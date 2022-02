Leder

Nå må de uvaksinerte passe seg

HØY SMITTE: Omikron farer gjennom befolkningen og smitterisikoen er høyere enn noen gang.

Smittespredningen er på topp. Og snart ryker meteren.

Danmark lettet på nesten alle sine corona-tiltak natt til tirsdag denne uken. Og torsdag offentliggjorde Sverige at de fjerner sine tiltak neste uke.

Der er det ikke noe meter lenger.

I Norge har man beholdt isolasjon for smittede, utstrakt testing av nærkontakter i husstanden og meteren.

Men flere av disse tiltakene står tydeligvis også snart for tur. Det er varslet lettelser senest innen 17. februar.

Meteren er alt blitt en liten vits, i og med at statsministeren selv ikke klarer å holde den.

Da er det nok mange andre som heller ikke gjør det.

Direktøren for Verdens helseorganisasjon i Europa Hans Kluge sa på en pressekonferanse torsdag at det kan se ut som vi går mot en rolig vår. Og at årsaken er vaksineringen.

Det vakte internasjonal oppsikt da Danmark og Norge var tidlig ute og åpnet opp med økende smitte i samfunnet.

Og det er ikke helt tilfeldig at landene langt mot nord har vurdert det som trygt å fjerne tiltakene før mange andre. For her er befolkningen, og spesielt risikogruppene, godt vaksinert. Også med tredje dose.

Det er derfor vi kan gjøre dette. Omikron omtales som en mild variant. Men det er mest på grunn av immuniteten vi har fått gjennom vaksinene at den er det. For en som er uvaksinert kan omikron ramme hardt. Er man voksen og har andre sykdommer, er det ikke snakk om noe mildt virus.

I Sverige sa statsminister Magdalena Andersson på sin gjenåpningspressekonferanse at hun gledet seg over å kunne åpne igjen og at folk kunne treffes. Men til de uvaksinerte var beskjeden tydelig. For dem gjelder egne råd. De må fortsette med det alle har måttet holde på med i to år nå: Å unngå trengsel, holde avstand og ta egne forholdsregler.

For disse gruppene er munnbind og meteren fortsatt et godt råd.

For viruset er over alt. Mørketallene på smittespredningen i Norge er store. Vi har sluttet å teste mange med PCR-test. Dermed havner de ikke i statistikken.

Og da blir konsekvensen at den som ikke har noe beskyttelse mot viruset har en større risiko enn før.

I helseinstitusjoner må smittevernet stå i høysetet og de eldre og sårbare må beskyttes.

Det viktigste tiltaket mot covid-19 i årene som kommer, blir antagelig vaksinering.

Og det gjelder også nå.

For den som ikke har gjort det, er det aller lureste nå å vaksinere seg.

Mye er fortsatt usikkert. Men vi må regne med det kan komme nye smittetopper etter denne. Men håpet er at vaksinene holder viruset under kontroll, og at skjenkestopp, kohorter og de andre kostbare og inngripende tiltakene er historie.

Det gjelder også Støres meter, som han selv raskt gjorde om til en halvmeter.

