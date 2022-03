Leder

Tid for ny EU-debatt

Endelig tar en sentral Ap-politiker til orde for en ny EU-debatt i Norge. Slik verden ser ut akkurat nå, trenger vi EU mer enn noen gang.

Aps Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, skrev i helgen en kronikk i Aftenposten der han argumenterer for at vi må se på vårt forhold til EU og Europa på nytt. Bakteppet er den alvorlige internasjonale situasjonen. Vårt naboland Russland har invadert Ukraina med brutal militærmakt. Det er krig i Europa.

Men selv om sikkerhetspolitikken er det bærende i Johansens kronikk, tegner han et bredere bilde. Han ser EU og europeiske land som en garantist for det liberale demokrati, i møte med mørke og autoritære krefter i Europa. Som Putins Russland. For egen regning vil vi legge til at historien har vist oss at vi kan trenge et trygt politisk ankerfeste også i møte med et mektig og autoritært Kina.

Åpen og god debatt

Aps tidligere partisekretær Johansen trekker også frem klima. Det er åpenbart. Ingen land kan løse klimakrisen alene. Her trengs det overnasjonale løsninger. EU har i dag mer ambisiøse klimamål enn Norge, og mer konkrete løsninger for å nå dem.

Johansen avslutter med at det sikkert er mange gode grunner til at Norge ikke bør bli fullt medlem i EU - før han spør om disse grunnene virkelig er gode nok. Med dette legger han opp til en åpen og god debatt.

Oslos byrådsleder, Aps tidligere partisekretær Raymond Johansen, ønsker en ny debatt om Norges forhold til EU. Den debatten bør Ap ta.

For ingen kan tegne spørsmålet om norsk EU-medlemskap i rent svart og hvitt. Det er ikke slik at det bare finnes argumenter for, eller bare argumenter mot, slik man ofte kunne få inntrykk av under de forrige EU-kampene.

1994 - og 1972

Fordeler og ulemper må veies mot hverandre. Slik det ofte er, både i politikken, og i livet selv. Man må gi noe for å få noe. I EU avgir medlemslandene deler av sin egen suverenitet for å få mer makt og innflytelse i fellesskap. De innser at for å løse felles utfordringer, må alle gi avkall på noe.

Vi innser at det er urealistisk med en ny norsk EU-søknad så lenge Sp er del av en norsk regjering. Men det bør ikke stanse Sps regjeringspartner Ap fra å begynne den viktige debatten. Begynne å snakke om det - med et åpent sinn. Uten å gå i de gamle skyttergravene fra de to tidligere folkeavstemningene om medlemskapsspørsmålet - i 1994, og i 1972.

I et større fellesskap

Mange var den gangen redde for vår nasjonale selvråderett. Mange vil fortsatt mene at det taler mot norsk EU-medlemskap. Men allerede i dag er vi gjennom EØS-avtalen underlagt det aller meste av EUs lovverk og forordninger. Uten at vi har noen som helst innflytelse over dem. Vi sitter ikke ved bordet der de vedtas. Dessverre.

EU er en union av nasjoner. Samarbeidet hviler på sterke nasjonalstater med ulike kulturer og egne identiteter. Et norsk EU-medlemskap vil ikke føre til at vi blir mindre av det Norge vi er så glade i. Tvert om. Går vi inn i EU, blir vi en av mange nasjonalstater i et større fellesskap. Fortsatt som Norge - og samtidig en naturlig del av Europa.