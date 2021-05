Kommentar

Når rampete lillesøster blir sjefen sjøl

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Det er lenge siden det har stormet rundt Sylvi Listhaug. Har hun mistet grepet eller øver hun seg bare på å bli partileder?

Publisert: Nå nettopp

Full fyr i sosiale medier er et sikkert tegn på at Sylvi Listhaug har truffet en nerve. Nå har det vært stille en stund. Både fra hennes trofaste fanklubb og fra dem som mener hun er noe av det verste norsk politikk har båret frem.

Når hun er i det rette lunet, kan hun terge på seg gråstein. Eller i alle fall en samlet norsk venstreside, inkludert Venstre og KrF. Som da hun beskyldte de asylliberale for å være «godhetstyranner», «et hylekor» og at «flyktninger kan ikke bli båret på gullstol inn i landet».

Heller ikke blant feminister har Listhaug noen høy stjerne. – Skal man tro feministene, er det sånn at hver gang en mann plystrer etter deg, er det en form for overgrep, skrev hun i sin biografi med den ubeskjedne, men treffende tittelen «Der andre tier». For det er nettopp hennes evne til å tale det hun kaller den politisk korrekte eliten midt imot, som har gjort henne så populær.

Hennes appell i Frps grasrot har vært sterk. Hun snakker også godt til hjemmesittere og de som har liten tillit til politikere. Klarer hun å få denne gruppen til å føle at de blir sett og hørt, er det en styrke for demokratiet.

Men denne Sylvi Listhaug har vi sett lite til den siste tiden. Der hun før kalte «en spade for en spade», virker hun nå mer bundet av talepunktene sine. På talerstolen og i intervjuer er hun en mye mer forsiktig utgave av seg selv. Det er ikke til å undres over. I helgen blir hun valgt til Frps partileder.

Påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke mangle kritikere som vil dømme henne nord og ned. Men så langt har motstand og kritikk vært hennes sterkeste drivkraft. Foto: Tore Kristiansen

Partilederjobben kom bardus på, og det er en forskjell på å være en storkjeftet stortingsrepresentant og en samlende partileder. Det er ikke veldig lenge siden den liberale delen av partiet fikk lettere panikkangst av tanken på at hun kunne bli ny leder. Nå virker selv de største kritikerne å ha slått seg til ro med at hun er den beste partiet kan få. Akkurat nå. Partiets evige kronprins og comeback-kid, Ketil Solvik-Olsen, har det med å trekke seg hver gang det blir alvor.

Den største usikkerheten er hennes evne til å lede, samle og motivere partiet. Hun er kjent for å være en kjapp og effektiv solospiller med høy arbeidskapasitet. Slike folk er sjelden verdensmestere i å delegere. Siv Jensen er derimot kjent for å forankre grundig i partiet, noe som er helt nødvendig for å ikke miste gulvet. Derfor klarte hun på mirakuløst vis å holde partiet samlet, selv om det knaket godt i sammenføyningene iblant.

Et annet spørsmål er om Listhaug er strategisk nok. Nå fremstår Frp som et parti som «prøver å finne seg sjæl», uten å lykkes noe særlig. Det siste året har de skutt med hagle etter små og store saker. Det er vanskelig å få øye på noen tydelig plan. Men det tar også tid å redefinere seg etter å ha sittet med makt så lenge.

Samtidig har mange av de strategiske rådgiverne forlatt partiet. Listhaug fremstår som mer magefølelsesstyrt enn analytisk, noe som ikke er galt i seg selv. Men da er det desto viktigere med et team rundt seg.

Høstens valg kommer til å handle om å redde stumpene. Å komme knusende tilbake i 2025, er Frps lysende lykt i horisonten. Men det er atskillig skjær i sjøen.

Partiet en høy andel mannlige velgere. Det gjenspeiler seg stadig tydeligere blant partiets tillitsvalgte. Til det nye sentralstyret var Listhaug den eneste kvinnen som var foreslått, og i fylkene er det stort sett bare menn på topp. Kvotering er ikke noe honnørord i Frp, likevel prøver de nå å rette opp den største skjevheten. Det kan fort bli en ond sirkel som gjør at Frp mister den brede appellen de bør ha hvis de skal ha ambisjoner om å være et parti for «folk flest», ikke bare for utvalgte mannfolk.

Men for øyeblikket heter partiets største utfordring Senterpartiet, som de har blødd velgere til. Det finnes det muligens en kur mot, en kur som Frp kjenner godt. Den heter regjering, og kommer med noen bivirkninger. Håpet er at hvis Vedum og hans folk skal styre landet etter valget, kan Frp sakte, men sikkert plukke tilbake velgere som de har mistet.

Et annet problem er tingenes tilstand. Korona overskygger politikken. Selv Frp sliter med å overby regjeringen i pengebruk. Rett nok er Sylvi Listhaug en dyktig kommunikator, men kan ikke lage gull av gråstein. De sakene der Frp har stor troverdighet, er i liten grad på dagsorden nå.

Vi vil nok få se og høre mer av en Listhaug som snakker om innvandring på inn og utpust, men om hun når frem til velgerne avhenger av om folk opplever det som et reelt problem. Som da det kom syklende asylsøkere over grensen til Storskog eller migrantkrisen i Europa.

Fra utsiden kan det se ut som en viktig ingrediens i Listhaugs prosjekt er å rive ned det partiet som Siv Jensen har bygget opp. Fra å være en bøllete gjeng som henger i taklampa til å styre landet fra de luftige kontorene i Finansdepartementet.

Når Siv Jensen nå takker for seg etter 24 år på Stortinget, er det som en respektert, samlende og godt likt politiker – også blant sine motstandere. Om ikke akkurat som en landsmoder, kanskje mer som den kule tanta. Men det har ikke vært slik bestandig. Hun ble ofte omtalt som gneldrete og sint, og har som mange politikere vokst betydelig inn i rollen.

Siv Jensen satte selv ord på dette i et intervju med NTB: – Sylvi er som meg for 20 år siden. Trigger happy og framoverlent.

Nå minner hun om den rampete lillesøsteren som plutselig må være alene hjemme. Hun vil ikke mangle kritikere som vil dømme henne nord og ned. Men så langt har motstand og kritikk vært hennes sterkeste drivkraft.

