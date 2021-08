Leder

Taliban truer Vesten

Talibans maktovertakelse i Afghanistan kan fyre opp ekstreme jihadister i Europa.

Vestlig etterretning frykter Kabuls fall vil inspirere islamistgrupper til å begå terrorhandlinger mot europeiske og amerikanske mål.

Ken McCallum, som er øverste sjef for den britiske sikkerhetstjenesten MI5, opplyste allerede for en måned siden at de satt med informasjon om hvordan internasjonale terrorgrupper hadde begynt å søke tilbake til Afghanistan. MI5 mener hensikten er å gjenoppbygge virksomheten i skyggen av Taliban.

Britiske sikkerhetsmyndigheter frykter nå at Talibans Kabul-triumf er det «seiers-narrativet» som jihadister har ventet på siden IS ble nedkjempet i Syria. Det kan både oppmuntre såkalte ensomme ulver, men også tenne sovende celler.

Ifølge den britiske storavisen The Times er militante ledere fra både al-Qaida og IS allerede på plass i det krigsutmattede landet. Og selv om begge de to terrororganisasjonene er kraftig redusert både hva omfang og slagkraft angår, er det nettopp i et vakuum som det Afghanistan nå representerer, at de kan bygge seg opp igjen.

Et faretruende signal i så måte er hvordan Taliban selv har nullstilt sin egen garanti om at Afghanistan aldri mer skal bli noen frihavn for internasjonal terrorisme. Å løslate tusenvis av fanger – mange med antatt al-Qaida- og IS-tilknytning – fra Bagram-basen og Pul-e-Tsjarki-fengselet i Kabul, indikerer at Taliban taler med flere tunger.

De nye makthaverne i Afghanistan bedyrer at Taliban 2.0 er noe annet enn mulla Mohammed Omars fryktregime, som på 1990-tallet tok Osama bin laden under sine beskyttende vinger og lot ham planlegge 11. september-terroren.

Kanskje er det sant. Kanskje vil denne versjonen av Taliban tillate at jenter i 2021 får lov til å gå på skole. Tenk det! Kanskje vil de avstå fra vilkårlige henrettelser, barnedrap, overgrep mot kvinner, offentlige lemlestelser og andre maktdemonstrasjoner fra steinalderen.

Kanskje vil «Nye» Taliban denne gang regjere langs linjer som ikke fremstår som en sammenhengende krenkelse av menneskeverdet.

Samtidig er Afghanistans neste president, Abdul Ghani Baradar, en veteran fra det gamle skrekkabinettet. Han er en av Talibans grunnleggere og regnes som hjernen bak organisasjonens brutale militære offensiv i hjemlandet. Han skal være gift med søsteren til mulla Omar, som man tror døde i 2013.

Så langt er det lite som tyder på at mulla Baradar Akhund, som den påtroppende presidenten også kalles, er gjenfødt som humanist.

Taliban er fullt klar over at deres regime ikke er levedyktig over tid uten støtte og anerkjennelse utenfra. Om det er en realitetsorientering sterk nok til å dempe lysten til aktiv eller passiv tilretteleggelse for internasjonal terror, gjenstår å se.

Man kan håpe på det beste. Dessverre er det mer nærliggende å frykte det verste.