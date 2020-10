Leder

Noen tjener fett på «billig» mat

Foto: Tore Kristiansen

Norske dagligvarekjeder opplever store forskjeller i innkjøpspriser, viser en fersk undersøkelse fra Konkurransetilsynet. I teorien burde all konkurranse på det lukrative dagligvaremarkedet være et gode som til syvende og sist kom forbrukeren til gode. Slik er det tydeligvis ikke.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

At det er mye penger i denne bransjen, får offentligheten bekreftet årlig når skattelister og inntektstopper presenteres. Familiene bak de dominerende aktørene i dagligvarehandelen og virksomhetene knyttet til næringen med den misvisende benevnelsen «lavpriskjedene», troner alltid i øvre sjikt på slike formueoversikter.

Ingen ting galt med det, for all del. Men det gir en pekepinn om at det er noen ledd i denne næringskjeden som har romsligere marginer enn andre, og kan ta ut rause gevinster. Et kjapt gløtt på de såkalte målprisene i landbruket viser at det i hvert fall ikke er produsentene som stikker av med den feteste andelen av sluttsummen når forbrukeren står i kassen på Kiwi eller Rema og skal betale for handlekurven.

les også Tre eksperter: Dette skjer med matvareprisene nå

Selv om nordmenn flest bruker mindre av sin lønn på mat enn forbrukere i andre sammenlignbare land, justert for pris- og kostnadsnivå, er det vanskelig å argumentere for at mat generelt er billig i Norge. Det er heller ikke noe mål i seg selv. Mat må ha god kvalitet, den må være trygg og gi riktig ernæring. Alt dette har en kostnad som forbrukeren i det store og hele er villig til å betale for.

Men Konkurransetilsynets undersøkelser kan tyde på at sluttsummen for handlekurven like fullt er for høy. Og mer bekymringsfullt: Den kan bli enda høyere hvis den mest dominerende aktøren på omsetningssiden blir stående alene igjen på markedet – uten konkurranse. At regjeringen varsler etablering av et eget dagligvaretilsyn, og samtidig styrker arbeidet med dagligvare i Konkurransetilsynet, er derfor positivt. Det nye tilsynet skal håndheve loven om god handelsskikk som ble vedtatt i mars i år.

les også VG mener: Prispolitipolitikk

Både Høyre og Ap er urolig for en utvikling mot monopol eller duopol i denne bransjen, og saksordfører Kårstein Eidem Løvaas (H) sier til Dagens Næringsliv at det har utviklet seg forskjeller og mer maktkonsentrasjon som det vil bli smertefullt å rydde opp i. Særlig peker Løvaas på dagligvaregiganten Norgesgruppen, kontrollert av Johannson-familien, som blant annet eier Kiwi, Spar og Meny. Ikke bare er disse kjedene i sum størst i landet, men de får også bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene, ifølge Konkurransetilsynets kartlegging. Kommer dette forbrukeren eller Johannson til gode?

les også Men biffen min får du aldri

Forskjeller i innkjøpspriser er ikke nødvendigvis i strid med konkurranseloven, siden den ikke gir noe generelt forbud mot prisdiskriminering. Derimot kan prisdiskriminering som begrenser konkurransen til skade for forbrukerne være lovstridig. Spørsmålet det koker ned til er om det er noen som misbruker sin markedsposisjon, og om dette gir høyere priser enn nødvendig.

Publisert: 12.10.20 kl. 14:37

Les også