Leder

Dramatisk for amerikanske kvinner

NI DOMMERE AVGJØR: USAs høyesterett består av tre kvinner og seks menn. Høyesterettsjustitiarius er John Roberts, midt i første rekke.

I nesten 50 år har loven sikret amerikanske kvinner rett til selvbestemt abort. Nå kan Høyesterett komme til å omgjøre den historiske Roe vs. Wade kjennelsen fra 1973.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I en åpen høring i Høyesterett argumenterer Biden-administrasjonen og Senteret for reproduktiv helse mot en ny lov i Texas som i praksis forbyr nesten alle aborter.

I den nest mest folkerike delstaten i USA er abort blitt forbudt etter sjette uke i svangerskapet, og det gjøres ikke unntak for tilfeller av incest eller voldtekt.

Loven i Texas er utformet på en måte som skal unngå tidligere kjennelser i Høyesterett, som har gitt kvinner rett til selvbestemt abort.

les også Aborttilgangen tørker inn – nå skal Texas-loven opp for Høyesterett

Det er ikke myndighetene i Texas som skal håndheve loven. Oppgaven er overlatt til private borgere som kan saksøke de som på ulike vis hjelper abortsøkende kvinner etter uke seks, enten det er ansatte på en klinikk eller noen som bistår med transport.

Hvis den som anmelder vinner i retten mottar vedkommende 10 000 dollar. I praksis innebærer dette at klinikker i Texas ikke kan utføre aborter, av frykt for en strøm av søksmål. Abortsøkende kvinner i Texas må derfor søke hjelp i andre delstater.

Men Texas er ikke et enestående tilfelle. Mississippi har vedtatt en lov som setter grensen for selvbestemt abort tidligere enn føderal lov og dette blir også en sak for Høyesterett i desember. Hvis ikke Høyesterett griper inn vil flere andre delstater følge etter Texas og Mississippi.

les også Utenfor den siste abortklinikken: – Om anti-folkene vinner? Hell yeah

Både tilhengere og motstandere av selvbestemt abort har all oppmerksomhet rettet mot hva de ni dommerne i Høyesterett vil foreta seg i møte med lover som direkte utfordrer Roe vs. Wade.

I 1973 stemte syv av ni for å sikre selvbestemt abort, men etter at president Donald Trump fikk anledning til å nominere tre konservative høyesterettsdommere har maktbalansen endret seg.

Et flertall på fem høyesterettsdommere har allerede avslått å stanse innføringen av den nye abortloven i Texas. Men siste ord er ikke sagt. Dommerne vil høre motargumentene.

Høyesterett må dessuten ta stilling til Mississippis skjerpede abortlov. En prinsippavgjørelse blir uunngåelig. Enten må alle kvinner ha rett til selvbestemt abort, eller så fratar domstolen amerikanske kvinner en konstitusjonell rettighet de har hatt i nesten femti år.

Da vil abortlovgivningen blir svært ulik fra en delstat til en annen. Konsekvensene er dramatiske og vidtrekkende for amerikanske kvinner, men også for samfunnet og rettsstaten.