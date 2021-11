Leder

En viktig avtale som ikke går langt nok

USA OG KINA: USAs klimautsending John Kerry i samtaler med den kinesiske delegasjonen på klimatoppmøtets siste dag. De to største utslippslandenes presidenter skal møtes digitalt mandag.

Lørdag kveld ble verdens land enige om å en ny global klimaavtale. Den er så langt fra perfekt. Men det er det beste vi har.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Over et døgn på overtid var utmattede utsendinger til klimatoppmøtet i Glasgow endelige enige om en avtaletekst. Nesten 200 land stiller seg bak å forsterke 1,5-graders målet.

I dag er den gjennomsnittlige globale temperaturøkningen siden den industrielle revolusjonen på rundt 1,1 grader. Målet er at landene frem mot 2030 skal halvere sine utslipp og bli klimanøytrale rundt midten av århundret.

les også Avtale i Glasgow – med store endringer

Det som står igjen etter dette 26. klimatoppmøtet er enighet om at verden må gjøre mer for å tilpasse seg den globale oppvarmingen, fordi den er et faktum.

Dette er – utrolig nok – første gang en slutterklæring nevner et mål om å redusere bruken av fossil energi.

De rike landene oppfordres til å minst doble bidragene til verdens fattige land innen 2025. Målet på 100 milliarder dollar ble ikke ble nådd på årets møte. Pengene skal gå til klimatilpasning og fornybar energi.

Det er også lagt trykk på å kutte utslippene av metan, stoppe avskogingen, erstatte kull og kutte ut «ineffektive subsidier» til fossil energi.

Norge var sentral i forhandlingene om å få vedtatt nye regler for kvotehandel. Og dette kom de i mål med etter flere utsettelser tidligere.

les også Avtale i Glasgow – med store endringer

FIKK LUKKET ET KAPITTEL: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap), her under forhandlinger med den indiske delegasjonen. Norge hadde en sentral rolle i forhandlingene om klimakvoter og kom i mål her.

Noe av det som ble filt på helt frem til siste slutt, var avtalens ordlyd om kull. Etter press fra Kina og India landet man på en utvannet formulering om «nedfasing» av urenset kull.

Det burde selvsagt stått «utfasing», som det gjorde i en tidligere versjon. Cop-president Alok Sharma avsluttet møtet med en emosjonell beklagelse for dette.

Men så enkelt er det heller ikke. Vi synes i motsetning til kritikerne at det er greit at avtalen har en formulering om at det er urensede utslipp som er problemet. Vi mener rensing og lagring er en sentral teknologi for å nå klimamålene.

For verden har ikke nok fornybar kraft. Særlig vil mange fattige land raskt befinne seg i en krise om kull kuttes over natten.

BEKLAGET: Cop-president Alok Sharma beklaget i sitt sluttinnlegg at avtalenes tekst om kull ble vannet ut i siste liten.

I avtalen oppfordres landene til å komme tilbake med forsterkede kuttmål allerede til neste år klimatoppmøte.

Og det trengs. Med de planene for kutt som er meldt inn per nå, styrer vi mot en temperaturøkning som er langt høyere enn dagens mål.

Det er frustrerende. Likevel har det vist seg at de stjernepakkede klimatoppmøtene har noe for seg.

KALLER AVTALEN BLA-BLA: Klimaaktivist Greta Thunberg, her fra en demonstrasjon forrige fredag. På Twitter er hennes reaksjon: «Her er et kort sammendrag: Blah. blah, blah.»

For bare et par år siden var det svært få land som hadde intensjoner om å bli klimanøytrale. I dag har godt over hundre land et slikt mål.

Med de klimaløftene landene har meldt inn nå, styrer vi mot rundt to graders oppvarming. Verden lå an til fire graders oppvarming for ikke lenge siden.

Så vet vi at løfter kan brytes. Men alvoret har gått opp for flere. Å ikke levere på ens nasjonale løfter, vil gi et prestisjetap.

Det er altså snakk om små steg fremover. Men dette er det beste vi har. Klimaproblemet er globalt. Det må løses gjennom samarbeid.