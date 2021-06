STÅR PÅ SITT: – Det britiske og franske parlamentet har allerede hatt Greta Thunberg på besøk. Derfor står vi ved vår invitasjon, skriver MDG-leder Arild Hermstad. Foto: PIERRE ALBOUY / X03420

MDG: − Greta er fortsatt velkommen til Stortinget

Da vi inviterte Greta Thunberg til Stortinget i 2019 var åtte av ni partier med på invitasjonen. Hva har forandret seg siden den gang?

ARILD HERMSTAD, fungerende partileder MDG

Denne uka tok vi initiativ overfor Stortinget til å invitere Greta Thunberg til å komme til Stortinget. Som forventet fikk invitasjonen Frp og Listhaug til å klikke. Det er heller ikke veldig overraskende at Sp ikke vil være med på invitasjonen.

Men at Arbeiderpartiet ikke ønsker å være med på en invitasjon er både skuffende og overraskende. Hvorfor vil Ap heller stikke hodet i sanden enn å invitere en av vår tids fremste klimaaktivister til Stortinget?

Det får være så at VG på lederplass mener det vil være feil å invitere Thunberg til å snakke fra Stortingets talerstol. Vi hadde selvsagt gjerne ønsket henne på talerstolen, men det viktigste er å legge til rette for et besøk. Vi har bestilt lagtingssalen 27 august, og regner med hun blir hørt like godt der.

Talerstol eller ikke, noe har forandret seg siden 2019 da en lik invitasjon fikk bred støtte i Stortinget. Men hva?

Er det IEA-rapporten som tydelig sier at dersom vi skal vi nå klimamålene så må all leting etter nye olje- og gassfelt stanses? Responsen fra både regjering og Arbeiderpartiet har vært å bortforklare det. Det kan nok bli vanskelig hvis Thunberg tydelig påpeker at løgnen om at Norsk olje er «ren» er avslørt.

Er det fordi norske utslippstall ikke går ned? Vi vet at en feil i utslippsregnskapet viser at det er lite sannsynlig at regjeringen har klart å kutte mer enn noen få gram med klimagassutslipp. Bidens USA har mål om å kutte 50 prosent innen 2030, EU vil kutte 55 prosent, Storbritannia lover 78 prosent innen 2035 – mens Regjeringen og stortingsflertallet fortsatt ikke har en plan for hvordan Norge skal nå utslippsmålene våre.

Eller er det fordi det er stortingsvalg? Det er jo for seint å endre politikk nå, og de vet godt at det Thunberg sier i Stortinget vil bli hørt, høyt og tydelig. Da ville det kanskje passe dårlig med en ny runde klimaengasjement blant ungdommen.

To år er lenge i politikken, og verden rundt oss er i endring. I løpet av den tiden har radikal klimapolitikk blitt realpolitiske muligheter. Da er det ikke rart motstanden mot å endre øker. Det er nettopp derfor er Norge kan være et interessant sted å besøke for Greta, og derfor fossilpartiene skjelver i buksene.

Det britiske og franske parlamentet har allerede hatt Thunberg på besøk. Derfor står vi ved vår invitasjon.