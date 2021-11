GJORDE INNTRYKK: Mange ble rørt til tårer av Fredrik Solvangs sterke historie i programmet «Lindmo» tidligere i høst. – Den nye rapporten bekrefter det mange av oss har levd med siden vi ble hentet hit på 1970- og 80-tallet, nemlig at vi som er utenlandsadoptert opplever forskjellsbehandling i like stort omfang som personer med innvandrerbakgrunn, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Utenlandsadopterte forberedes ikke godt nok

Utenlandsadoptertes møte med rasisme er avslørende.

DANIEL ABIMAEL SKJERVE WENSELL,

DIANA PATRICIA FYNBO,

CHRISTINA VIOLETA THRA STORSVE, Adopsjon i endring – Ressurssenter for adopterte og deres familier

HAWA MUUSEM, Stiftelsen 10. august

LINDA TINUKE STRANDMYR, Antirasistisk Senter

LISA ESOHEL KNUDSEN, Minotenk

I kjølvannet av drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen den 10. august i Bærum sto en rekke utenlandsadopterte frem i ulike medier og fortalte om sine erfaringer med rasisme og diskriminering. I desember samme år innrømmet daværende statsminister Erna Solberg (H) at «vi har kanskje undervurdert diskriminering mot utenlandsadopterte», og samme måned ble utenlandsadopterte for første gang inkludert i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

I punkt 7 i handlingsplanen står det at det skal gjennomføres «Forskning om hudfarge og andre ytre kjennetegn som grunnlag for diskriminering og rasisme». Mandag 15. november lanserte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) rapporten fra en undersøkelse som er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), «Utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering i Norge».

Rapporten bekrefter det mange av oss har levd med siden vi ble hentet hit på 1970- og 80-tallet, nemlig at vi opplever forskjellsbehandling i like stort omfang som personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg har mer enn én av fire opplevd forskjellsbehandling i nære relasjoner, som nærmeste familie, fra andre slektninger og venner. Omtrent 40 prosent svarer at de ikke hadde noen å snakke med i oppveksten om disse erfaringene.

Videre viser rapporten at 7 av 10 utenlandsadopterte er voksne i alderen 20- 49 år, og de kvalitative dataene viser at utenlandsadopterte befinner seg i et tilhørighetsvakuum, hvor de verken kan kjenne seg trygge i sin tilknytning til Norge, eller har en alternativ tilknytning som kan gi dem den forankringen de trenger.

Rasismen mot utenlandsadopterte avslører samfunnets myter om at rasisme skyldes mangel på integrering. Drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen var først og fremst et brutalt resultat av hatefull og voldelig ekstremisme basert på et rasistisk tankegods. Minnene fra terroren 10. august viser oss hvor kort veien er fra fordommer til kalkulert drap. Innsikten i hva som skjedde forut for drapet, viser nødvendigheten av at storsamfunnet tidlig tar den enkeltes erfaringer på alvor.

Utenlandsadopterte forberedes ikke godt nok på hva de kommer til å møte av rasisme og diskriminering. Dette kan tyde på at foreldrene ikke er godt nok forberedt, ikke har blitt fulgt opp med veiledning og opplæring, og kanskje heller ikke evner eller har vilje til å sette seg inn i tematikken.

Når rapporten sier at adopterte opplever rasisme og diskriminering tidlig i barne- og ungdomsskolen, tilsier dette at foreldrene bør forberedes og utrustes til å møte dette. Dessverre ser vi at dette mangler: Foreldrene blir ikke godt nok forberedt og veiledet i hvordan de skal bistå sine barn i møte med rasismen og diskrimineringen.

Gruppen vi sammenlignes med, er norskfødte med innvandrerforeldre. Dette er en gruppe som i motsetning til utenlandsadopterte har en annen forutsetning for å være forberedt på hva som kan vente dem i møte med storsamfunnet. Når norskfødte med innvandrerforeldre utsettes for rasisme og diskriminering har de gjerne et fellesskap eller et hjem der de kan snakke om og håndtere opplevelser fordi erfaringene kan være gjenkjennbare hos andre i husholdningen.

Disse to gruppene har dermed ulikt utgangspunkt når de bearbeider negative erfaringer, hvor gruppen utenlandsadopterte er mindre rustet til å møte slike opplevelser på individnivå. Det skal aldri være slik at man må bearbeide den krevende opplevelsen av rasisme og diskriminering alene. Dette verken i hjemmet, på skolen, jobben eller samfunnet generelt.

Opplevelser med forskjellsbehandling i barne- og ungdomsår kan antas særlig å prege individets identitetsdannelse og dermed følelse av tilhørighet og utenforskap i samfunnet på lengre sikt.

Når vi ser på hva rapporten sier om at 7 av 10 utenlandsadopterte er voksne i alderen 20- 49 år, kan vi bare tenke oss konsekvensene det manglende arbeidet på feltet har fått for denne gruppen.

Da vi nå vet mye om de langvarige virkningene rasisme og diskriminering kan ha på den som blir utsatt for det og hva rapporten viser om samfunnets manglende øye på omfanget av problematikken, kan vi ikke lenger ignorere den store gruppen av voksne adopterte som i dag lever med alvorlige konsekvenser på grunn av et system som har sviktet. Konsekvenser som vi ser får ringvirkninger også for neste generasjon, våre barn.

Det å havne i et vakuum kan innebære at vi som adopterte tidlig tar et altfor stort ansvar for miljøet rundt oss. Tar ansvar for ikke å ødelegge klimaet i en diskusjon. Tar ansvar for at foreldrene ikke skal bekymre seg for mye for rasismen du selv opplever. Tar ansvar for å ikke støte mennesker fra oss ved å sette klare grenser. Dette usynlige arbeidet krever at vi er på vakt og emosjonelt aktivert store deler av vår hverdag. Vi må hele tiden analysere, vurdere og tilpasse oss, noe som igjen kan ta bort fokus blant annet fra arbeid, studier og god relasjonsbygging. I verste fall ser vi at det fører til mer alvorlige psykiske konsekvenser hos den enkelte.

Vi vil argumentere for at det er en strukturell utfordring når barnevernsbarn fra andre land, som i norsk sammenheng har minoritetsbakgrunn, plasseres i majoritetsnorske familier uten noen form for oppfølging eller ettervern. Et trygt hjem for et barn med minoritetsbakgrunn handler ikke om at barnet selv skal ansvarliggjøres ved å ta initiativ til samtaler om rasisme og diskriminering, det er et foreldreansvar både å gi barnet kompetansen og skape rom for slike samtaler, og stadig sørge for at hvis barnet opplever rasisme, skal hen få den hjelpen hen har krav på.

Når dette ifølge rapporten ikke har forekommet i 60 prosent av hjemmene til respondentene, er det et strukturelt problem de utenlandsadopterte blir offer for. Hvem ansvarliggjøres for manglende beskyttelse av utenlandsadoptertes møte med rasisme? Og hvem sikrer at foreldrenes kompetanse er tilstrekkelig? I forslag til tiltak i rapporten fremmes veiledning og kursing som et tiltak, vi mener disse funnene viser et prekært behov for å lovfeste barns rett til en slik obligatorisk oppfølging.

I kjølvannet av drapet på Johanne Zhangjia og Black Lives Matter-diskusjonene er ikke lenger utenlandsadopterte en usynlig minoritet som står utenfor rasismedebatten, og derfor må vi aktivt inkluderes i utformingen av tiltak for å bekjempe rasisme og diskriminering i Norge.

Rasisme mot utenlandsadopterte er ikke et privat problem, men et samfunnsproblem som det offentlige bør ansvarliggjøres for og pålegges å gjøre noe med. Adopsjon i endring i samarbeid med andre antirasistiske organisasjoner står klare til å utvikle og legge til rette for tilbud som i flere tiår har blitt etterspurt, både fra de adopterte selv og deres familier. Innen året er omme, skal Bufdir utrede og foreslå hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon og angi kostnadene for dette.

Vi oppfordrer Bufdir til å støtte konkret opp om vårt arbeid, når disse anbefalingene skal overbringes til Barne- og familiedepartementet.