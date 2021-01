Kommentar

Biden baner vei for Harris

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON, D.C. (VG): Amerikanerne vil gradvis bli vant til en svart kvinne som visepresident. Joe Biden kan åpne døren for Kamala Harris som president om fire år.

Fra første stund har vi sett hvordan president Joe Biden har gitt Kamala Harris stor plass. Hun har hatt en fremtredende rolle under nær alle arrangementene der de to har deltatt. Det er åpenbart at de trives sammen.

Det er ikke alltid slik. Historien er full av eksempler på dårlige forhold mellom president og visepresident. Som regel har de to kjempet mot hverandre om hvem som skulle bli partiets presidentkandidat. Denne gangen var det Biden som vant, og Harris som tapte. Biden valgte Harris som sin makker.

Folks hverdagsliv

I valg av visepresident gjelder det å finne en som representerer noe annet, som utfyller presidentkandidaten. Det handler mye om taktikk for å bli valgt. Slik var det også i Joe Bidens tilfelle. Gammel, hvit mann trengte en yngre kvinne, gjerne med minoritetsbakgrunn. Han er en etablert politiker med lang erfaring, som har vært i Washington-politikken i en evighet. Han måtte finne en kandidat som sto for fornyelse.

Det fant han i Kamala Harris. Først i 2017 kom hun til Washington, som den eneste svarte kvinnen i Senatet. Før det var hun kjent som en tøff sjefsanklager, og etter hvert justisminister, i California. Det er delte meninger om hvor Harris hører hjemme i det politiske landskapet. Først og fremst blir hun beskrevet som en pragmatisk politiker, en som er mer opptatt av hvordan politikken slår ut i folks hverdagsliv, enn av ideologiske debatter.

Harris kommer til å tilbringe større deler av sin tid i Senatet enn det tidligere visepresidenter har gjort. Demokratene og republikanerne har 50 senatorer hver i denne perioden. Dermed må visepresidenten inn og bruke sin stemme når det er nødvendig for å avgjøre en sak.

Biden trenger Harris

Det betyr også at hun får en viktig jobb med å bygge bro over til republikanerne. Harris er sosial og varm, og kan bidra med noe av den velviljen og åpenheten som har manglet i Washington de siste årene. Hun er typen som kan samle politiske motstandere rundt et middagsbord, snakke uformelt, og knytte bånd på tvers av skillelinjene.

Biden trenger en sterk og synlig visepresident som Harris. Han overtar et land i krise. Selv må han bruke alle sine krefter på å styre USA stødig ut av coronaen, og gjennom den økende økonomiske krisen. Biden har gjort det klart at han vil gi Harris ansvaret for viktige områder som han ikke kan rekke over. Hun vil få en langt mer fremtredende rolle enn det som er vanlig for visepresidenter.

Da Biden selv var visepresident, med livslang fartstid i Washington, loset han den unge og uerfarne Barack Obama gjennom hans første tid som president. Nå er Biden den eldre og rause presidenten som har mulighet til å legge til rette for sin yngre og langt mindre erfarne visepresident. Samtidig er han i ferd med å sette sammen den mest mangfoldige administrasjonen i USAs historie. Dette kommer til å bli en viktig del av Bidens ettermæle: At USA fikk ledere som speiler det folket de skal lede.

Biden - en gammel mann

Som Kamala Harris. Det er henne mange jubler for, det er hun som skaper begeistring og entusiasme. Den dagen hun ble innsatt, sto det folk langs veien og ventet på at hun skulle kjøre forbi. Unge svarte kvinner over hele landet ser seg selv i henne. Yngre generasjoner amerikanere ser energien og pågangsmotet.

Mange tror at Biden ikke kommer til å stille til gjenvalg om fire år. Da er han 82 år gammel. Det kan bety at Harris får mulighet til å bygge seg opp som presidentkandidat, uten at den sittende presidenten opplever det som en konkurranse om rampelyset. Biden er kjent som en generøs mann, som sannsynligvis tåler at visepresidenten tidvis overstråler ham.

Dersom Biden planlegger å sitte bare i fire år, betyr det også at han har råd til å bli upopulær, til å gjennomføre nødvendige reformer som vil møte motstand. Om knapt to år er det nytt valg til Kongressen. Ofte taper det partiet som har presidenten. I så fall mister demokratene flertallet sitt. Derfor har Biden dårlig tid, kanskje bare et drøyt år, på å få gjennom sine viktigste prosjekter.

Ikke hatt sjanse mot Trump

Oppgaven er enorm. Gjennom de siste tiårene har millioner av amerikanere opplevd at de har mistet det trygge livet de hadde. Forskjellene har økt mellom dem som har, og dem som ikke har. Jobber har blitt mindre sikre - eller helt borte. Mange føler at utviklingen har løpt fra dem, både økonomisk, sosialt og kulturelt. Alt dette la grunnlaget for en politiker som Donald Trump. Biden er nødt til å gjennomføre sosiale reformer som kan gi folk noe av tryggheten tilbake.

Hele livet har Biden drømt om å bli president. Men han har aldri nådd opp. Før nå, i en alder av 78 år, klaffet det for Biden. Han var sannsynligvis den eneste som kunne slå Donald Trump. Biden oppleves ikke som provoserende, i motsetning til mange av de andre som ønsket å bli demokratenes presidentkandidat. Enten det dreide seg om kvinner, fargede, homofile eller venstreorienterte. Kamala Harris er både kvinne og svart. Jeg tror ikke hun hadde hatt en sjanse mot Donald Trump.

Madam President?

Ikke nå. Men neste gang, etter at amerikanerne har opplevd henne på statsbesøk i utlandet, eller på reiser rundt i USA, i møte med mennesker, så vil hun gradvis vokse inn i presidentrollen - også i amerikanernes bevissthet. Gjennom de neste fire årene vil del få se hvem hun er, hva hun kan, og hva hun står for.

Joe Biden er den rette mannen til å lede USA akkurat nå, gjennom vår tids dypeste krise. Han er også mannen som kan åpne døren for USAs første kvinne inn til Det ovale kontor. Kamala Harris. Madam President.

