTER HALVORSEN, skribent

For et par-tre uker siden, i en situasjon der russiske styrker er i ferd med å omringe Ukraina, og Putin truer med å invadere landet fordi regimet i Kyiv nekter å godta en despotisk presidents krav om underkastelse, skriver statsviter og nestleder i Nobelkomiteen, Asle Toje, i en kronikk i DN at Russland må innrømmes sine «legitime interesser». Etter å ha lest teksten er det umulig å konkludere med annet enn at Toje mener disse interessene omfatter retten til å diktere, både hvilken ideologisk sfære Ukraina skal tilhøre, og hvilke land de skal ha som sine allierte.

«Jeg sier ikke at Ukrainas sak er svak. Jeg sier bare at deres sak ikke er vår sak», skriver Toje i ingressen. Og fortsetter med stadig å referere til at Russland har «legitime interesser». Som om det skulle være et relevant og valid argument i vurderingen av en situasjon der en demokratisk stat står opp mot en totalitær despot, hvis mål er å bruke sin overlegne militærmakt til å legge Ukraina innunder sitt eget lands brutale regime.

Toje gjør absurd nok felles front med russiske myndigheter og medier i sin latterliggjøring av USAs etterretning og skriver bl.a.:

«Nok en gang turer USA frem med referanser til etterretning som de ikke vil dele med noen, som skal vise at et russisk angrep er nær forestående.»

USAs etterretning forutså som kjent at et angrep var nært forestående og at det ville komme like etter at Putin først hadde anerkjent Luhansk og Donetsk – en analyse som altså viste seg å være presis, og det i den grad at den nærmest fremsto som om den var skrevet som manus til det som fulgte.

Likevel er det Biden – ikke Putin – som ifølge Toje er «blodtørstig»(!)

For liksom virkelig å desavuere USA som etterretningskilde, skriver Toje at «Sist gang demokratene var sikre om Russland, endte det i en riksrettssak som kollapset da «etterretningsrapporten» viste seg å være oppdiktet.»

Hvilket er en mildt sagt spesiell forståelse av saken. Det er tvert imot dokumentert utover all rimelig tvil at russerne sto bak innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. Det som imidlertid ikke kunne bevises var at Trump var direkte involvert. Men heller ikke det er bevis for at han IKKE var det; fravær av bevis er som kjent ikke bevis for fravær.

Men Tojes nedsabling av USA og president Biden, er en ting; hva som er langt verre, er hans svært nedlatende og nærmest foraktfulle omtale av både Ukrainas befolkning og president Zelenskyj, som han beskylder for å være en marionett for det han kaller en «oligark-infisert» befolkning i et land han mener «ligner mest på Russland». Det til tross for at Zelenskyj og hans regjering er demokratisk valgt, og det med nesten 3/4 flertall. Og hva er egentlig dette med at landet er «oligark-infisert» et argument for? Eller mot? Er det et argument for at et enda mer oligark-infisert Russland med makt kan tvinge Ukraina innunder seg? Eller er det et argument mot støtte til den ukrainske befolkningen? At det er mange oligarker også i Ukraina, er det ingen tvil om. Men jeg kan vanskelig skjønne annet enn at det at den ukrainske befolkningen er plaget med mennesker som parasitterer på deres ressurser, må være et ekstra argument FOR å støtte dem.

Tojes anklager var selvsagt ille nok da, på trappene av en storkrig og Russlands eklatante overgrep mot et selvstendig land og brudd på Folkeretten.

Nå, med hva vi vet om den ukrainske befolkningens patriotisme og utviste heltemodige motstand, under inspirasjon og ledelse av en tilsvarende modig president som har nektet å la seg evakuere fordi han vil stå på sin post og kjempe for sitt land og sitt folks rett til å velge sin egen vei og fremtid, er det faktisk vanskelig å finne ord for Tojes «betraktninger» og forsvar for Russlands «legitime interesser».

Direkte morbid blir det når Toje skriver at NRKs journalist Morten Jentoft «rapporterer andpustent fra ukrainske skyttergraver som er så langt fra fronten at de virker anlagt som kulisser for godtroende journalister.» Kanskje er det grunn til å minne Toje om at siden 2014 er over 14.000 mennesker drept i og rundt disse «kulissene».

Mange mener Zelenskyj og den ukrainske befolkningen rent verdimessig ikke bare kjemper for egen frihet, men også på vegne av hele den frie og demokratiske verden. Og mer; med sin modige innsats viser de oss hva disse hardt tilkjempede verdiene er verd å ofre i kampen for å beholde dem. Alt mens Toje på sin side nylig sa i en podkast hos Wolfgang Wee at han nå er livredd og motstander av å sende våpen til Ukraina fordi «landet ikke er verdt å risikere sivilisasjonen for».

Jeg deler hans bekymring, selv om jeg ikke vil si jeg er livredd; det er mer en slags ubehagelig uro som kanskje kan beskrives som en ulmende eksistensiell angst? Men uansett, sett utenfra, altså fra en posisjon i et hvilket som helst land utenfor det som er under angrep, hvilket land er i Tojes optikk «verdt å risikere sivilisasjonen for»? Danmark? Sverige? Sveits? Norge? F.eks. sett fra USA? Jeg kan ikke skjønne at noe land, isolert sett, er verdt å risikere sivilisasjonen for, sett gjennom Tojes briller. Dessuten river jo denne holdningen potensielt vekk hele det fasttømrede ideologiske og verdimessige fundamentet for NATO, altså at alle står sammen i forsvaret dersom ett land blir angrepet.

Som kjent har en tekst ofte implikasjoner som går utover det som blir skrevet ord for ord. Så også her. Hva Toje mener med Russlands «legitime interesser» går som nevnt ganske klart frem, og det er absurd nok ikke annet enn at regimet i Kreml i praksis skal ha rett til å ha kontroll over sine naboland og deres utvikling. Jeg undrer meg imidlertid over hvem han sikter til med «Russland»? Er det sivilbefolkningen i landet, som nå vil måtte lide enda mer på grunn av sin autoritære leders uansvarlige avgjørelser og politikk? Er det de tusener av unge russiske soldater som nå blir sendt hjem til sine familier i kister fra en krig de var helt uforberedt på?

Neppe. Den jevne russer har selvsagt legitime interesser, men de korresponderer knapt med regimets.

Den samme dekonstruksjonen kan man gjøre når det gjelder Tojes bruk av «Ukraina». For hva er det han egentlig uttrykker når han skriver at «Ukrainas sak ikke er vår sak»? Ukraina er jo som land bare et landområde med grenser definert etter enighet mellom noen parter (grenser Putin åpenbart ikke respekterer, men det er en litt annen sak her). Ukraina har altså i en slik sammenheng ingen «sak». Det eneste meningsbærende her er derfor å forstå «Ukraina» som «den ukrainske befolkning». Altså er det disse nesten 44 millioner menneskene og deres kamp for frihet Toje mener «ikke er vår sak».

Uansett, her er vi også ved et sentralt punkt når det gjelder Toje og hans feilslutning mht. hva som har skapt krisen mellom Russland og Ukraina, nemlig dette narrativet om at det skyldes EU og særlig NATOs utbredelse mot øst. De som har denne oppfatningen, formulerer det ofte med et tenkt eksempel der f.eks. Mexico eller Canada ønsker seg inn i en militær allianse med Kina. Hvordan ville USA reagert? er det retoriske spørsmålet som stilles, og svaret ligger liksom i dagen. Men for det første gjør det jo ikke saken bedre om USA i en slik situasjon eventuelt hadde reagert som Russland. Men viktigere, det er jo ikke slik at EU har påtvunget Russlands naboer medlemskap eller at NATO har invadert dem. Dette har selvsagt skjedd helt frivillig og etter sterke ønsker fra de landene det gjelder, rett og slett fordi de ser seg tjent med å tilhøre den liberale verdensorden, fremfor et stadig mer innadvendt, mørkt og totalitært øst.

Den britisk-ukrainske forfatteren Peter Pomerantsev formulerer det slik i en kommentar i TIME:

«Hvor enkelt ville det ikke ha vært for Putin å skape et blomstrende Russland, med all dets enorme oljerikdom og massevis av menneskelig talent, og slik blitt et land som Ukraina ville ønske å stå nært! I stedet har han skapt et land som stinker av frykt, død og drap, og som Ukraina derfor ønsker å flykte fra.»

Nettopp. Det er fullstendig opp til Putin å skape en situasjon og et politisk klima som er attraktivt å tilhøre for både egne og andre lands innbyggere. I stedet har han etablert et brutalt kleptokrati som fengsler og tar livet av sine motstandere og raner og utarmer sin egen befolkning. Det i en slik situasjon å hevde at Russland har «legitime interesser» når det gjelder å bestemme hvilke idealer og allianser selvstendige land ønsker å assosieres med og tilhøre, er like misforstått og urimelig som det er vulgært.

Toje skriver at han har lest en bok, og at han der fant et råd han synes er godt: «Prøv å forstå før du prøver å bli forstått». Og igjen er det visst Russland som skal forstås. Han omtaler seg videre som «en av de rasjonelle»; åpenbart en gruppe mennesker han selv mener har forstått hvordan denne krisen kan løses. Da i motsetning til dem han med forakt kaller «liberalerne», de som «utropte sin ideologi til verdens favorittideologi». Ut fra dette, og hans syn på Russland, kunne man kanskje også komme til å tenke at han ikke har så mye godt å si om vesten og den liberale verdensorden og dens idealer heller. Ham om det. Personlig bekjenner jeg mer enn gjerne at dette er min absolutte favorittideologi.

Da er det også godt å med varmt hjerte observere hvordan nettopp EU og resten av Vesten står mer sammen enn noen gang, både i gjennomføring av sanksjoner, unison fordømmelse av en totalitær stormakts overgrep mot et naboland og støtte til Ukraina. Klarere kan det ikke uttrykkes at vi nettopp, i motsetning til Toje, anser «Ukrainas sak som vår sak». For dersom idealene i et liberalt demokrati skal ha noen som helst verdi, må det bety at vi står opp og sammen med mennesker som trues av tyranni, undertrykkelse og despoti.

Og heldigvis er det nettopp dette som skjer i Europa nå.

I rettferdighetens navn skal det nevnes at Toje gjør et par fattige forsøk på å gå tilbake på noen av sine uttalelser. I en kronikk i DN har han overskriften «Hvorfor jeg tok feil om Ukraina», men den er lite annet enn en observasjon av hvordan krigen har utviklet seg. Dessuten er det at han tok feil med sin latterliggjøring av amerikanske og britisk etterretning en bagatell, sammenlignet med det øvrige han presterer i sin første kronikk, og som er gjennomgått her.

I Minerva skriver Toje at den første kronikken i DN «ikke var heldig». Han beklager også sine nedlatende karakteristikker av president Zelenskyi, åpenbart i lys av det som senere har skjedd, og at av en hel verden nå ser på den ukrainske presidenten som en stor helt.

Men hva om Zelenskyi hadde sett seg nødt til kapitulere for Russlands krigsmakt? Hadde Tojes karakteristikker av ham da vært mer forsvarbare?