Skattesmell for Trump

TRUMPS TAP: President Donald Trumps forretninger går med store tap og selv betaler han null eller svært lav føderal inntektsskatt, ifølge New York Times. Foto: Evan Vucci / AP

Dette er ikke godt å si hva som er verst i New York Times’ avsløringer av president Donald Trumps privatøkonomi. Er det at han angivelig betaler langt mindre i føderal inntektsskatt enn amerikanere flest? Eller er det at hans hoteller og golfanlegg skal være store tapsprosjekter?

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Siden 1970-tallet har alle amerikanske presidenter og presidentkandidater lagt frem sine skatteopplysninger. Bortsett fra Donald Trump. Opplysninger som Trump i årevis har forsøkt å holde skjult for offentligheten legges nå frem av New York Times, vel en måned før presidentvalget.

Avsløringene bygger på Trumps egne selvangivelser. I 10 av 15 år skal han ikke ha betalt føderal inntektsskatt i det hele tatt. I 2016 og 2017 betalte han bare om lag 7000 kroner hvert år.

les også New York Times: Trump krevde skattefradrag for 700.000 kroner til frisør

Bakgrunnen for dette skal være at en stor del av hans forretningsaktiviteter i inn- og utland går med enorme underskudd. New York Times avsløringer forteller også om flere hundre millioner dollar i lån, som Trump personlig har garantert for. Om store investeringer i andre land. Om en skattekonflikt med myndighetene som har pågått i ti år.

Trumps navn står med gullskrift på skyskrapere og golfhoteller. Han liker å vise frem en overdådig livsstil, fjernt fra den tilværelse de aller fleste amerikanske skattebetaler kjenner. Han fremstiller seg som en usedvanlig suksessrik forretningsmann, en som lever den amerikanske drømmen. Men fasaden slår sprekker i møte med harde påstander om Trumps skatteopplysninger.

les også Topp-demokrat etter Trump-avsløring: – Bekrefter noe av det vi fryktet mest

Kongressen har forgjeves forsøkt å få innsyn i presidentens økonomi, fordi dette hører inn under de folkevalgtes kontrolloppgaver. Kravet om innsyn har gått gjennom ulike rettsinstanser helt til Høyesterett som i sommer behandlet saken. Høyesterett besluttet at Kongressens krav skal behandles på nytt, mens de ga statsadvokaten i New York medhold i kravet om innsyn i Trumps skattedokumenter.

Trump kaller New York Times´ avsløringer for falske nyheter. Hans advokater kaller avisens opplysninger uriktige. Trump sier at han betaler mye i skatt, men at han ikke kan legge frem skatteopplysningene før myndighetene har avsluttet sin revisjon. Men ingen regler hindrer ham i å gjøre det alle presidenter i nyere tid har gjort.

Det er særdeles viktig at offentligheten i et demokrati har innsyn i politiske lederes økonomiske interesser. Velgerne har et rettmessig krav på kunnskap om forhold som kan påvirke politiske beslutninger. Åpenhet er en forutsetning for tillit. Da kan også velgerne ta et informert valg 3. november.

Publisert: 28.09.20 kl. 17:27

