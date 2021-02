SP OG EØS: – At norske partier i realiteten går til valg på å skape økonomisk krise er utrolig, skriver Høyres Peter Frølich. Foto: Gorm Kallestad

Stopp EØS-populismen!

Vi har himlet med øynene av muren som Mexico skulle betale for. Vi har ristet på hodet av løgnen om at Brexit ville frigjøre hundrevis av milliarder til det britiske helsevesenet. Hvorfor reagerer vi ikke kraftigere når våre egne populister lover en ny og mye bedre EØS-avtale?

PETER FRØLICH, stortingsrepresentant (H)

Trygve Slagsvold Vedum tar Norge med storm. Det finnes ingen sak som ikke har en enkel løsning:

Økonomisk krise? Vi må kjøpe norsk!

Covid-utbrudd? Vi må sette Norge først!

Flytter nordmenn til byene, slik vi har gjort siden 1800-tallet? Vi må føre en politikk for hele Norge, ikke bare caffelatte-barene i Oslo sentrum!

Klimakrise? Vi må satse grønt! Bare ikke der våre velgere bor.

Nye EU-direktiver i Norge? Si opp EØS-avtalen og erstatt den med noe mye bedre!

Det er ubeskrivelig lettvint, og det er ubeskrivelig useriøst.

Og de slipper ubeskrivelig lett unna. At Senterpartiet får 20 prosent på målingene er bevis nok i seg selv.

Bløffen om EØS er kanskje den verste. Man kan elske eller hate EØS-avtalen. Men man kan ikke krangle om tallenes tale: Hvert år eksporterer vi varer og tjenester for nesten en billion kroner til EU. Vi kjøper tilbake varer fra EU for nærmere 500 milliarder. En betydelig del av denne handelen hadde aldri eksistert uten EØS-avtalen.

Næringslivet vårt sikres tollfrihet. Arbeidskraft fra hele Europa får økonomien vår til å blomstre. Kanskje viktigst av alt: Norske produkter kan sendes direkte til EU uten millioner av skjemaer og byråkratisk dilldall ved grensen.

EØS-avtalen gir oss mer enn bare kroner i kassen. Vi får forbrukerrettigheter, studiemuligheter, arbeidsmuligheter, milliarder til forskning, kultur og innovasjon, trygd i hele EU, helsetjenester i hele EU og vi blir en del av EUs enorme klimainnsats.

Hva er nedsidene?

Vi betaler for dette samarbeidet. Men det skulle bare mangle. Og det er en god deal å betale seks milliarder når man får handel og fordeler verdt hundrevis av milliarder i retur.

Avtalen gir oss ikke stemmerett i den europeiske familien. Dessverre, vil noen av oss si. Men foreløpig ser det ut som at nordmenn lever greit med dette. Det demokratiske underskuddet kan alltids rettes opp ved å si ja til fullt EU-medlemskap, men det får bli en annen debatt.

Kort oppsummert: Å si opp EØS-avtalen er det mest uansvarlige politiske standpunktet i moderne tid. Det havner i samme klasse som den naive NATO-motstanden i SV. Exit fra EØS vil føre til konkurser og arbeidsledighet. Og de som ikke stoler på disse spådommene kan spole tilbake til Brexit.

At norske partier i realiteten går til valg på å skape økonomisk krise er utrolig.

Senterpartiet snakker på inn- og utpust om å sette Norge først. En god begynnelse vil være å sette ærlighet først. Et ærlig svar ville vært at de er villige til å ofre økonomisk vekst for å stanse EU-regler ved grensen. Men det vil de ikke innrømme. I stedet serveres vi – unnskyld uttrykket – ren bullshit om «en bedre avtale».

Det er på tide med noen harde spørsmål om hva dette magiske EØS-alternativet egentlig er. Jeg etterlyser en journalist som tar opp telefonen og ringer EU:

«Hei, jeg ringer fra Norge. Er dere villige til å gi oss samme eller bedre vilkår dersom vi sier opp EØS-avtalen?».

Jeg holder ikke pusten i spenning over hva EUs 27 medlemsland vil svare.

Deretter kan telefonen tas til Vedum: Hva er alternativet ditt til EØS? Gi oss for en gang skyld detaljer, ikke latter og vås.

Og når svaret ikke kommer: Gjenta spørsmålet hver dag frem til Norges statsminister skal velges i september.