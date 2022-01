Velkommen hjem!

Leder

RUNEBOMME: Trommeeieren Anders Poulsson ble drept under hekseprosessene i Finnmark. Han satt i fengsel i Vadsø og skal ha blitt drept med øks. Trommen hans ble sendt til København, og havnet i kongens skattkammer.

Beslutningen om å tilbakeføre eierskapet av en sjelden samisk sjamantromme, står Danmark til ære.

Siden 1979 har det rituelle instrumentet – en såkalt runebomme – vært midlertidig deponert ved De Samiske Samlinger i Karasjok. Nå får den permanent plass i Sápmi, etter at kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har gitt det danske Nationalmuseet formell tillatelse til å gi fra seg gjenstanden.

Den over tre hundre år gamle runebommen er den eldste av kun tre komplette originaltrommer fra denne tiden. I 1692 ble den konfiskert av den danske kongemakten og innlemmet i Det Kgl. Kunstkammer, opprettet av enevoldskongen Fredrik III, i daværende Københavns slott.

Trommens dramatiske reise mellom Sápmi og Danmark er tidligere beskrevet her i VG gjennom flere artikler.

Selv om akkurat denne tilbakeføringen ser ut til å få en lykkelig avslutning, er såkalt repatriering av kulturskatter – som av ulike årsaker er blitt ført ut av opprinnelseslandet – ofte forbundet med strid.

Et tilbakevendende argument er gjerne tiden som har gått; at regimer som i sin tid sto bak utførselen har opphørt og dermed ikke kan holdes ansvarlige for angivelig tyveri, og at gjenstanden nå har «naturlig» tilhold der den er i dag.

Det andre vektige argumentet er at museer og samlinger i andre land med stor sannsynlighet har reddet skatter som ellers ville gått tapt dersom de forble i opprinnelseslandet. Noen regimer anses fortsatt som uskikket til å ivareta sin egen kulturarv.

Andre har lagt alt til rette for tilbakeføring, men repatriering motarbeides på regjeringshold av gjenstandenes nye vertsland.

Tilbakeføringen av runebommen åpner i så måte for ny refleksjon omkring andre norske nasjonalskatter som befinner seg i utenlandske institusjoner.

Før Norge fikk sin egen kulturminnelov i 1905, var det i praksis fri flyt av oldsaker og historiske gjenstander. Det vil være prinsipielt vanskelig, knapt ønskelig, å kreve alt tilbake. Men noen skiller seg ut:

Ettersom Norge før 1814 var en del av den danske storstaten, havnet mange kunstskatter i kongens egne samlinger. Blant annet finnes det 24 drikkehorn fra middelalderen i Nationalmuseet i København. Deriblant to som kalles «norske kongshorn», datert til ca 1308-13, Håkon 5. Magnussons tid – den første konge som ble kronet i Oslo.

NORSK KLENODIUM: Vatnåsskrinet er et relikvieskrin fra 1200-tallet, bekledt med gullbelagte kobberplater. Det befinner seg fortsatt på Nationalmuseet i København.

Også det praktfulle Vatnåsskrinet, et gullbelagt relikvieskrin fra 1200-tallet, samt det såkalte «Rannvaigs skrin» befinner seg samme sted. Sistnevnte trolig laget i Irland eller Skottland på 700-tallet, tatt med (røvet?) av en viking, og siden gitt i gave til en norsk kirke. Under reformasjonen ble skrinet beslaglagt av danskekongen og ført ut av Norge.

Det Kgl. Bibliotek i København eier dessuten Magnus Lagabøtes landslov, en praktutgave som for tiden er på utlån til Nasjonalbiblioteket i Oslo, i tillegg til 16 originale og håndskrevne manuskripter av Henrik Ibsens skuespill, deriblant Norges nasjonalepos Peer Gynt.

På sikt er dette objekter som bør kunne hjemføres. Forutsatt at Norge har vilje og evne til ivaretakelse av disse skattene. Hvis ikke kan de like gjerne forbli i trygghet der de er.