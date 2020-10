Kommentar

Trump - sin egen største fiende

Av Hanne Skartveit

USAs president Donald Trump gjør det ikke lett for seg. Foto: SAUL LOEB / AFP

NASHVILLE (VG) Donald Trumps farligste motstander i nattens presidentdebatt er Trump selv. Slik han de siste ukene har vært sin egen verste fiende.

Den nærmeste til å bedre Trumps posisjon hos velgerne i natt, er paradoksalt nok hans motkandidat, Joe Biden. Dersom Biden snubler og faller, eller glemmer viktige fakta og forsnakker seg, så kan vi være sikre på at Trump-kampanjen vil utnytte det på nedrigste vis. For eksempel ved å si at det er bedre å ha en «sterk» Trump enn en «senil» Biden.

Trump vil trolig bruke mye av sin taletid til å angripe Biden for påstått korrupsjon i Ukraina. Ingen har kunnet dokumentere Trumps mange påstander om Joe Biden, men det bremser ikke Trumps iver etter å både etterforske og fengsle Biden.

At en statsleder behandler en politisk motstander på den måten, er ikke uvanlig i diktaturer. I demokratier, derimot, er dette uhørt. Trump håper kanskje at Biden, en mann kjent for sitt temperament, vil miste besinnelsen - og tape på det.

Ute av kontroll

Forrige debatt var en katastrofe for Trump. Det mener også mange av hans egne tilhengere. Republikanske velgere jeg har snakket med, peker på den debatten som vendepunktet for Trump i valgkampen. «Det var her han tapte valget», sier en av dem.

Trump var ute av kontroll. Han opptrådte bøllete, kom med rene personangrep, og avbrøt både Biden og debattlederen. Medarbeiderne fortvilte - det var ikke dette de hadde rådet ham til.

I natt møtes de - igjen Foto: [JIM WATSON, SAUL LOEB] / AFP

Nå jobber angivelig kretsen rundt Trump hardt for å få ham til å oppføre seg annerledes denne gangen. De har en vanskelig jobb. Trump mener nemlig selv at han gjorde det svært godt i den forrige debatten med Biden. Og Trump er ikke en mann det er lett å motsi - ikke engang for hans nærmeste medarbeidere.

Trump fikk corona

Reglene for debatten er også endret. Nå kan mikrofonen slås av for den som ikke har ordet. Dette er en direkte følge av Trumps mange avbrytelser sist. Det er en utrolig situasjon - debattregler som har fungert godt bestandig, må endres fordi USAs president ikke klarer å opptre voksent. Trump klager over de nye reglene. Det er ikke overraskende.

Da Trump rett etter den forrige debatten fikk corona, mente mange rundt ham at han nå fikk en ny sjanse. At han kunne fremstå empatisk og forståelsesfull, og snu inntrykket av sin egen forfeilede håndtering av pandemien som har rammet amerikanerne så hardt.

Slik gikk det ikke, som vi vet. Tvert om. Han fremstilte seg selv som en supermann. En som i motsetning til alle de som ble alvorlig syke, hadde bekjempet coronaen. Trump hater svakhet. Nå fremstilte han, om enn indirekte, dem som ble sykere enn ham, som tapere.

Skjeller ut Fauci

De siste ukene har Trump trosset ekspertenes råd, og samlet tusenvis av mennesker på rallyer rundt om i landet - mange av dem uten maske. Presidenten har ikke lyttet til innstendige bønner fra guvernører og ordførere om å holde seg borte.

Som i Tuscon, Arizona denne uken, der de endelig har fått kontroll med smittetallene. Ordføreren tagg Trump om å avlyse arrangementet, om å ikke komme til byen hennes. Hun fryktet både økt smitte og påfølgende nye nedstenginger av det lokale næringslivet. Det ville ramme økonomien hardt i en presset by, der folk allerede hadde ofret mye. Trump hørte ikke på henne.

En utskjelt mann, Trumps smitte-ekspert Anthony Fauci, har måttet tåle mye kjeft fra Trump - i all offentlighet Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Det hjelper heller ikke Trumps valgkamp at han skjeller ut sin egen corona-ekspert, Anthony Fauci. Fauci nyter bred respekt hos det amerikanske folk. Trump har denne uken kalt ham «Idiot» og «En katastrofe». Dette slår tilbake på Trump. Folk ser at smittetallene stiger igjen, nettopp slik Fauci har forutsagt.

Krisepakkene

Ifølge lekkasjer fra det hvite hus, er nære medarbeidere bekymret for signaleffekten av Trumps smittefarlige rallyer. Men samtidig ser de at det er en fordel at Trump ikke sitter på kontoret og tvitrer hele dagen. Hans ustyrlige og ubehøvlede aktivitet på Twitter har også en politisk pris.

Hele situasjonen er absurd. Og det ser stadig flere, også blant hans egne. Omsider, etter fire år, begynner noen flere senatorer og andre sentrale republikanske politikere å ta avstand fra Trump. Men det fremstår hyklersk. De støttet ham da han var populær blant velgerne. De som nå forsøker å distansere seg, gjør det fordi Trump mister oppslutning.

Et av Trumps beste kort overfor velgerne har vært økonomien. Men da coronaen kom, stanset mye opp. Demokratene og republikanerne kom i fellesskap frem til krisepakker som hjalp de mest utsatte over den verste knipen. En stund.

Allerede stemt

Men nå faller krisehjelpen bort. Også dette har Trump håndtert svært uklokt. Først stanset han forhandlingene med demokratene om nye tiltak, til manges overraskelse. Så ombestemte han seg. Men på det tidspunktet var han så svekket, også blant sine egne, at republikanerne i kongressen satte ned foten overfor den pakken Trump plutselig ville ha likevel. Dermed opplever mange velgere enda større økonomiske problemer - rett før valget.

I natt får Trump en ny mulighet til å vinne velgere. Men antagelig er det for sent. Rekordmange amerikanere har allerede stemt. Og det er svært få usikre velgere igjen å overbevise. Skal Trump klare det, må han dessuten opptre på en måte som skaper tillit.

Etter de siste ukers valgkamp, er det vanskelig å se for seg.

Publisert: 22.10.20 kl. 06:58

