Leder

Uakseptabel oppførsel

«FORBANNA NABO»: En selverklært «forbanna nabo» har begynt å vaske bort taggingen for egen hånd. Foto: Hallgeir Vågenes Foto: Hallgeir Vagenes

Miljøpartiet De Grønnes valgkampkontor er blitt tagget ned.

Publisert: Nå nettopp

Det har ikke skjedd bare en gang. Nei, i løpet av den siste uken er MDGs valgkampkontor på Vålerenga i Oslo angrepet av ukjente hele fire ganger.

I taggingen blir partiet blant annet bedt om å komme seg ut av bydelen med beskjeden «MDG ut av Vål’enga».

Stabssjef for valgkampen i MDG i Oslo Astri Sjoner, forteller til VG at de har opplevd dette flere ganger. Tidligere i uken dukket ifølge henne taggen «MDG hater fattige» opp. Partiet antar samme person står bak og har anmeldt taggingen til politiet.

– Det er veldig synd når folk vandaliserer. MDG er et populært parti i gamle Oslo og det er viktig at en sint pøbel ikke tar fra folk gleden og viljen til å endre samfunnet til det bedre, sier lederen i Oslo MDG Sigrid Heiberg til VG.

Leder i Oslo grønn ungdom, Helena Hertzberg Bugge, sier til NRK at flere av deres ungdomspolitikere har opplevd trusler under arbeidet med å pynte til pride. Flere prideflagg skal også ha blitt stjålet.

– Det burde ikke være skummelt i Norge i 2021 å være klimaaktivist, sier 23 år gamle Eirik Toressøn Myrvold til NRK.

Og det har han helt rett i. Det er mange politiske saker man kan være uenig med MDG i. Partiet har åpenbart irritert en del folk som kjører bil i bydeler i Indre Oslo. Samtidig henter partiet mange velgere i de samme områdene.

Måten å reagere på er selvsagt uansett helt uakseptabel.

Uenighet må møtes med motargumenter. Og er man uenig med MDG i sak, får man engasjere seg i debatten og delta i valg hvor man har anledning til å stemme på en rekke partier som har andre synspunkter enn MDG.

Å ty til vandalisering, tagging og annen straffbar oppførsel er ikke handlekraft. Det avslører en stusslig mangel på gode argumenter.

At noen truer, vandaliserer og prøver å skremme et parti fra å drive valgkamp i Norge i 2021 kan vi ikke gå med på, og det gjelder også for de andre politiske partiene, uansett hvor uenige vi måtte være med dem i sak.

MDG er et parti som har evnen til å løfte frem og skape debatt om saker som angår folks hverdagsliv. Det er forståelig at det kan bli opphetet debatt. Og det er bra at folk engasjerer seg i viktige saker.

Men anonyme angrep på partiets lokaler om natten er noe helt annet. MDG får allerede mye hets i sosiale medier. Særlig er det godt dokumentert at partiets profil Lan Marie Berg trues av nettroll.

Det synes vi folk skal slutte med.

Dette er en elendig debatteknikk som avslører hvor tafatt den som står bak er. Vi håper politiet finner gjerningspersonene.

Antagelig legger også velgerne merke til hvor mye usaklig hets enkelte politikere utsettes for. Det gir om noe ikke mindre, men større sympati for at de orker å stå på og jobbe for saker de tror på.