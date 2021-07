Kommentar

Suget

Av Kristine Hovda

SKRIVER OM SUGET: – Overspising handler om tvangsmessig spising. Det handler om å bruke mat for å døyve vonde følelser. Det handler om å spise når du egentlig er mett, ikke fordi du nødvendigvis har lyst på noe godt, men fordi det å spise roer deg ned. Foto: Shutterstock

Kanskje er det på tide å anerkjenne overspising som en egen diagnose.

Det er sommer, og det betyr ferie for mange av oss. Det betyr også lange, late dager, mangel på rutiner, store strekk av tid å fylle for noen, mange forventninger å møte for andre. Sommeren er en tid for grilling, softis, øl, for vannmelon og jordbær, focaccia og solskinnsboller.

Mange muligheter, mange utfordringer, for dette er poenget: For den som har et vanskelig forhold til mat, kan sommeren være ekstra vanskelig.

I den nyeste utgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening får særlig én gruppe mennesker sårt tiltrengt oppmerksomhet. Det gjelder de som vi i mangel på bedre begreper kan kalle for overspiserne.

De som ofte faller mellom flere stoler i helsevesenet, og her kunne det kanskje ha passet seg med en overvektig vits, dersom jeg hadde vært overvektig nok.

Her kommer enda et poeng: Overspiserne er en skjult og glemt gruppe i samfunnet. Det vet jeg, for jeg har nemlig vært en av dem.

Overspiserne er ikke anorektikere. De er ikke sykelig tynne. De er heller ikke bulimikere. De kaster ikke opp maten. De er ikke ortorektikere, som bruker all sin tid på å kontrollere at maten er sunn og at de trener nok.

Overspiserne er mer eller mindre overvektige, man kunne mistenke dem for å bare være litt i overkant glade i mat. Kanskje tror de det selv også. At de er late, grådige, vulgære, mangler disiplin.

At de bare må lære seg å ta seg sammen. Det bærer også mye av diskursen i samfunnet rundt overvekt preg av.

Ikke minst får ofte personer med overspisingslidelse ofte presentert et livsstilsprogram som skal lære dem om kosthold og trening.

«Som om ikke folk forstår de enkleste sammenhenger mellom energi inn og ut», sier forskningsleder ved Modum Bad, Kari Anne Vrabel, til Psykologtidsskriftet.

Hun har jobbet med spiseforstyrrelser i tyve år, og mener at fagmiljøet har forsømt personer med overspisingslidelse.

Overspising handler om tvangsmessig spising. Det handler om å bruke mat for å døyve vonde følelser. Det handler om å spise når du egentlig er mett, ikke fordi du nødvendigvis har lyst på noe godt, men fordi det å spise roer deg ned.

Og akkurat det gjør antagelig mange av oss.

Hvor går grensen mellom kosespising og overspising? Det er ikke så lett å si. En vanlig tommelfingerregel når fagfolk snakker om diagnose og lidelse, er når atferden er til hinder for å fungere i det daglige.

Overspiserne er i antall dobbelt så mange som anorektikere og bulimikere til sammen, og det er gode grunner for å argumentere for at deres lidelse er like alvorlig som de andres.

Én av tre som kommer til behandling for fedme, har trolig en overspisingslidelse. Akkurat nå er nesten syv av ti nordmenn overvektige. Forskere snakker om en fedmeepidemi.

Det er ikke sikkert at dette bare handler om god appetitt.

Når livet kretser rundt mat, når vonde følelser blir døyvet med å fylle magen til den verker, når kroppen blir en fiende som skal bekjempes, da er det ikke lenger snakk om å være i overkant glad i mat.

Problemet, som Vrabel peker på, er at overspising ikke finnes som en egen diagnose i diagnosesystemet vårt, og dermed får ikke folk riktig behandling.

Det finnes argumenter mot å gjøre overspising til en egen diagnose. Ett av dem er det generelt problematiske med å sykeliggjøre alt som er vanskelig.

Og visst er det problematisk at det kreves en egen diagnose i dette landet for at folk som har det vanskelig skal bli tatt ordentlig på alvor. Selvsagt kunne man ønske seg at folk gikk til fastlegen og fikk hjelp som de ikke engang visste at de trengte, for som sagt er det mange overspisere som ikke vet at de har et problem, og ikke vet at det finnes hjelp.

Selv vet jeg at når følelsene tårner seg opp, når stresset blir uhåndterlig, når jeg sitter med mange motstridende følelser jeg ikke klarer å løse, da kommer suget.

Og mens noen løser suget med alkohol, med sex, med TV-serier, løser jeg det gjerne med mat.

Spiseforstyrrelser er blitt kalt en kvinnelidelse, for i motsetning til alkoholisme, går den tilsynelatende bare utover en selv. Barna tar ikke skade av at jeg løser kaoset mitt med sjokolade og hveteboller, tenker en kanskje, men spørsmålet er om de ikke gjør det likevel, fordi de går glipp av opplevelsen av at mamma klarer å sette sunne grenser, klarer å si fra, klarer å slippe følelsene til, også de vanskelige.

Problemet, som det påpekes i Psykologtidsskriftet, er at man kan kutte alkoholen, man kan gå i sølibat, man kan kaste tv-en, men man kan ikke slutte å spise. Man kan ikke kvitte seg med kroppen.

Og mens ni av ti anorektikere og bulimikere er kvinner, viser det seg at opp til 40 prosent av overspiserne er menn.

Kanskje dét er grunn til å håpe på at samfunnet endelig prioriterer å hjelpe denne gruppen. Såkalte kvinnesykdommer er historisk sett blitt nedprioritert på forskningsfeltet.

Men hva hjelper mot overspising? Og hjelper det med en diagnose? Faren med diagnoser er at de utløser forenklede beskrivelser og tilsvarende raske løsninger.

Nå er forskerne bekymret for at vi skal få en utvikling som i USA, der overspiserne får amfetaminholdige piller som skal dempe matlysten. For hva om suget forteller oss noe viktig? Hva om kroppen faktisk er en venn?

Og vil ikke en slik pille bare flytte problemet, slik at vi må finne noe annet å døyve uroen med?

Kroppen vår er nemlig laget så finurlig og fantastisk at den sier fra når grensene våre ikke ivaretas godt nok. Og når følelsene får plass, roer de seg ned. Da trenger de ikke rope så høyt.

For min egen del lærte jeg etter mange år at suget kan håndteres. Det begynner ofte med å anerkjenne at det er der.

Hva annet hjelper? Yoga, lett fysisk aktivitet, meditasjon, bønn, noen som lytter. Skriving, musikk, dans, kreative uttrykk for følelseshåndtering hjelper også.

Og kanskje, på sikt, trenger vi en bedre samtale om kropp. Det handler ikke bare om mangfold og skjønnhetsidealer.

Det handler like mye om at vi er kroppene våre, ikke hoder som sitter på et stativ av armer og bein, et stativ som man kan like eller mislike hvordan ser ut.

Når vi glemmer det, står vi i fare for å bli fremmede for oss selv.

Og da kommer suget.