Dette er helt nytt i Europa

Av Astrid Meland

FINNES VANLIGVIS I VEST- OG SENTRAL-AFRIKA: Apekopper sprer seg fra tid til annen nordover med reisende. Men det har sjelden ført til store utbrudd, og årets utbrudd er det største noen gang i Vesten.

Apekopper ville normalt ikke bekymret norske myndigheter. Det nye nå er smitten dukker opp i stadig flere land og brer seg mellom mennesker.

Det første tilfellet av apekopper i Europa ble påvist i Storbritannia 6. mai i år. Det kom fra en som hadde vært i Nigeria.

Det typiske ville vært at det forsvant av seg selv.

FEIL NAVN: Apekopper er et virus som finnes hos gnagere og som kan smitte mennesker. Når det likevel ble kalt apekopper var det fordi det først ble oppdaget hos forsøksaper i Danmark som var smittet av gnagere.

Slik er det ikke nå. Mandag kom Det europeiske smittevernbyrået med en ny risikovurdering.

Og britene rapporterte 36 nye tilfeller.

Det er flere tilfeller enn noen gang. Og det sprer seg. Danmark er foreløpig det siste av en rekke vestlige land som har rapportert om smitte.

Det forrige store vestlige utbruddet var i USA i 2003. Rundt 80 mennesker ble smittet.

Men da viste det seg at alle hadde hatt kontakt med præriehund holdt som kjæledyr som igjen var smittet av gnagere fra Ghana. En håndfull ble alvorlig syke, men ingen av de smittede menneskene døde.

RUNDT HUNDRE TILFELLER RAPPORTERT: Viruset har spredd seg til land som vanligvis ikke har apekopper, som USA, Canada, Australia og Europa.

Det spesielle med årets utbrudd er at det er oppdaget i en rekke vestlige land samtidig. Og at det har smittet mye mellom mennesker.

Det er svært uvanlig og det største utbruddet i Vesten noensinne.

To mulige forklaringer peker seg ut:

Viruset har mutert til å bli mer smittsomt. Men så langt tyder lite på det.

Forklaringen ekspertene peker på, er at viruset har havnet i miljø med gode forutsetninger for spredning.

En rådgiver til Verdens helseorganisasjon sier til nyhetsbyrået AP at de undersøker mulig spredning etter rave i Spania og i Belgia.

Det trenger ikke å ha noe med sex å gjøre, men flere smittetilfeller knyttes til miljø der menn har sex med menn. Tett kontakt seksuelt og sosialt kan gi tilfeller, enten viruset er seksuelt overførbart eller ikke.

FIKK APEKOPPER: Det siste store apekopputbruddet i Vesten kom i USA i 2003 og sprede seg via præriehunder. Ekteparet Steve og Tammy Kautzer i Dorchester med datteren Schyan (da 3) fikk smitten via en av sine præriehund-kjæledyr som døde. De beholdt de andre kjæledyret fordi de ble ansett å være immune.

Eksperter utelukker heller ikke at viruset er seksuelt overførbart. Det er flere tilfeller der utslettene er oppdaget genitalt skriver Science.

Det europeiske smittevernbyrået skriver at en del av utslettene som er sett, tyder på at det kommer som følge av samleie.

En teori er at viruset har spredd seg stille i miljø der menn har sex med menn over lang tid, men pandemiens tiltak har holdt smitten så lav at det ikke har blitt reagert.

Det er ulike måter å smittes på. Om man får viruset inn via luftveiene får man gjerne blemmer både på hender, i ansiktet og eventuelt på resten av kroppen.

Men hvis smitten kommer lokalt, for eksempel via sår og rifter, oppstår blemmer lokalt, og ikke nødvendigvis ellers på kroppen.

ENDEMISK I DELER AV AFRIKA: Apekopper finnes i land i Sentral- og Vest-Afrika, og det er særlig i Den demokratiske republikken Kongo og Nigeria. Bildet viser en mor og en baby som fikk behandling i Den sentralafrikanske republikk i oktober 2018.

Når ekspertene sier at dette ikke blir en ny pandemi, er det fordi det er snakk om et gammelt, kjent virus som den vanlige koppevaksinen virker imot.

Det finnes medisin. Og det er lett å stoppe smitten.

Den smertefulle sykdommen som beskrives som «svært kløende» kommer neppe til å bli en stor page her i Norge.

HØY DØDELIGHET: Dødeligheten i afrikanske utbrudd har vært anslått til mellom 1 og 10 prosent for de med påvist smitte avhengig av type virus. I Kongo er 55 rapportert døde i år. Den varianten som spres der anses som farligere enn den som er kommet til Europa.

Og hadde det ikke vært for covidpandemien, ville viruset kanskje ikke blitt en like stor sak.

Den siste måneden er det skrevet flere hundre artikler om apekopper.

Til sammenligning fant jeg bare 18 saker i mediearkivet Atekst om apekopper siden viruset ble oppdaget i 1958 og frem til og med april i år.

Antagelig er det etterdønningene av pandemien som gjør oss ekstra oppmerksomme på virus.

Folk har blitt skremt og helsemyndighetene er fremdeles på vakt, med ressurser til å overvåke, teste og undersøke virus.

Utbruddene kan også ha noe å gjøre med at mange har mye å ta igjen etter nedstengingen, både med reiser og med sosiale treff.

Noen av de første tilfellene som dukket opp i Europa denne gangen, sies å ha blitt sent diagnostisert fordi man først ikke kom til å tenke på apekopper.

Derfor er informasjon viktig.

TESTINGEN ER I GANG: Vestlige myndigheter er nå klar over smitten og flere land har innført karanteneordninger. Apekopper antas å være mye mindre dødelig i rike land med god helsetilstand, vaksine og behandling.

Men folk flest trenger ikke å bekymre seg. Det kan fort bli for mye engstelse og.

Et utbrudd i Nigeria i 2017 som fikk mye omtale, førte til at alt fra kviser til myggstikk ble mistenkt å være apekopper.

Får du utslett, er det altså høyst sannsynligvis noe annet enn apekopper du bør tenke på først.

Og du kan dra både til Vest-Afrika og på sauna i Spania. Faren er fortsatt forsvinnende liten.