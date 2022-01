Kommentar

Boris er Johnsons største problem

Av Yngve Kvistad

UPOPULÆR: Statsminister Boris Johnsons dager kan være talte.

Boris Johnson er så svekket politisk at selv hans egne regjeringsmedlemmer vegrer seg for å gi ham åpen støtte.

Bortsett fra majoritetslederen i underhuset, Jacob Rees-Mogg, som nok en gang tråkket i salaten da han diktet opp en ikke-eksisterende grunnlovsbestemmelse i et BBC-intervju tirsdag kveld, er fraværet av sentrale stemmer påfallende.

Det hjalp heller ikke statsministeren i særlig grad at Tory-parlamentarikeren Conor Burns hevdet at Boris var blitt utsatt for et «kake-bakholdsangrep».

Med slike venner, hva skal BoJo med fiender ...

Statsministereren – slik det nå ser ut – står og faller med den såkalte Gray-rapporten om festene i Downing street, og hva han selv velger å gjøre med den.

BoJo er under et enormt press. Fra alle hold. Men det mest alvorlige, og det farligste for statsministeren, er motstanden i regjeringspartiet.

Dette er ikke en prosess som er startet, eller holdes liv i av opposisjonen, eller den «blodrøde venstrepressen», som enhver kritiker av Boris Johnson gjerne er blitt kalt.

De stadige avsløringene og navet i dette kjøret mot BoJo, har sitt utspring i statsministerens eget parti.

Det er basen som har vendt seg mot ham. Anført av langvarige lojalister som eks-brexitminister David Davis og en hardcore-kjerne rundt tidligere partileder Iain Duncan Smith, som var blant de 100 Tory-parlamentarikerne i det åpne mytteriet mot Boris Johnson 14. desember.

I underhuset for en uke siden siterte David Davis både Oliver Cromwell og Leo Amery da han ba Boris Johnson om å «gå av, i Guds navn».

Politiets beslutning om å starte etterforskning av statsministeren på grunn av mulige brudd på lover han selv har signert, har løftet en delikat, men politisk overkommelig skandale til Watergate-proporsjoner.

Alvoret er på langt nær det samme, men alle dekkoperasjoner og løgnene i etterkant kan vikle Storbritannias regjeringssjef inn i en kriminalsak.

Watergate-affæren gjorde at president Richard M. Nixon valgte å søke avskjed før han ble innhentet av en ydmykende rettergang. I De konservatives senior-rekker fryktes det at Boris Johnson ikke vil innse alvoret i sin egen sak før det er for sent – og at han vil trekke Tory-partiet med seg i fallet.

For øyeblikket er BoJos personlige oppslutning, ifølge YouGov, på minus 39. Det er tidenes bunnotering for en konservativ statsminister, og på samme lavmål som tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn da han var på det aller mest upopulære.

Ettersom innholdet ikke er et resultat av en parlamentarisk granskning, eller en uavhengig undersøkelse i regi av en politisk oppnevnt kommisjon, er det opp til oppdragsgiveren – altså statsministeren – å bestemme hvordan, eller om den skal offentliggjøres.

For selv om han formelt skulle overleve rapportens funn, har Boris satt seg i en situasjon der tapet av autoritet og troverdighet, ifølge tunge Tory-profiler, gjør ham uegnet som leder av Det konservative partiet – følgelig også som regjeringssjef.

Det er uansett ikke forventet at Grays rapport vil felle noen konkluderende dom, eller anbefale sanksjoner mot den eller dem som eventuelt har gjort seg skyldig i brudd på lover og regler.

Innholdet er kun en dokumenterende redegjørelse for hva som skal ha skjedd i forbindelse med de påstått 16 ureglementære sammenkomstene i Downing Street da landet for øvrig var stengt ned, og folk flest ikke hadde anledning til å møte andre mennesker enn dem i egen husstand.

Den erfarne toppbyråkraten Sue Gray skal ifølge den konservative avisen The Telegraph ha varslet statsministerens kontor at hun «forventer at rapporten blir gjort offentlig, uendret, uredigert og i sin helhet innen timer etter at den er overlevert».

I onsdagens spørretime forsøkte opposisjonsleder Keir Starmer å få statsministeren til å garantere at hele innholdet ville bli gjort tilgjengelig for offentligheten, men BoJo unnlot å svare konkret.

Tidligere har Downing Street hevdet at rapporten «må redigeres av personvernhensyn».

Det store Tory-marerittet er et scenario med en statsminister som nekter å gi seg og opprørere som nekter å gi opp. Det vil holde liv i en sydende misnøye som kan ramme Det konservative partiet stygt i lokal- og regionvalgene i mai.

Boris Johnson har allerede «tatt en Trump» og sagt at selv om det skulle bli flertall i den såkalte 1922-komiteen om å stille mistillitsforslag mot ham, akter han ikke å etterkomme utfallet hvis det skulle gå i hans disfavør.

BoJos helt eksepsjonelle fall, ikke bare på meningsmålingene, men også i anseelse, er uten sidestykke i moderne britisk historie. Aller mest fordi det er så selvforskyldt.

For to år siden tronet han som fem år gammel erklærte at han skulle bli «konge av verden», i ensom majestet på Tory-toppen. Han hadde vunnet folkeavstemningen om brexit og hentet hjem en drabelig seier i parlamentsvalget

Deretter har det bare gått nedover. Om det er overmot, overklassearroganse eller et personlighetstrekk, er for så vidt likegyldig. Den store valgvinneren har sluttet å levere resultater. Tvert imot har han tapt det ene suppleringsvalget etter det andre – i tradisjonelt tunge Tory-kretser.

Å tape ett valg er gjerne uflaks. Å tape to begynner å ligne et mønster.

Tory-politikere som søker gjenvalg frykter at BoJo-suget er blitt en blow-out. Fra velgermagnet til belastning.

Boris Johnson risikerer å bli kastet for ulver han selv har gjødd opp. Det er en viss rettferdighet i å miste makt når folket går til urnene. Bare en dårlig vinner peker nese av den som tar konsekvensen av folkets vilje.

Noe annet å bli erklært uønsket på denne måten. Å bli styrtet av sine egne er den ultimate ydmykelse.

Ikke minst fordi Boris Johnson burde vært på topp. Han skulle vært suveren. Med åtti stemmer overvekt på konservativ side har han siden 2019 hatt et styringsmandat som regjeringspartiet ikke har opplevd på en mannsalder.

En makt han ikke har ant hva han skulle bruke til, ifølge Bruce Anderson, tidligere politisk redaktør i det konservative ukemagasinet The Spectator.

Og i motsetning til konservative forgjengere som også er blitt felt på post – som Edward Heath, Margaret Thatcher, John Major og for så vidt også David Cameron – er det hverken ideologi, koppskatt eller EU som har avfødt sterk mistillit mot Boris Johnson.

Boris Johnsons problemer skyldes utelukkende Boris Johnson selv.