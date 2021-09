Kommentar

På tide å flytte hjemmefra for gutt (35)

Av Astrid Meland

ERNA PÅ BESØK HJEMME HOS ROPSTAD: Statsminister Erna Solberg på besøk hos Gunda, Bjørn og Kjell Ingolf Ropstad i Evje i februar 2019.

Noen politikere er litt italienske av seg. De bor veldig lenge hjemme hos mor og far. Men nå skal Stortinget se på reglene på nytt.

Det kan være et stabbur. Flotte tepper i gave. En Mini Cooper. Eller en ny brygge. Å legge igjen en blank lapp etter å ha bulket en bil, er det pinligste jeg i farten kommer på at en norsk politiker har gjort.

Og slike flaue saker dukker opp når de minst ønsker det. Som midt i valgkampinnspurten.

Og det har det gjort også i år. Nå er det Aftenpostens graving i Stortingspolitikernes ordninger som har ført til at det er tomt for puter på Kid. Og Stortinget ser seg nødt til å se på reglene.

For til forskjell fra valget for fire år siden, da Støres brygge egentlig ikke var noen sak, så er det en sak denne gangen.

Særlig for Kjell Ingolf Ropstad (36), som har så mye å tape. Han leder et parti som ligger ubehagelig nær sperregrensen.

Så langt er det kommet mest halvhjertet anger og bortforklaringer.

Men Ropstad har altså sagt til folkeregisteret at han bodde på gutterommet i Evje, mens han i virkeligheten bodde i Stortingsleilighet i Oslo. Samtidig som han i fem av disse årene leide ut boligen sin på Lillestrøm.

Slik fikk han gratis leilighet, leieinntekter og verdistigning på den andre boligen.

Det er vanskelig å se det på noen annen måte enn at han oppga gutterommet som bosted for å få mer penger ut av systemet.

KrF-lederen var altså pendler til sin mor og far i Evje i hele 10 år. Vittige tunger stilte spørsmål om de fikk kontantstøtte for ham fortsatt.

Først i fjor flyttet han fra foreldrene for å bli gjenforent med barn og kone som hele tiden hadde bodd i Oslo. Han hadde da vært proforma singel i ti år.

Stortingets administrasjon har gjentatt at Ropstad ikke har brutt noen regler. De viser til at han var folkeregistrert i Agder. Og da skulle det bare mangle at han fikk betalt leiligheten sin i Oslo av Stortinget.

Det er flere jurister uenig i. Hovedpoenget er at du ikke bare kan si at du bor et sted du ikke bor.

Stortinget sier derimot at dette er en tillitsbasert ordning.

BODDE I ARENDAL: Førstekandidat fra Aust-Agder Tellef Inge Mørland har bodd i gratis pendlerleilighet fra Stortinget samtidig som han eier en egen leilighet i hovedstaden.

Det er mange ordninger som er tillitsbaserte, for eksempel borteboerstipend for studenter og ytelser fra NAV hvor det legges til grunn at du oppgir hvor du bor.

Men til forskjell fra Stortingets representanter, så kan folk flest faktisk jukse. Og da er det ingen nåde. Havner du i klørne til NAV Kontroll, brukes rene etterforskningsmetoder for å finne ut om du har sendt inn korrekte opplysninger.

Denne nidkjærheten kom for dagen i den såkalte NAV-skandalen hvor etaten står til knes i justismord fordi NAV – feilaktig – gikk etter folk. De sjekket bildene til trygdemottagere på Facebook, de ettergikk tips fra naboer, fant folks IP-adresser og mye mer.

Dette er faktisk også noe rikinger som flytter utenlands kan merke fra Skatteeataten.

Oslo ligningskontor ville for eksempel i sin tid tvangsflytte Kjell Inge Røkke til Norge, fordi han var her så ofte. Til slutt flyttet han både seg selv og formuen sin hjem.

Den store forskjellen er at slike folk har råd til svært gode advokater.

Så er Stortingets representanter noe litt annet. Men også her bør vi kunne føle oss trygge på at administrasjonen ikke legger til grunn usannsynlige opplysninger som at voksne, gifte menn med småbarn bor på gutterommet i ti år.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen har sagt at de ikke sjekker om representantene gir riktige opplysninger.

Men helt vilkårlig kan ikke dette være.

Jonas Gahr Støre sa det godt i NRK denne uken, da han forsvarte ordningen med pendlerboliger: – Men da må du både bo det andre stedet og det må være reelt at det er en pendlerbolig, sa Støre.

For det er ikke mange andre yrkesgrupper som bare kan sjonglere på denne måten.

Et mulig unntak fra innenlandsboende rikinger. Det blir i alle fall spennende fremover å se hvordan det går i det nyslåtte skatteparadiset Bø i Vesterålen, hvor Bjørn Dæhlie og de andre mangemillionærer har meldt flytting til spartanske 50-tallshus for å slippe formuesskatt.

Skal de bo der oppe i all den eternitten?

Tja, stortingsrepresentanter som bor på gutterommet blir vel nødt til å støtte dette. De kommer kanskje nordover på besøk attpåtil, om de blir bedt. Men her er det nok best for begge parter å lage avtaler god tid i forveien.