Hetebølger truer sikkerheten vår

Et helikopter slipper vann over en skogbrann som truer bebyggelsen i Benahavis i Spania.

Nato har stort sett vært opptatt av krig og fred og våpen. Nå beskriver alliansen klima som fremtidens største utfordring – fordi den utgjør en trussel mot vår sikkerhet. Hetebølgene og tørken som herjer flere steder nå, er et eksempel.

– Global oppvarming gjør verden mer farlig. Den har en alvorlig innvirkning på vår sikkerhet. Derfor betyr den noe for NATO, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg allerede i fjor.

I slutten av juni kom rapporten fra Nato om hvordan klimaendringer påvirker sikkerheten vår.

På Nato-toppmøtet i Madrid i slutten av juni, ble klima for første gang tatt med i Natos strategiske konsept.

Det er et sentralt dokument som viser de største truslene og utfordringen alliansen står overfor i årene som kommer.

Bakgrunnen er denne: Humanitære katastrofer blir til nye flyktningstrømmer som påvirker mange Nato-land direkte. Flere områder blir ubeboelige, og tilslutningen til terrorgrupper øker.

Ekstremvær og naturkatastrofer vil utgjøre en stor risiko for stadig flere mennesker. Stigende havnivået vil utgjøre fare for militærbaser og samfunn, og både våpen og soldater må tåle mer av ekstrem kulde og hete.

– Disse endringen tvinger oss til å tenke på sikkerhet og forsvar på en helt nye måte, understreket Stoltenberg.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på FNs klimakonferanse i Glasgow i fjor høst.

Krigen i Ukraina kombinert med tørke har allerede bidratt til sultkrise for millioner i Afrika.

Folk som ikke har trygg bolig, ikke nok mat eller vann, blir sinte. De flykter og de gjør opprør. Både den franske revolusjon og Hitlers fremvekst i Tyskland hadde sitt utspring i dårlige tider, børskrakk og matmangel.

Det samme var årsaken til at millioner av europeere, inkludert nordmenn, flyktet/emigrerte til Amerika. Den arabiske våren startet også med økte matvarepriser, og at særlig unge og fattige reagerte i desperasjon.

Klimaendringer forsterker eksisterende kriser og sikkerhetsutfordringer, og lager nye:

Tørke og sult fører til større tilslutning til terrorgrupper. Ikke nødvendigvis fordi de støtter ideologien, men fordi gruppene tilbyr mat og dekning av andre elementære behov.

I ekstrem hete kan både våpen og soldater få problemer med å fungere slik vi forventer og er avhengige av. I USA er allerede flere soldater døde av hete under trening, og mange flere har fått medisinsk behandling for heteslag.

Klimaendringenes konsekvenser har kraft i seg til å velte selv solide, demokratisk samfunn.

Mennesker også i rike land risikere å måtte flytte på seg på grunn av klimaendringer. Og jo varmere det blir, jo større blir sikkerhetsrisikoen.

En skogbrann i Landiras i Sørvest-Frankrike truer avlinger og hus.

Akkurat nå skrives det om hetebølge i store deler av Europa. Enorme branner som følge av tørke og hete herjer middelhavslandene. Mennesker, hus og jordbruksavlinger er truet.

Selv Storbritannia, ikke akkurat kjent for sitt varme sommervær, skal få over 40 graders varme. Det er livsfarlig, bokstavelig talt.

I 2003 døde 70 000 mennesker i Europa av hete. Klimaforskere anslår at hele Sør-Europa kan forvente høyere temperaturer og mindre regn som følge av global oppvarming.

På toppen av det hele er det vannmangel og allerede rasjoneres vannet i flere land.

Dyrehager i mange land har måtte bruke enorme mengder is for å kjøle ned dyrene under hetebølgene som herjer. Her fra Lahore zoo i Pakistan

I Italia har vannmangelen gjort at flere regioner har innført strenge rasjoneringen på vann, der folk nektes å bruke vann til å vanne planter og fylle basseng, fordi det lille som finnes må gå til landbruket for å sikre avlingene.

Andre steder er bilvask og all unødig bruk av vann forbudt, og fontener er skrudd av for å sikre befolkningen nok drikkevann.

I den lille byen Castenaso har borgermesteren forbudt frisører å vaske kundenes hår to ganger, for å spare vann.

Vannfylling fra en fontene i Roma under hetebølgen som nå rammer Italia. Mange steder er det vannrasjonering og fontenene er skrudd av.

I Frankrike evakueres tusenvis nå på grunn av etter hete og branner. Portugal og Spania har også vannrasjonering og branner.

I Kina er det sendt ut hetebølgevarsel med temperaturer over 40 grader i 24 byer.

Noen steder er grunnvannsreservoarer og brønner tomme, og folk får bare fylle vann fra kranen noen få timer i døgnet.

Spania er EU tredje største produsent av jordbruksprodukter, og 70 prosent av alt vann brukes i landbruket.

Restene av et hus som ble tatt av flammene i Perth i Australia i 2011. Området ble rammet av en syklon som brakte med seg hete og vind, som igjen utløste skogbranner.

Australia har allerede opplevd sterk temperaturøkning, og storbyer som Perth kan om få tiår bli ubeboelige på grunn av hete.

Mer ekstremvær fører til at flere bygninger tas av brann, flom eller storm. Kostnader til vedlikehold, reparasjoner og erstatning øker.

En rapport om klimaendringenes konsekvenser i Australia fra uavhengige The Climate Council, spår at om åtte år vil 1 av 25 bygninger i landet være umulige å forsikre. Forsikringsselskapene nekter å forsikre eiendommer når risikoen for at de blir ødelagt av orkaner, flommer eller branner er for stor.

Trenden er den samme i USA. Her er det økningen i orkaner og tornadoer som har gitt økte forsikringspremier i de mest utsatte områdene. En del eiendommer blir ikke lenger forsikret, skriver førsteamanuensis Erling Dokk Holm ved NMBU i en kronikk i Aftenposten.

Prisen på forsikring er allerede steget til astronomiske summer flere steder. Når mange ender opp uten forsikring, og enda flere med underforsikring, er det ikke bare klimaaktivister, men også banker og forsikringsselskaper som blir redde.

Et hus du ikke selv vil bo i fordi det ikke kan forsikres på grunn av store fare for naturkatastrofe, vil neppe bli kjøpt av noen heller.

Når mange nok rammes fører det til både økonomisk og sosial ødeleggelse av samfunn. I Australia har Sentralbanken allerede laget et kart over områder de antar vil få fallende boligpriser på grunn av endringene i klimaet.

Amerikanske soldater under trening på en base i Tyskland.

En fersk rapport fra amerikansk etterretning omtalt i Harvard Gazette peker på at økende temperaturer og endrede værforhold vil føre til store geopolitiske spenninger og sosial uro, som igjen vil påvirke sikkerhetssituasjonen.

– De fleste etterretningstjenester er fortsatt opptatt av å stjele andres hemmeligheter, samtidig som vi er i en tid der den største globale utfordringen er klimaendringer(..), sier Calder Walton forskningsdirektør ved Belfer Center’s Intelligence Project.

Det er ganske dumt å ikke ta klimaendringene på alvor, uansett om du er klimaforkjemper, klimafornekter eller politiker med brutte løfter om reduserte utslipp.