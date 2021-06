Kommentar

Fotballens nye festdag

Av Leif Welhaven

Idretten får en rekke lettelser, blant annet får breddefotballen rulle i gang igjen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Glem 16. mai. Nå er det 18. juni som gjelder.

Det har vært vondt. Det har vært vanskelig. Og det har først og fremst vart veldig lenge. Men da det først ble sluppet opp, sprutet ketchupflaske-effekten utover norsk idrett.

Det er veldig, veldig fortjent.

Meningene har vært mange og delte om hvor lenge det var grunn til å holde tilbake.

Det er ingen hemmelighet at jeg er blant dem som mente utålmodigheten var i overkant i enkelte miljøer, men nå er det uansett all verdens grunn til å glede seg over aktiviteten som går i gang igjen.

Akkurat som det er supert at det er lettere å få arrangere bryllup, oppleve noe kulturelt eller å reise utenlands. Samfunnet har tatt et syvmilssteg i kampen mot pandemien, særlig på grunn av vaksineringsgraden, og idretten har en svært viktig posisjon i et gjenåpnet Norge.

Det har vært riktig å sette barn og unge først, og her har man jo fått holde på en stund. Men spennet i opplevelser for de små blir større nå som det ikke er geografiske begrensninger i landet.

For voksen bredde er selvsagt forskjellen enorm på dueller og «coronatrening», og følelsen av å sette den første taklingen blir garantert himmelsk.

For toppidretten utgjør lettelser både får våre – og for utenlandske konkurrenters adgang – at alt blir så veldig mye enklere enn alle hybridene vi har levd med lenge.

Ingen kommer til å savne å spille hjemmekamper i et helt annet himmelstrøk, for å si det sånn.

Men minst like stas som det er for alle de aktive, er det å få tilskuere tilbake på arenaene. I EM har vi fått se trykket gjennom TV-skjermene. Det blir riktignok ikke like mange som i Parken, men forskjellen på 200 og 5000 på norske arenaer skal absolutt ikke undervurderes. Og bare tenk på hvor stas det blir med Bislett Games.

Det er ingen tvil om at det siste drøye året har vært krevende, og frafallet i idretten er noe vi skal ta på alvor. På mange måter starter en av idrettens aller viktigste «coronajobber» etter at pandemien er på hell, nemlig å arbeide målrettet for å få flest mulig tilbake igjen.

Det er ikke gjort over natten, men her er jeg overbevist om at både fotballen og andre grener kommer til å gjøre en utmerket jobb.

Ekstra deilig må denne dagen være for Abid Raja, kulturministeren som over tid har fått mye ufortjent kjeft. Det kan ikke ha vært lett å ha idrett i porteføljen i en tid der helseaktørers ord så lenge har blitt utslagsgivende.

Men nå har vi kommet så langt i pandemikampen at den vonde tiden kan legges bak oss.

Det er tid for å frislepp for idrettsgleden.

Da kan 18. juni 2021 bli en merkedag for evigheten.