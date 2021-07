Kommentar

Ferien kan brått ende i karantene

Av Astrid Meland

MAGALUF: Turister på stranden i Palma de Mallorca på den første dagen i juli. Coronautbruddet på Mallorca nærmer seg 1200 smittetilfeller, og nesten 5000 er sendt i karantene. Foto: ENRIQUE CALVO

Et grønt, norsk sertifikat åpner ikke nødvendigvis Europa for deg. For det nye systemet for å reise er ganske forvirrende.

TO DOSER ER TRYGGEST: Coronapasset slipper deg inn i europeiske land. Men mange land krever mer enn en dose. Bildet er fra vaksinering i Tel Aviv. Foto: AMIR COHEN

Da danskene satte i gang med gjenåpningen av Danmark med coronapass i vår, var det liten entusiasme å spore hos den norske regjeringen. De fryktet en todeling av samfunnet der uvaksinerte ble utestengt.

Det lengste Solberg og co. ville strekke seg var å utstede et pass for å reise. Men de måtte gi seg. Nå har vi fått to pass.

Et for innenlands bruk. Og et for Europa. De ligger på samme sted på Helsenorge.no. Og det nyeste er altså et eget EU-pass.

Det holder med én dose i Norge. Det gir deg grønt pass, og lar deg slippe inn på fotballkamper, festivaler og lignende.

Men dette holder ikke i EU. Der må du stort sett være fullvaksinert for å slippe rett inn i et land. Og Europa-passet er ikke grønt. Det er blått.

KAOS PÅ FLYPLASSEN: Britiske turister på Faro-flyplassen i Algarve, Portugal tidligere i juni etter at Portugal ble fjernet fra den grønne listen. Foto: LUIS FORRA / LUSA

EU har klart å samkjøre seg et stykke på vei. Passet er felles for hele unionen, samt landene i EØS.

Du får det på mobilen din og du kan bruke det til å komme inn i alle EU-landene.

Det er ikke dermed sagt at dette er oversiktlig og greit. For mens landene har klart å lage et felles teknisk system, er de slett ikke enige om felles regler.

Dette er ikke bare litt forvirrende.

Vi bruker ulike begreper og farger, fra grønt i Norge til blått i Europa. Noen EU-land godkjenner russisk og kinesisk vaksine, mens andre avviser disse. Og de har ulike krav for testing.

Mens de fleste landene krever at du er vaksinert med to doser, kan man slippe inn i enkelte land kun med en negativ test eller med immunitet. Det med å kun teste seg, har blant annet ikke Norge akseptert.

I EU advarer flybransjen mot kaos og krever bedre samordning av reglene. På Gardermoen er det snakk om seks timers kø ved hjemkomst i sommer, ifølge NTB.

På toppen av det hele må du regne med at lokale sheriffer kan forsure turen.

Reisende som har kontaktet VG forteller om forvirring og ulik praksis på flyplassene, for eksempel med krav om test også for fullvaksinerte, selv om de egentlig skal slippe.

MASSESMITTE I PALMA: 200 studenter havnet denne uken i hotellkarantene på Mallorca og fikk ikke forlate øya. Bildet viser noe av dem som torsdag kom ut av karantene etter å ha testet negativt og en dommer bestemte at de skulle få komme ut. Foto: ATIENZA / EFE

En annen viktig endring som kommer mandag er at en rekke land på Europa-kartet blir grønne.

Det betyr at de har så lavt smittetrykk at folk som kommer hjem fra ferie derfra slipper karantene ved innreise til Norge, uvaksinert eller ikke.

Dette skjer uavhengig av vaksinepassene og er i utgangspunktet enkelt.

Også her har EU samkjørt seg og til forskjell fra i fjor sommer, er de nå endelig enig et felles smittenivå som gjør land grønne. Fra og med torsdag har alle EU-landene forpliktet seg til å oppdatere reiseinformasjon for sitt land. Og den finner du på Re-open Europe.

Men det er flere feller her og. Om du må mellomlande kan du risikere å havne i et land som ikke er grønt.

Da får du karantene på vei hjem til Norge om du ikke er vaksinert.

Disse reglene kan dessuten endres raskt. I verste fall mens du er på tur. Faren her er nye virusvarianter som delta, som raskt kan gjøre land røde igjen.

Det er ikke bare teori. Det har skjedd.

I juni fikk britiske turister i Portugal oppleve at prisen på flybilletter gikk i taket da landet gikk fra grønt til rødt, og ferierende måtte i karantene på vei hjem. På mandag fartet tyske turister hjem fra samme land, for fra tirsdag havnet de i karantene.

Du kan altså risikere å miste fordelene passet har gitt deg, midt i turen. Eller havne i karantene på grunn av transitt.

Det virker på mange måter nesten vanskeligere enn i fjor sommer, da vi bare reiste når vi først fikk lov.

Og det til tross for at vaksinene nå rulles ut i EU.

Men det går an å se på hotellkarantene som hotellferie, selvsagt. I tillegg er årets reisetips å dra dit det går direktefly.

Eller kanskje bare å holde seg hjemme. Det er selfier fra norske fjorder som trender på Instagram.