OMSTRIDT: – Amnesty bør beklage den dårlige håndteringen etter den omstridte rapporten som nylig ble lagt frem. Hvis ikke vil Ukraina fortsatt være taperen, mens Russland og andre autoritære land igjen tjener på at Amnesty mister anseelse, skriver John Færseth.

Debatt

Denne gangen må Amnesty ta kritikken på alvor

Amnesty Internationals klønete håndtering av kritikk, har trolig svekket organisasjonens anseelse like mye som den omstridte rapporten. Derfor er det bra at organisasjonen nå vil gjennomføre en intern gransking.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

JOHN FÆRSETH, forfatter og Ukraina-kjenner

Like før helgen erklærte Amnesty International at de vil gjøre en intern gransking av den omstridte rapporten om Ukrainas plassering av soldater og våpen i skoler, sykehus og boligstrøk.

Dette er nødvendig for å redde menneskerettsorganisasjonens anseelse. For selv om funnene i seg selv er riktige, har Amnesty siden dag én håndtert kritikken på en svært klønete måte.

I dagens mediestyrte virkelighet har en skandale ofte flere faser: Først selve hendelsen eller avsløringen, så reaksjonene på denne, og så forsøk på å benekte, bagatellisere eller angripe kritikerne. Noe som igjen fører til mer kritikk, og at det kommer frem enda flere kritikkverdige forhold. Til slutt har håndteringen blitt en «annengrads-skandale», langt mer skadelig enn den opprinnelige.

Amnestys rapport – som senere ble omdøpt til «en utvidet pressemelding» – ble umiddelbart fordømt av ukrainske myndigheter som hadde fått svært kort tid til å kommentere, og av den ukrainske avdelingen som ikke var blitt konsultert.

Ukraina-forskere kritiserte Amnesty for å mangle kompetanse til å vurdere militær nødvendighet i en krig som utkjempes i et tett befolket område, og for å mangle basale geografikunnskaper når rapporten foreslo at Ukraina heller kan plassere styrker i skogområder utenfor byene.

Rapporten ble også kritisert for å mangle en metodedel om hvorvidt intervjuene har blitt gjort på forsvarlig måte.

Verre er det at rapporten kan tolkes som en indirekte antydning om at Ukraina bruker sivile som levende skjold, eller ikke bryr seg om sikkerheten deres.

Verken Amnesty International eller forfatteren bak rapporten ser ut til å ha tatt inn over seg at Russland jevnlig har kommet med slike anklager etter angrep på sivile mål i Ukraina, eller at invasjonen i februar blant annet med rettferdiggjort med nødvendigheten av å «beskytte» sivile i Øst-Ukraina.

Rapporten nevner heller ikke at Russland flere ganger har nektet Ukraina å evakuere sivile fra beleirede byer.

Les også Ole Kristian Strøm: Det er lett å forstå at Zelenskyj er oppgitt Volodymyr Zelenskyj har gått hardt ut mot anklagene om at ukrainske styrker setter sivile liv i fare ved å plassere…

Rapporten – som Amnesty har gått over til å kalle «en utvidet pressemelding» – har blitt slått stort opp i russiske propagandamedier, og av russiske ambassader som inngår i propagandaapparatet. Den har også blitt brukt som «dokumentasjon» av prorussiske stemmer i vest. Kort sagt ser ikke Amnesty ut til å ha tatt inn over seg sin egen autoritet.

Men i stedet for å ta kritikken på alvor, har Amnesty så langt kommet med motvillige svar, eller til og med stemplet kritikerne som «ukrainske og russiske troll».

Som om ikke dette var nok, skal forfatteren Donatella Rovera heller ikke ha vært klar over at det er fullstendig tillatt å bruke forlatte sivile bygg til forsvar.

Omtrent samtidig som rapporten ble sluppet, medvirket Rovera i en CBS-dokumentar som hevdet at bare 30 prosent av våpnene som ble levert til Ukraina fant veien til fronten, og spekulerte i om noen av våpnene ble solgt på det svarte markedet. Påstanden er nå trukket tilbake og endret.

Og i en Twitter-melding som har gått viralt, skriver Rovera at krigen i Ukraina har kostet europeiske skattebetalere masse penger mens våpenfabrikanter tjener seg rike. Noe som isolert ikke er feil, men som likevel spiller rett i hendene på dem som er kritiske til å hjelpe Ukraina.

Enda mer alvorlig – om foreløpig udokumentert – er påstander fra Stratcom Ukraina om at rapporten blant annet er basert på intervjuer gjort i russiske «filtreringsleire» der ukrainske fanger og flyktninger blir sjekket for tilknytning til militæret, politiet og nasjonalistiske grupper.

Trolig er de internerte under kraftig press om å komme med kritiske uttalelser om den ukrainske hæren, som kan brukes i propaganda og i en eventuell russisk krigsforbryterdomstol.

UNDER PRESS: Amnesty Internationals generalsekretær Agnes Callamard har fått masse kritikk for håndteringen av den omstridte Ukraina-rapporten, spesielt etter at hun omtalte kritikeren som «nettroll».

Mens Amnesty kategorisk har benektet dette, står påstand mot påstand så lenge Amnesty ikke legger frem mer dokumentasjon eller metode. Uten at det betyr at Stratcom Ukrainas beskyldninger er riktige, er ikke Twitter-meldinger som kan tolkes som om hovedforfatteren ikke vet hvem medforfatterne er, særlig godt egnet til å avkrefte dem.

Dette er ikke første gang Amnesty gjør alvorlige tabber. I februar i fjor ble regimekritikeren Aleksej Navalnyj først tildelt status som samvittighetsfange, for så å bli fratatt den igjen etter at det kom frem at han mange år før hadde kommet med problematiske uttalelser om folkegrupper.

Avsløringene var trolig del av en russisk påvirkningskampanje, blant annet ved hjelp av det prorussiske nettstedet The Grayzone. Affæren svekket både Navalnys og Amnestys anseelse, mens Putin-regimet sto igjen som vinner. Også den gangen lovet Amnesty å granske saken, uten at det kom særlig mye mer ut av det.

Denne gangen har skadene potensial for å bli enda større, siden «den utvidede pressemeldingen» altså kan brukes til å rettferdiggjøre nye krigsforbrytelser og menneskerettsbrudd i Ukraina. Likevel er det positivt at Amnesty nå vil granske saken.

I så fall er det avgjørende at man mener alvor denne gangen. Amnesty bør gå ut med mest mulig informasjon om hvordan rapporten ble til, underbygge påstander, og trekke tilbake det som ikke kan underbygges. Videre bør Amnesty avkrefte beskyldningene fra Stracom Ukraina dersom de ikke stemmer.

I tillegg bør Amnesty beklage den dårlige håndteringen frem til nå. Hvis ikke vil Ukraina fortsatt være taperen, mens Russland og andre autoritære land igjen tjener på at Amnesty mister anseelse.