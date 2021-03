Kommentar

Nå står Norge igjen alene

Av Astrid Meland

STARTER OPP IGJEN: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell kaller AstraZeneca-vaksinen for trygg og effektiv og starter opp igjen bruken for folk over 65 år. Foto: NAINA HELEN JAMA / TT NEWS AGENCY

Nabolandene er ikke til hjelp. Nå må norske myndigheter selv bestemme om de tør å ta i bruk AstraZeneca-vaksinen igjen.

FANT EN SAMMENHENG: Overlege og professor Pål Andre Holme på Rikshospitalet fant i samarbeid med andre forskere ut at vaksinen i sjeldne tilfeller skaper en alvorlig autoimmun reaksjon. Tyske eksperter er enig. Foto: Mattis Sandblad

Svenskene kjører på. Over grensen skal alle over 65 år få AstraZeneca fremover. Island og Finland har også bestemt seg for å gjenoppta vaksineringen blant eldre.

Danskene har utsatt beslutningen til over påske. Mens resten av Europa er i full gang med å sette de AstraZeneca-sprøytene de har.

Så er det Norge igjen da. Her skal fagfolkene offentliggjøre veien videre fredag.

Det er et vanskelig valg norske helsemyndigheter står i nå.

MÅ BESTEMME SEG: Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg. FHI og Steinar Madsen Legemiddelverket. Foto: Mattis Sandblad

Det beste vil være om vi fortsetter å vaksinere med AstraZeneca. Da kan vi gjenåpne landet tidligere. Og vi vil helt sikkert redde flere liv. Vaksinen er svært effektivt i å forhindre sykdom og død.

Og selv om noen få blir syke av vaksinen, går dette regnestykket i pluss.

Men kjølige regnestykker virker ikke like overbevisende når folk dør.

Vi må regne med at flere vil bli alvorlig syke om vi begynner med AstraZeneca for alle igjen. Det vil nok ikke være mange. Men noen kan det bli.

Da havner myndighetene igjen i en posisjon de ikke vil være i. På nytt må de kommentere at en ung, frisk person er blitt innlagt med alvorlig sykdom etter vaksinering.

Det skal ikke så mange slike saker til før det blir vanskelig.

BRUKER DEN PÅ ALLE: Storbritannia har satt over 11 millioner doser AstraZeneca og melder om at den er trygg. Fortsatt er overvekten av mottagerne eldre. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Men dette problemet kan tenkes også gjelde andre vaksiner, som for eksempel Johnson & Johnson, som i sin studie så noen få tilfeller av blodpropp.

Hva gjør vi da? Vi har ikke noe annen god utvei enn vaksiner.

Slik saken står nå, taler det meste egentlig for å starte opp vaksineringen igjen. Jeg tror også myndighetene har mest lyst til å kjøre på. Men jeg vet ikke om de tør.

For hva skjer med tilliten til myndighetene og til vaksinen når neste person blir innlagt?

Det er ikke så veldig overraskende for ekspertene at folk en sjelden gang får alvorlige bivirkninger av medisiner. Det er bare det at vi ikke hører så mye om det fordi det går så lang tid mellom hver gang.

Steinar Madssen i Legemiddelverket har sammenlignet risikoen med AstraZeneca med å ta Ibux. Tablettene kan i svært sjeldne tilfeller gi alvorlige bivirkninger.

Men få tenker vel på det når de svelger en tablett.

Derimot tror jeg mange ville vært engstelige i dagene etter å ha fått en sprøyte med AstraZeneca nå. Og det er ikke rart, selv om vi vet at bare noen få er blitt veldig syke.

Det kan jo bli deg.

Vi er i en helt spesiell situasjon hvor millioner vaksineres. Noen ville blitt syke også om det var brokkoli myndighetene delte ut.

Med vaksinering av så mange mennesker på kort tid, får vi høre om flere bivirkninger samtidig.

Faren for uheldige nyheter er altså overhengende.

Samtidig ser det ut som internasjonal presse har liten forståelse for hva vi driver med her oppe i nord.

Der omtales gjennomgående risikoen for å bli alvorlig syk etter å ha tatt vaksinen, som minimal. At det i det hele tatt skal eksistere en sammenheng avvises ofte. Og om så skulle være, beskrives risikoen som noe som typisk kan skje bare med en person av en millioner mennesker.

«Hyper-forsiktighet», er karakteristikken i den britiske avisen Financial Times.

– Basert på de eksisterende dataene er det ingen grunn til å frykte vaksinen, skriver Time, som legger til at det er mange flere som får blodpropper i den uvaksinerte befolkningen.

I britisk presse fremstilles beslutningen om å stoppe vaksineringen som politisk.

I Norge derimot, holder regjeringen seg langt unna, og sier dette er et rent faglig spørsmål.

Men når vurderingene er så ulike i ellers sammenlignbare land, blir det tydelig at her har man måttet ta noen valg.

– Mange vil spørre om vi er overforsiktige. Det kan man godt si. Vi har lagt ekstra forsiktighetsprinsipper inn, sa Danmarks helsedirektør Søren Brostrøm torsdag.

I Sverige derimot, omtalte statsepidemiolog Anders Tegnell Danmark som det sære unntaket.

– Stort sett alle andre land har satt i gang, vi følger den allmenne trenden, sa Tegnell på svenskenes pressekonferanse.

Og han har Verdens helseorganisasjon, Det europeiske legemiddelverket og de aller fleste europeiske land med seg.

Kanskje lengst oppe i nord, finnes det et land som velger å være et unntak. En annen mulighet er at Norge også utsetter alt sammen på nytt.

Imens dundrer pandemien videre.