Kommentar

«Du gjør meg kvalm»

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

HETS MOT LAN:Etter at Filter-redaktør Harald Klungtveit viste frem en rekke hetsende kommentarer rettet mot MDG-politiker Lan Marie Berg, var det som vi kollektivt våknet til. Men hvor lenge varer det, spør VGs kommentator? Foto: Trond Solberg, VG

Selv vi som må tåle det, må innrømme at det bryter deg litt ned. Hver eneste gang. Hva er det som gjør at den snille tanten eller den velmenende bestefaren blir et troll bak tastaturet?

I helgen skjedde noe som strengt tatt burde skjedd både oftere og tidligere. Etter at Filter-redaktør Harald Klungtveit viste frem en rekke hetsende kommentarer rettet mot MDG-politiker Lan Marie Berg, var det som vi kollektivt våknet til. Når det ble blottlagt hva som ble skrevet om henne i all sin gru, var den spontane reaksjonen at slik kan vi ikke ha det.

Særlig gjorde det inntrykk at Høyre-nestleder Tina Bru tok så tydelig til motmæle. I oljepolitikken er de to som hund og katt, men desto viktigere er det å ha respekt for hverandre, og verne om retten til å være uenig – på et saklig og anstendig vis.

Men vil det store engasjementet få noen praktisk betydning denne gang?

Noe av det første jeg skrev som nyansatt i avis het «Når Facebook blir en dovegg». Kommentaren handlet om den hetsen en hjelpearbeider i «Leger uten grenser» fikk i sosiale medier etter at hun ble smittet av ebola i 2014.

Det ble ikke den siste. Årene har gått, men temaet har bestått. Om alt fra hets av navngitte politikere, ulike minoriteter, innvandring eller den betente vindkraftdebatten. Dessverre kan jeg ikke si at det er blitt særlig mye bedre. Den eneste forskjellen må i så fall være at jeg er blitt mer immun.

Hetsen Lan Marie Berg utsettes for er så stygg at man knapt skjønner hvordan hun holder ut. Iblandet den giftige tonen som rammer mange, får hun også store mengder rasisme, hatprat og regelrette trusler. Mye av det som blir skrevet om henne, er rett og slett straffbart.

VG-kommentator Tone Sofie Aglen. Foto: Thomas Andreassen, VG

Det er ingen tvil om at enkelte tema er som fluepapir på hatprat. En undersøkelse som er omtalt i den danske avisen Politiken i helgen, viser at innvandring, islam, kriminalitet, terror og religion topper lista over hatefulle ytringer på Facebook. Men også likestilling, feminisme og klima er tema som får mange til å se rødt.

Når folk opplever at dagliglivet deres blir truet, om det er av dyrere bensin og mer bompenger, bygge ut vindmøller i nærmiljøet, eller ta fra dem parkeringsplassen eller kjøttkakene, så provoserer det.

Men det hjelper neppe å behandle folk ufint og nedlatende tilbake. Om det frister aldri så mye.

En del av bildet er at såkalte netthetsere mener selv de gjør det for en bedre verden. Forskning viser at mange er frustrert eller redd, og mener selv de har en plikt til å si fra. Noen opplever selv å bli urettferdig sensurert. Vi skal heller ikke underslå at ikke alle er like gode til å finne de rette ordene. Det er kanskje en del av forklaringen, men slett ingen unnskyldning.

For det virker utvilsomt som den hatske tonen vi ser i kommentarfelt, på Twitter og ikke minst i ulike grupper på sosiale medier, er smittsom. Her har åpenbart både politikere, og vi kommentatorer for den del, et ansvar for hva slags debatt vi bereder grunnen for.

Det er likevel nødvendig å skille mellom det som er hatefulle ytringer i juridisk forstand, og ufin og tidvis hetsende språkbruk. Det er blitt en del av hverdagen, om du er politiker, samfunnsdebattant eller på andre måter tar plass i offentligheten. Og det kommer fra de mest tenkelige og utenkelige steder. Vi har vel alle en fetter, en nabo eller en gammel slektning som er velviljen selv, men som åpenbarer helt andre sider av seg på nettet

Høydepunktene fra innboksen denne helgen er at jeg er en «sviker», «en hykler», «en skammelig representant for islam-venstre» og at «du bryter ned samfunnet». Det er en del av ytringsfriheten vi må tåle, om den er aldri så ubehagelig. Det betyr ikke at vi skal venne oss til den.

Jeg må innrømme at jeg blir lei meg når jeg åpner e-posten fra pensjonisten som skriver at «du gjør meg kvalm». Men alternativet til å ikke reagere, er verre.

Å overlate den offentlige samtalen til de aller mest tykkhudede blant oss, gjør den neppe til et bedre sted.

