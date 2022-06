Kommentar

Putins krig vekker Europa

Av Per Olav Ødegård

Europa vil stå langt bedre rustet til å stå imot russisk aggresjon i årene som kommer. Det er også nødvendig.

På Natos toppmøte i Madrid denne uken blir det viktig for regjeringssjefene fra Europa og Nord-Amerika å fremstå som sterkere sammen.

Forklaringen har et navn: Vladimir Putin.

Da Russland angrep Ukraina 24. februar ble alt brått forandret.

Putins vei er, som vi nå tydelig ser, krig, undertrykkelse og skremsler.

Putin driver en brutal angrepskrig mot et selvstendig naboland.

Han har med all tydelighet vist at han er villig til å ta stor risiko for å oppnå sitt store mål, gjenopprettelsen av et storrussisk rike.

Putin viser til verdens største atomvåpenarsenal for å skremme andre fra å bry seg for mye. Og internt i Russland har han effektivt kvalt enhver opposisjon.

ANGREP: Søndag morgen ble en person drept og minst seks skadet etter et russisk rakettangrep mot et boligområde i Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Seks beboere ble skadet, fire av dem ble sendt til sykehus.

For vel en uke siden sa Vladimir Putin i en tale i St. Petersburg at ingenting blir som før i internasjonal politikk. Det blir ingen normalisering etter det som har skjedd.

For én gangs skyld har Putin helt rett. Det er umulig å gjenopprette den normaltilstand som eksisterte før krigen.

Men Putin tar feil når han legger skylden på USA.

Dette er hans ansvar.

Det var han som brøt freden i Europa. Det er Putin som ikke respekterer landegrenser, andre nasjoners selvbestemmelse eller russeres ytringsfrihet.

I Madrid skal Nato vedta et nytt strategisk konsept. Det er et dokument som identifiserer de største trusler og utfordringer som den transatlantiske allianse står overfor. I årene fremover skal det være retningsgivende for Natos arbeid.

Det forrige strategiske konsept ble vedtatt for tolv år siden. På vesentlige områder er det utdatert. Verden er blitt forandret.

I dokumentet fra 2010 er Russland omtalt som en mulig strategisk partner. Da trodde fortsatt vestlige ledere at Russland var en rasjonell partner som det var mulig å gjøre avtaler med.

Nå vil Russland bli beskrevet som den største trussel mot Nato-landenes sikkerhet.

Trusselen oppleves som nærmere, mer reell og farligere enn på noe tidspunkt etter Den kalde krigen.

I 2010 ble ikke Kina omtalt i det strategiske konseptet.

I dag fremstår Kina som en voksende utfordring for de allierte, militært, økonomisk og teknologisk. Det vil bli gjenspeilet i dokumentet som vedtas i Madrid.

BLIR IKKE SOM FØR: I en tale i St. Petersburg sa Vladimir Putin at det ikke blir noen normalisering etter det som har skjedd.

Joe Biden tilhører en generasjon amerikanske politikere som anser alliansen med Europa som en hjørnestein i sikkerhetspolitikken.

Derfor har han også lagt stor vekt å reparere forholdet til europeiske allierte etter at Donald Trump satte samholdet på harde prøver.

Men i likhet med både Trump og Barack Obama har Biden størst fokus på Kina og på USAs allierte i Asia.

Det er Kina, ikke Russland, som er USAs globale rival i det 21. århundre. Det er både republikanere og demokrater i Washington, D.C. for engangs skyld enige om.

Da Putin gikk til krig i Ukraina måtte USA rette oppmerksomheten mot en gammel fiende fra Den kalde krigen. Det forandrer ikke på USAs prioriterte og langsiktige mål om å demme opp for Kinas innflytelse.

Det er også en av årsakene til at amerikanske presidenter de siste tiårene har krevd at europeere må ta en større del av ansvaret og kostnadene i Nato.

Amerikanerne vil konsentrere seg mer om utfordringene i Asia.

STÅR SAMMEN: Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin møttes sist i Beijing 4. februar.

Paradokset er at det er Putin, mer effektivt enn Biden, Trump og Obama tilsammen, som har overbevist Europa om behovet for å styrke forsvaret.

Krigen er blitt en vekker for Europa.

Nå øker europeiske Nato-allierte hurtig forsvarsbudsjettene. Mange av dem bidrar til å styrke forsvaret i de østlige medlemsland. Det skrives historie når Finland og Sverige søker medlemskap i alliansen.

Tyskland, Europas økonomiske stormakt, har ikke tidligere vært i nærheten av å oppnå Natos vedtatte mål om å bruke minst to prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvaret.

Men bare noen dager etter Russlands invasjon av Ukraina kunngjorde forbundskansler Olaf Scholz at Tyskland vil bruke 100 milliarder euro på militær opprustning. Lignende prioriteringer er blitt foretatt i andre allierte land, også i Norge.

Byrdefordeling har stått sentralt på mange Nato-toppmøter tidligere, men ikke i like stor grad i Madrid. Europeerne forstår at de må ta en større del av byrden, og de handler deretter.

Akkurat nå har USA trappet opp sitt militære nærvær i Europa. Det er nødvendig i dagens akutte sikkerhetspolitiske krise. På sikt må Europa gjør mer på egen hånd, av flere årsaker.

Vi vet ikke om USAs neste president deler Bidens syn på transatlantisk samarbeid. Uansett vil USA i stigende grad bli opptatt av rivaliseringen med Kina.

Kina konkurrerer med USA om å være verdens ledende økonomiske supermakt. Bare USA har et større militærbudsjett enn Kina.

SØKER OPPTAK: Sveriges statsminister Magdalena Andersson tok i vår imot generalsekretær Jens Stoltenberg.

Russlands bruttonasjonalprodukt er mindre enn Italias. Russisk økonomi sakker akterut, i forhold til EU, USA og Kina. De økonomiske sanksjonene vil forsterke Russlands problemer.

Krigen tapper Russland for ressurser.

Samtidig ser vi, i samspillet mellom Beijing og Moskva, fremveksten av en antidemokratisk og autoritær allianse.

Det gjør at samarbeidet mellom demokratiske land blir enda viktigere.

Putins aggresjon styrket samholdet i Nato.

Det er viktig at dette også kommer til uttrykk i Madrid, selv om det finnes ulike syn på veien videre. Nato tåler politisk debatt, så lenge man står sammen om det sentrale.

Europeiske land bør i større grad samordne sin politikk overfor Russland.

Og det vil styrke alliansen at europeiske land i større grad, både økonomisk og militært, bidrar til forsvaret av Europa.