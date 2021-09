Kommentar

Panikk og politikk

Av Yngve Kvistad

Bensinkrisen, tomme butikkhyller, mangelen på matvarer og kalkunen som uteblir til jul skyldes mer covid enn brexit. Men brexit gjør det vanskelig for britene å hente seg inn.

Boris Johnson vil aldri innrømme at bruddet med EU har noe som helst med den pågående krisen å gjøre: Ingen grunn til panikk! Stengte bensinstasjoner er næringslivets svar på lang covid. Det er senfølger av pandemien, må vite.

Derfor har han heller ikke hørt på varsler fra organisasjoner og næringer som helt siden brexit var et faktum, har advart mot en utvikling i arbeidsmarkedet som kunne føre til dagens situasjon.

Både i 2019, 2020 og så sent som i juni 2021, ble Johnson gjort oppmerksom på at det hvert år var færre hender i avgjørende virksomheter – blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til utenlandsk arbeidskraft etter brexit.

Men ikke engang fremskrivninger fra statsministerens eget finansdepartement fikk ham til å planlegge for noen sysselsettingskrise.

Tvert imot gjorde Boris Johnson, lenge sekundert av sin stabssjef og nærmeste rådgiver Dominic Cummings, det til et selvstendig poeng at slike innspill kun hadde som hensikt å underminere regjeringens kjerneprosjekt: frigjøringen av Storbritannia.

Eller England, mer presist.

TOMT: Ingen bensin å få ved denne bensinstasjonen i Liverpool.

Som så ofte før er Johnsons tilnærming til komplekse problemer at de kan fjernes. Det er lettere enn å finne en løsning.

Hvorfor ikke begynne med å eliminere selve kriseforståelsen.

«Det er mer enn nok drivstoff», kunne transportminister Grant Shapps forsikre britene. Hamstringen av bensin er en «konstruert situasjon», angivelig fremkalt av lastebilnæringen og det britiske transportarbeiderforbundet.

Mens miljøminister George Eustice mandag forklarte den imaginære krisen slik: «Folk som ikke trenger bensin, kjøper bensin likevel.»

Dagen etter måtte Downing Street presisere at regjeringen slett ikke la skylden på folk flest, og at ministrene «fullstendig forsto innbyggernes frustrasjon». Ikke bare det; de var faktisk «fryktelig opprørt» på vegne av folket.

Det er synd om regjeringen.

For liksom å understreke fraværet av krise, tok landets nye kulturminister Nadine Dorries til Twitter og erklærte: «Det er ingen drivstoffmangel. Jeg gjentar, DET ER INGEN DRIVSTOFFMANGEL!!»

Som kommentatoren Hugo Rifkind i den konservative avisen The Times skrev i etterkant: Hvis ikke CAPSLOCK (store bokstaver) og doble utropstegn fra en statsråd roer deg ned, hva skal da til?

Å stå der med en tom jerrykanne og bli fortalt at det er «mer enn nok drivstoff», påpeker Rifkind, er som å få høre at det er nok mat, bare at den befinner seg i tykke mager på folk som ikke er deg.

Hva man enn kaller det faktum at brorparten av Storbritannias 8000 bensinstasjoner nå er stengt, at melk, slaktedyr og landbruksprodukter ikke blir hentet på britiske gårder, at fisk dumpes tilbake i havet, at pubene begynner å gå tomme for øl, eller at supermarkedkjeden Sainsbury’s hverken har fersk mat eller noe som helst i frysedisken å tilby, så finnes det like fullt én fellesnevner:

Mangelen på sjåfører.

Kompetent arbeidskraft som kan kjøre lastebilene, tankbilene og vogntogene som forbinder produsenter, foredlingsbedrifter, varelagre, butikker og tjenesteytere med sitt publikum. Forbrukerne. Også kjent som folk flest.

For øyeblikket står 100 000 førerseter tomme. Mange har takket av etter oppnådd aldersgrense. Noen har i løpet av pandemien funnet seg jobber med bedre lønn og fast arbeidstid.

Langt de fleste som glimrer med sitt fravær er imidlertid østeuropeere. I likhet med dem som vasket, redde senger eller håndterte avfall begynte også lastebilsjåførene å reise tilbake til Polen, Ungarn, Bulgaria, Tsjekkia og Romania etter folkeavstemningen om brexit i 2016.

Snart fikk de følge av sykepleiere og sykehusleger. Så kom pandemien, og enda flere dro hjem til sitt. For aldri å vende tilbake til øyriket.

Selv om de ville, kunne de ikke. Brexit handlet jo om «å ta tilbake kontrollen», især over grensen, så lykkejegere fra EU ikke skulle ta jobbene fra britisk arbeidskraft.

Jobber britene ikke ville ha, skulle det vise seg. Eller ikke kunne ta.

Å skolere tungtransportsjåførerer skjer ikke over natten. Selve opplæringen tar tre til seks måneder, alt etter hvor stort og komplisert kjøretøy det handler om. Trailerlappen koster rundt 60 000 kroner, og det man utdanner seg til er et lite familievennlig lavlønnsyrke med lange arbeidsdager, tunge løft og høyt stressnivå.

Bransjen har lenge forsøkt å fortelle Boris Johnson at rekrutteringen er mindre enn frafallet.

I helgen ble regjeringen tvunget til å innvilge 5000 midlertidige EU-visa til storbilsjåfører og 5500 sesongarbeidere i fjærfeindustrien for å løse den akutte transport- og forsyningskris ... sorry, utfordringen. Sesongarbeiderne skal først og fremst sørge for at britene får julekalkunen i hus.

Hvem som vil ha et arbeids- og innreisevisum som går ut på julaften, sier du?

En som ikke kommer til å søke, er den polske trailersjåføren Tomasz Orynski, som sier følgende til Financial Times:

«Hvorfor vil noen dra til Storbritannia, gå gjennom ild og vann bare for å utsette seg for all uvennlighet, når man reise til Irland eller Nederland og tjene mer, bli respektert, kjøre på bedre motorveier med hyggelige vertshus – og være en fri europeer, ikke en annenklasses borger?»

Det er et spørsmål Boris snarest må finne et godt svar på. Om ikke annet for sin egen del.

Mangel på arbeidskraft og logistikkproblemer preger mange europeiske land etter pandemien. Men ingen har stengt bensinstasjoner. Ingen har tomme butikkhyller eller tørre ølkraner.

For en statsminister som ble valgt for «å ta tilbake kontrollen», er dette krise – samme hva.