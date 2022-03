DEKNINGEN: – Journalister trenger «eksperter» som kan formulere seg kortfattet og enkelt om kompliserte spørsmål. Slike hensyn kan likevel ikke overstyre kravet til kvalitet, skriver kronikkforfatterne.

De feilbarlige «ekspertene»

De politiske partiene er allerede i gang med en reorientering og tilpasning av sin politikk for å ta inn over seg de nye realitetene. To andre grupper som må gjennomføre en tilsvarende selvransakelse, er journalister og de såkalte «ekspertene» eller forskerne, og det gjelder samspillet mellom dem.

TORUNN LAUGEN HAALAND, professor, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

SVEN G. HOLTSMARK, professor, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

Krigen i Ukraina medfører at vi alle må ta en gjennomgang av egne oppfatninger av hvordan verden henger sammen. Mye av det vi trodde var sikker kunnskap, viste seg å være feil. Og selv det som tidligere var god kunnskap, vil ikke lenger være tilstrekkelig for å peke ut mulige veier videre. Etter torsdag 24. februar 2022 er verden en annen – vi går inn i en ny periode i Europas moderne historie.

De politiske partiene er allerede i gang med en reorientering og tilpasning av sin politikk for å ta inn over seg de nye realitetene. Denne prosessen vil pågå i lang tid fremover.

To andre grupper som må gjennomføre en tilsvarende selvransakelse, er journalister og de såkalte «ekspertene» eller forskerne, og det gjelder samspillet mellom dem. Man kan ikke fortsette langs vante spor; tiden er inne for å se kritisk på egen praksis.

Journalistene først: Det er en bred dekning av krigen i alle medier. Mange ulike stemmer hentes inn og gis plass, fra fortvilte norsk-ukrainere som frykter for sine kjære til barn i Norge som er redde for krig.

Media har også gitt fremtredende plass til ulike «eksperter» og «forskere» – til tider i en grad som har gjort dem til dominerende medieaktører. De forklarer krigen for den norske befolkningen – bakgrunnen for den, de ulike aktørenes intensjoner og mål, utviklingen av krigshandlingene på bakken i Ukraina og sanksjonenes virkning i Russland.

Hva slags kriterier har norske journalister for hvilke «eksperter» som gis denne viktige rollen? Flere svar er mulige. Bør det være et krav at «ekspertene» faktisk er eksperter på det de uttaler seg om, altså at de besitter en form for møysommelig ervervet kunnskap som folk flest ikke har? Bør for eksempel en som skal uttale seg om russiske eller ukrainske mål og ambisjoner, kunne russisk eller ukrainsk, slik at vedkommende selv kan vurdere de viktigste kildene på originalspråket?

I norske mediene mener man åpenbart at nei, dette er ikke nødvendige krav. Det finnes mange forskere i Norge som har kunnskap som gjør at de kan bidra i den offentlige samtalen om Russland og Ukraina, og de har vel alle, om de ønsket det, i større eller mindre grad kunnet komme til orde. Ikke desto mindre har de faktiske ekspertene til dels, og i særlig tydelig i enkelte medier, kommet i skyggen av «eksperter» som ikke har slik spesialkunnskap.

Grove feilbedømmelser av situasjonen, som for eksempel at det var amerikansk etterretningstjeneste som hisset til krig, eller at en mulig løsning for å få slutt på den pågående krigen vil være et demilitarisert, nøytralt Ukraina, har ingen betydning for om «ekspertene» får fortsette med sin feilinformasjon til befolkningen i Norge. Dette gjelder selv etter at et tilnærmet samlet fagmiljø – og vel også svært mange utenfor fagmiljøene – ser at «ekspertene» tok sørgelig feil. De hadde ikke drevet opplysning, de hadde drevet desinformasjon. Og dette handler ikke om etterpåklokskap – motforestillingene ble fremført offentlig helt fra starten av krisen.

Så når kriteriet for å bli ekspertkommentator i mediene ikke er spesielle kunnskaper om det som skjer eller å demonstrere en god forståelse av utviklingen, hva kan kriteriene være da? Journalistvenner sier gjerne at den enkle forklaringen er at stressede og travle journalister har sin faste ringeliste og går for dem de vet stiller opp. En annen forklaring er at man er ute etter å øke antallet «klikk» i nettutgavene – enkelte kommentatorer har kanskje særlig evne til å trekke lesere, seere og lyttere. Men så enkel kan vel ikke forklaringen være? Vi må legge til grunn at norske journalister og redaksjoner har større bevissthet om sitt samfunnsansvar enn dette.

Det tror vi også at de har. Er premisset at dekningen skal være «objektiv» i den misforståtte betydningen «mangfoldig» eller «perspektivrik», det vil si at alle, eller i hvert fall flest mulige, synspunkter skal slippe til. Det er et godt prinsipp for en fri presse. Men det er ikke nødvendigvis et godt utgangspunkt i valg av ekspertkommentatorer: En ekspert må faktisk vite hva hen snakker om. Mangfold kan umulig bety at ethvert synspunkt skal slippe til, uansett hvor feil det måtte være.

Redaksjonene kan derfor ikke unnslippe det ansvaret de har for å foreta en selvstendig, og løpende, kvalitetskontroll. Det er hele poenget med redaktørstyrte medier – i motsetning til sosiale medier hvor alle kan fremføre hva de ønsker – enten det er konspirasjonsteorier eller fri synsing. Hvis ekspertkommentatorene dag eller dag, uke etter uke, fremfører det reneste vås eller intetsigende selvfølgeligheter, enten live eller på papir, burde ikke dette gradvis føre til at de ikke blir brukt i ekspertrollen?

Et annet kriterium kan være at enkelte «eksperter» gjør seg bra på TV. Journalister trenger «eksperter» som kan formulere seg kortfattet og enkelt om kompliserte spørsmål. Slike hensyn kan likevel ikke overstyre kravet til kvalitet. Hjelper det at budskapet blir fremført kortfattet og med et smil om munnen, og kanskje har et innhold som faller i smak hos mange, hvis det gang på gang har blitt påvist at det er feil? Eller hvis det verken er feil eller riktig, bare ganske enkelt meningsløst?

Så til «ekspertene» selv. Her er budskapet enkelt: Alle som får betalt av skattebetalerne for å tilegne seg kunnskaper, har en plikt til å svare hvis mediene spør. Men – og det er et stort «men»: Om du blir spurt om noe du ikke har greie på, eller om noe som du vet en kollega kan bedre enn deg selv, er det din plikt å guide journalisten videre til rette vedkommende. Dette gjelder selv om slik ekspertise ikke finnes på din egen institusjon.

Det ville ikke forbauset oss om Norge har flere forskere per 100 000 innbyggere enn noe annet land – og blant disse finnes det kompetente folk på svært mange fagfelt. Og dessuten – det går faktisk an å vise til kolleger i utlandet. Hvordan kom den kunnskapsrike danske forskeren Thomas Wegener Friis med i NRK-serien om Treholt-saken? Jo, fordi en norsk forsker hadde pekt til ham som den beste i Norden på sitt helt spesielle fagfelt. Hen falt ikke for fristelsen til selv å få sitt ansikt i en TV-serie.

Til slutt: Dette innlegget vil selvsagt blitt møtt med innvendingen over alle innvendinger: Dette er et angrep på ytringsfriheten, et forsøk på å stenge ute stemmer som har et annet synspunkt enn dere selv. Hvem er dere som tror dere «eier sannheten», hvem er dere som tror dere kan være sikre på at én fremstilling er bedre og mer sannferdig enn en annen?

Forførende spørsmål – men forbausende lette å besvare, for vi foretar alle slike vurderinger hele tiden, i hverdagslivet så vel som i forskningen. Det dreier seg om, etter beste evne, å holde seg til reglene for en opplyst samtale og en opplyst argumentasjon: Kjenn ditt materiale, tenk over dine valg i prosessen fra spørsmål til svar, og forsøk etter beste evne å bygge opp en argumentasjon gjennom gyldige slutninger fra premiss til konklusjon.

Hold fast ved dine verdier, men driv ikke med offentlig synsing. Det er et ansvar som verken «ekspertene» eller redaksjonene kan unndra seg.