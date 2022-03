Leder

Riktig med våpen til Ukraina

Det tok litt tid før regjeringen gikk ut med sin beslutning om å sende panservernraketter til Ukraina. Det er forståelig. Dette er ikke et enkelt valg. Men det er det rette å gjøre akkurat nå.

Den norske linjen har gjennom omtrent hele etterkrigstiden vært at vi ikke skal sende våpen til krigsområder. En lov fra 1959 har lagt føringer for denne praksisen. Loven er godt begrunnet. Med vår grense til Russland, som under den kalde krigen var grensen til Sovjetunionen, er vi i en særstilling.

Gjennom alle disse årene har den norsk-russiske grensen vært NATOs grense i nord. Norge har måttet balansere tydelig avskrekking opp mot et velfungerende samarbeid med en krevende nabo. Vi har hatt selvpålagte restriksjoner, som andre NATO-land ikke har hatt, som forbudet mot atomvåpen og fremmede styrker på norsk jord. Målet har vært å berolige og avskrekke på samme tid.

Blir Norge medkriger?

Dette har vært en fornuftig politikk, som har tjent oss godt. Det gjelder også loven fra 1959, om våpen til krigsområder. Både loven selv, og ulike vedtak og tolkninger i ettertid, åpner for unntak. Beslutningen om å sende våpen til Ukraina, trenger derfor ikke endre på denne linjen.

Blant folkerettsekspertene er meningene om at Norge sender våpen til Ukraina, delte. Blir Norge såkalt medkriger ved å sende våpen? Eller blir vi det ikke? Blir vi mer utsatt for ulike former for angrep – og vil vi få en svakere beskyttelse fra våre allierte fordi vi har sendt våpen til et område der det er krig?

Forsendelsen med panservernraketter klargjøres torsdag for uttransportering fra Gardermoen

Det er en krevende diskusjon. Slike spørsmål krever grundige overveielser. Men det er ikke alltid vi har god nok tid. Nå er vi i en ekstraordinær situasjon. Ukraina, et fritt og uavhengig land, kjemper for sin eksistens, invadert av en brutal krigsmakt. Det er krig i Europa, i vår verdensdel.

Og – vi har allerede valgt side mot Russland. Selvfølgelig. Vi har sluttet oss til alle sanksjoner, stengt luftrommet – og nå, sendt våpen, i likhet med våre nære naboer, Sverige og Finland. Og i likhet med omtrent alle andre av våre allierte.

Må møtes med motmakt

Vi mener regjeringen har valgt en klok linje. Vi skal ikke være først ute med reaksjoner mot Russland. Men vi skal heller ikke trekke bena etter oss. Vi skal hele tiden opptre i takt med våre nærmeste allierte. Og vi skal være på riktig side av historien. På siden til dem som kjemper for frihet og selvstendighet. Mot en aggressiv militærmakt med en diktator som truer verden med atomvåpen.

Vladimir Putin må møtes med motmakt. Samtidig som verden rundt ham må lete etter mulige veier ut av den desperate situasjonen Ukraina befinner seg i. Og Europa. Her må Norge bidra på alle måter vi kan, innenfor rammene av en omforent norsk utenrikspolitikk. I dag innebærer det også å sende panservernraketter til et hardt prøvet folk.