RUST OPP: – Et troverdig forsvar er nemlig en forutsetning for alle andre budsjetter. Uten tilstrekkelige investeringer i forsvaret, og øvrig beredskap, kan alt det andre når som helst rives fra oss, skriver Andreas Halse.

Debatt

Norges sikkerhet kommer ikke gratis

Tiden har kommet for å ruste opp det norske forsvaret. Det kommer til å koste.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ANDREAS C. HALSE, fagsjef i Tankesmien Agenda

I disse dager gjennomføres forsvarsøvelsen Cold Response i Norge. Det gir våre allierte en mulighet til å trene sammen med oss på forsvar av Norge, med alt det innebærer av naturgitte særegenheter. Det er bra for Norge fordi det viser en fortsatt vilje fra våre allierte, og særlig USA, til å forsvare Norges frihet og selvstendighet.

Det er ingen selvfølge. Det er som kjent et hav mellom Europa og USA. Det eneste som egentlig forplikter oss til hverandre er et unikt historisk fellesskap. Det kan også forsvinne, og det mangler ikke på isolasjonistiske tendenser på amerikansk høyreside.

Forsvarets viktigste oppgave er å øke terskelen for krig. Å angripe Norge skal oppleves så risikabelt og kostbart at angrep ikke finner sted. Da må vi gjøre det vi kan for å styrke avskrekkingen som ligger i NATO-samarbeidet og i Norges selvstendige stridsevne. Stridsevnen må være åpenbar. NATOs bistand uomtvistelig.

Nå er det helt nødvendig å øke investeringene i det norske forsvaret.

I Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2019 ble det foreslått fire mulige ambisjonsnivåer for Forsvaret. Solberg-regjeringen valgte å legge seg lavere enn det laveste av disse i inneværende langtidsplan for forsvarssektoren. En ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt peker også på klare mangler i det norske forsvaret.

Nå har regjeringen varslet at den vil styrke forsvaret med 3 milliarder, og den sivile beredskapen med en halv milliard. Det er en god start, men samtidig bare en liten del av det som trengs for å bygge opp en troverdig forsvarskapasitet.

Det er ingen som tror Norge skal kunne motstå en trussel fra Russland i det uendelige, men vi trenger et forsvar som kan stå imot så lenge som mulig, som har kapasitet til å ta imot allierte styrker og som fungerer godt sammen med våre allierte i NATO.

Å investere i det norske forsvaret er derfor også å investere i NATO-alliansen. Det gir Europa mer å si i NATO, det kan gi bedre kort på hånden dersom USA skulle velge å trekke seg mer tilbake fra Europa, men kanskje viktigst: Det bidrar til å forplikte USA til fortsatt samarbeid og solidaritet. Den reelle prisen for Europas selvstendighet har lenge blitt betalt over USAs forsvarsbudsjett. Det er lett å forstå at den situasjonen har vært frustrerende for mange i et land som har minstelønn på litt over 60 kroner timen.

COLD RESPONSE: Norske soldater øver.

Når Norge i likhet med resten av Europa skal gjøre opp for denne ubalansen fremover kommer det til å koste. Ikke bare i kroner og øre. Det er vi vant til. Dagens dilemmaer kan ikke glattes over gjennom å bruke mer oljepenger. Den glohete økonomien og sentralbankens allerede aggressive renteplaner tillater ikke å kaste bensin på bålet. Det betyr at norske politikere for første gang på lenge må gjøre reelle prioriteringer.

I en slik situasjon er det ikke annet å vente enn at mange vil være skeptiske til å gi det norske forsvaret de løftene som trengs. Det er også forståelig. Vi har fortsatt en rekke uløste oppgaver innenfor helsevesenet og skolen. Ikke minst er prisene for nødvendige varer skyhøye og gir harde utslag i folks liv.

Likevel følger forsvarsbudsjettene en annen logikk enn budsjettene til helse, skole og samferdsel. Et troverdig forsvar er nemlig en forutsetning for alle andre budsjetter. Uten tilstrekkelige investeringer i forsvaret, og øvrig beredskap, kan alt det andre når som helst rives fra oss.

Forsvarspolitikk tar også tid. Ideelt sett burde vi økt investeringene mye før. Et godt forsvar bygges ikke over natten. Det tar lang tid fra innkjøp til nye kapasiteter er i drift. Dessuten må kompetanse bygges og vedlikeholdes. Et godt forsvar spretter ikke opp av hatten i det sekundet politikerne merker at verden er utrygg.

Derfor må Forsvaret prioriteres også når verden føles trygg. Først da har vi kapasiteten som trengs når utryggheten igjen banker på døren.

Et troverdig forsvar krever kommer ikke av seg selv. Det krever at vi er villige til å prioritere politikk for sikkerhet og selvstendighet. Frihet har aldri vært gratis.