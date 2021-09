20 ÅR SIDEN 9/11: – USA vet ikke hva det er lenger: et hvitt, kristent land i krig med muslimer? Eller et liberalt land åpent for alle, skriver kronikkforfatter Hilde E. Restad.

Debatt

20 år med feilslått politikk

«Krigen mot terror» fremskyndet USAs relative maktsvekkelse vis-a-vis Kina – og står dermed som USAs største strategiske feilsteg i moderne tid.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE ELIASSEN RESTAD, førsteamanuensis, Institutt for Statsvitenskap og Internasjonale Relasjoner (ISIR), Bjørknes Høyskole

Den 6. august 2001 mottar president George W. Bush sin daglige etterretningsrapport mens han er på sommerferie på ranchen sin i Crawford, Texas. Overskriften på rapporten er «Bin Laden determined to strike in U.S.».

«All right. You’ve covered your ass now,» skal Bush ha sagt til den uheldige budbringeren.

Dette var ikke første gang Bush hadde blitt advart. Problemet var bare at man ikke visste når eller hvor. Litt over en måned senere fikk man svaret.

Svært mange nordmenn husker hvor de var den 11. september 2001. Vi så det andre flyet treffe World Trade Center live på TV. Alle, inkludert Bush, ble redde og sjokkerte over det vi så. Men USAs «krig mot terror» var likevel ikke svaret. En krig som skulle «fri verden fra ondskap», som Bush sa, kunne umulig holde det den lovet. Det krigen derimot oppnådde, var å svekke USA både på hjemmebane og bortebane.

I presidentvalget i 2000 sa republikanernes kandidat Bush at USA måtte bli en mer ydmyk stormakt. Han var i mot Bill Clintons humanitære intervensjoner og nasjonsbyggingsprosjekter. Det USA egentlig burde fokusere på, var Kinas vekst og stormaktspolitikk. De første månedene av Bush-administrasjonen var derfor karakterisert av en økt grad av unilateralisme. USA trakk seg ut av internasjonale avtaler, og det ble mer fokus på Kinas vekst.

les også 20 år etter

Man velger dog ikke alltid sine fiender. Utover på 1990-tallet økte terrorfaren gradvis. Al-Qaida angrep de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania i 1998, og U.S.S. Cole i Jemen i 2000. Noe var i anmarsj, men man visste ikke hva. 9/11 var det største angrepet på det kontinentale USA siden britene brant Det hvite hus i krigen i 1812. Ikke siden borgerkrigen (1861-1865) hadde mer enn 3000 amerikanere dødd på én dag.

Det er generelt to måter å reagere på terrortrusler på. Den ene er å anse terror som en form for kriminalitet, og bruke politi- og etterretnings-tjenester, samt det sivile samfunn, for å forhindre terrorangrep, motvirke radikalisering samt straffe dem som begår lovbruddet. Den andre tilnærmingen innebærer militære tiltak, i ytterste konsekvens en krigslignende respons.

Terrororganisasjoner (som konvensjonelt sett er svakere enn sin motstander) har gjerne som mål å fremprovosere innenrikspolitisk eller utenrikspolitisk overreaksjon. Osama Bin Laden håpet på at angrepene ville føre til at den amerikanske staten ble mer autoritær mot egne borgere, samtidig som det amerikanske folk skulle kreve at USA måtte trekke seg ut av Midtøsten. USAs krig mot terror var en katastrofe fra starten av fordi den var en overreaksjon, både internt og eksternt.

USAs opprinnelige krig mot terror var hevnlyst satt i system, heller enn en gjennomtenkt kontraterrorstrategi. USA kidnappet nå mulige terrorister rundt om i verden («extraordinary rendition»), overførte dem til hemmelige fengsler («black sites») og utførte tortur («enchanced interrogation»), klart i strid med FNs torturkonvensjon.

Selv om USA endret kurs i Bush’ andre periode (2005-2009) mot mer multilateralt samarbeid, fikk valgene som ble tatt mellom 2001 og 2004 følgefeil som USA fortsatt sliter med. Intervensjonen i Irak var for eksempel en del av grunnen til at Al-Qaida opprettet et ‘Al-Qaida i Irak’, som så utviklet seg til det vi i dag kjenner som den såkalte islamske stat (IS). «Korstoget» mot terror, som president Bush kalte det, var en gavepakke til den radikale islamismen, som ønsket en «sivilisasjonskrig» mot Vesten med USA i spissen.

Barack Obama avsluttet retorisk krigen ved aldri å bruke uttrykket «krigen mot terror», men det skulle mer til enn droner og retorikk for å sette punktum. Ikke bare økte Obama den militære tilstedeværelsen i Afghanistan, han klarte heller ikke å stenge ned det militære Guantanamo-fengslet på Cuba. Fortsatt er det 17 «evige» krigsfanger som verken kan løslates eller føres for retten.

Krigen mot terror har ført til 335.000 sivile tap i Midtøsten og Sentral-Asia. Al-Qaida er svekket, men samtidig ser man fremveksten av andre ekstreme islamistiske organisasjoner, ikke minst IS. Da president Joe Biden, som krigens fjerde president i forrige uke erklærte slutten på en æra hvor USA bruker militære intervensjoner for å fikse andre lands problemer («remake other countries»), var vi tilbake til Bush’ lovnad i 2000. Var dette 20 bortkastede år?

7000 amerikanske soldater har mistet livet i krigen mot terror, mens over 30.000 veteraner har begått selvmord (tall ifølge Watson Institutes «Costs of war»-prosjekt). Krigen har kostet en enormt mye penger som kunne vært brukt på andre, høyst nødvendige tiltak. Var det «verdt det»?

USA har for det meste vært skånet fra islamistiske terrorangrep siden 2001, men USAs vestlige allierte har vært gjenstand for en rekke traumatiske angrep. Samtidig har terrortrusselen fra ytre høyre innad i USA stadig økt. Krigens innenrikspolitiske ansikt, definert av kontroversielle tiltak for å overvåke amerikanske statsborgere og en strengere grensekontroll – samt en økende islamofobi – har hatt vidtrekkende konsekvenser. USA sviktet seg selv, eller ideen om seg selv, i søken etter å utradere all «ondskap».

les også Steve Buscemi sliter psykisk etter 9/11

Hvem, eller hva, er USA i kjølvannet av disse 20 årene? Hvem, eller hva, er USAs fiender? Det er trist at mange på høyresiden i 2008 mente det var lurt å anklage Obama for å være muslim. Og at Donald Trump så det som politisk nyttig å erklære innreisenekt for muslimer. USA vet ikke hva det er lenger: et hvitt, kristent land i krig med muslimer? Eller et liberalt land åpent for alle?

USA trenger et nytt nasjonsbyggingsprosjekt, men har ikke hatt råd eller tid i skyggen av en altoppslukende fokus på islamistisk terrorisme. Bush-administrasjonen valgte en uklok strategi som gikk på akkord med amerikanske verdier, både på hjemme- og bortebane.

«Krigen mot terror» fremskyndet USAs relative maktsvekkelse vis-a-vis Kina – og står dermed som USAs største strategiske feilsteg i moderne tid.