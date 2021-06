Leder

Kinas angrep på fri presse

RAZZIA: Et stort antall politifolk ankom avisen Apple Daily i Hongkong. De arresterte ledere i redaksjonen, tok beslag i datamaskiner og frøs selskapets konto. Foto: Apple Daily

Hvis noen er i tvil om Kinas holdning til ytringsfrihet er det bare å se til Hongkong. Denne uke gjennomførte 500 politifolk en razzia mot den uavhengige avisen Apple Daily.

Politiet pågrep sjefredaktør Ryan Law og fire andre redaksjonelle ledere. De beslagla datamaskinene til journalister og tok kontroll over mediaselskapets konto. Lesere ble advart mot å dele artikler fra Apple Daily.

Myndighetene anklager den populære avisen, som publiseres på nett og papir, for å samarbeide med fremmede makter eller krefter som truer den nasjonale sikkerhet.

Påstandene er kun et skalkeskjul. Den virkelige årsaken til at Kina og deres lojale representanter i Hongkong angriper Apple Daily er at avisen står for demokrati og ytringsfrihet. Dette er verdier som Kinas kommunistiske regime vil bekjempe med alle midler.

Beijing vet at når Hongkongs borgere får mulighet til å si sin mening velger de demokrati og ytringsfrihet. I de siste lokalvalgene var deltakelsen uvanlig høy og det overveldende flertall stemte på pro-demokratiske kandidater.

Men nå har Kina innført en ny sikkerhetslov som de bruker effektivt for å undertrykke dissens og skremme folk fra å si sin mening.

Konkret anklager myndighetene Apple Daily for å ha publisert minst 30 artikler som skal ha inneholdt oppfordringer til andre land om å innføre sanksjoner mot Hongkong og Kina. Det viser i det minste hva Beijing er redd for.

Hongkong har vært en oase for presse- og ytringsfrihet i et Kina som forøvrig praktiserer en ekstrem overvåkning av sine innbyggere. Når Kina angriper frie medier bryter de avtalen med Storbritannia om «ett land-to systemer», som ble undertegnet da Hongkong ble tilbakeført til Kina.

Hongkong skulle fortsatt ha eget rettsvesen med vern av grunnleggende menneskerettigheter. Nå er Beijing i ferd å sette munnkurv på det frie ord. Når regimet undergraver rettsstaten, og presse- og ytringsfriheten, vil alt som gjorde Hongkong unik gå tapt.

Apple Dailys publisher er Jimmy Lai, en velstående forretningsmann i Hongkong. Han ble i fjor anklaget for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner og fengslet i 20 måneder. I et intervju med BBC før dommen falt sa Lai:

– Hvis de kan fylle deg med frykt er det den enkleste og mest effektive måte å kontrollere deg. Det vet de. Det eneste måten å bekjempe denne form for trusler er å stå opp mot frykten og ikke la det skremme deg.

Demokratiforkjemperne i Hongkong fortjener vår fulle støtte. De viser stort personlig mot. Da må heller ikke vi være redde for å tale Beijing imot. Vi forventer at Norge, i likhet med andre land, reagerer tydelig på Kinas angrep mot frie medier.

