POPULÆR: «Rådebank» har blitt godt tatt imot. Første sesong kom våren 2020. Sesong 2 hadde premiere i januar i år. Foto: Max Emanuelson

Debatt

«25 under 25»: – «Rådebank» gir hjertebank

TV-serien «Rådebank» setter ord på ting ingen snakker om. Enda viktigere gir den de ingen snakker om en stemme.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TONJE NILSEN (22), kommunestyrerepresentant (H) i Storfjord

SEBASTIAN OTTERHALS (25), kommunestyrerepresentant (H) i Bærum

ROS: I denne kronikken roser Sebastian Otterhals (25) og Tonje Nilsen (22) tv-serien «Rådebank» for å ta opp vanskelige temaer. Foto: Privat

Det siste året har gitt god tid til å boltre seg i det store mangfoldet av TV-serier. Det finnes et hav av gode serier som ofte omhandler folk i by og tettbygde strøk. Endelig kom serien som handler om bygd.

I «Rådebank» møter vi en gjeng unge mennesker fra Bø i Telemark. Her står ikke bare rånekulturen sterkt, den gjennomsyrer hele hverdagen. Karakterene finner hverandre gjennom råning i et lite lokalmiljø der terskelen for å være sårbar er ekstremt høy.

Mannfolk skal være mannfolk, selv i møte med kjærlighetssorg, depresjon og angst. Problemer håndteres på egen hånd.

Det finnes mange serier som handler om depresjon, sorg, stress og sosial tilhørighet. Likevel er «Rådebank» viktig på en helt ny måte, og i en helt ny grad. Kanskje det viktigste norsk tv noen gang har lagd.

Mange tenker på rånere som en snever gruppe utenfor normalen i samfunnet. I en verden av karakterjag, fasade og karriere bruker gutta i «Rådebank» heller tiden på å mekke bil, råne, og være sammen med hverandre.

Serien tar plutselig en dramatisk vending når en av hovedpersonene tar livet sitt.

Selvmordet utløser en rekke reaksjoner hos karakterene, og barrierer for å snakke om følelser brytes mer og mer ned. Tøffhet erstattes med sårbarhet, stillhet erstattes med prat.

Mange av oss unge har nok ikke tenkt på hvordan det er å miste en bestevenn. «Rådebank» viser hvor hjerterått det er, og minner oss på at selvmord ikke burde være nødvendig for at vi skal spørre noen nær oss om hvordan de har det.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Alle er enige om at ingen problemer er store nok til at selvmord er eneste løsning. Likevel tar rundt 650 mennesker livet sitt årlig, og blant 650 mennesker er nesten 500 menn.

Det forteller om en kultur hvor særlig menn ikke tør å snakke om problemene sine. Vi er redde for å være sårbare. Vi har lett for å føle oss alene om problemene vi har. Som om ingen i hele verden har opplevd det samme. Ensomheten føles overveldende, men den sitter egentlig bare i hodet. På sidelinjen står mange klare for å hjelpe.

Å være gutt er vanskelig nok, å være råner gir ekstra utfordringer.

I den grad rånekulturen snakkes om, er det med negativt fortegn. De blir ofte uglesett og ignorert av resten av samfunnet. Det gjør det vanskelig å finne sin plass.

ALVORLIG: Serien «Rådebank» tar opp alvorlige temaer som selvmord og psykisk helse. Foto: Max Emanuelson

«Rådebank» er ikke satt på spissen. Tvert imot. NRK har gjort grundige undersøkelser blant rånemiljøer for å skape troverdige karakter og scenarioer. Dette gjelder detaljer som valg av biler og energidrikker, til hvordan unge i rånemiljøer opplever hverdagen.

Bø er ikke alene. Over hele landet finnes det miljøer der maskulinitet, guttastemning, og det å være kul og mekke bil er lettere enn å snakke om hvordan man har det.

les også Roser TV-serien «Rådebank»: – Bryter stigma og tabu

«Rådebank» gir en gruppe ingen snakker om en stemme, og den gjør det med troverdighet og et hjerte som får selv den mest hardbarka byrotte til å søke opp Volvo 240 på Finn.

På fagspråket betyr rådebank en høylytt bankelyd fra motoren. Lyden skyldes slitasje og utakt, som på et punkt gjør at motoren får en brist og fungerer dårligere. Etter å ha sett serien får uttrykket en helt ny betydning.

Å reparere rådebank i motoren er dyrt og krever mye jobb. Å reise seg etter en tøff tid krever mye mer. Likevel kan begge fikses hvis man spør om hjelp.

«25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her.