Kommentar

Slaget om Storbritannia

Av Yngve Kvistad

TEGNING: ROAR HAGEN

Hele den britiske union er i potten når Storbritannia i dag går til valg.

I ytterste konsekvens kan Storbritannia gå i oppløsning på Boris Johnsons vakt. Da blir han historisk. Men ikke slik BoJo selv forutså da han som femåring erklærte at han skulle bli konge av verden.

Under normale omstendigheter ville et lokalvalg i England og nasjonale parlamentsvalg i Skottland og Wales ha begrenset interesse.

Selv en såkalt Super-torsdag, som i år, med sammenfallende suppleringsvalg, direktevalg av ordførere samt valg av regionale politimestere, mobiliserer sjelden mer enn en tredjedel av velgermassen.

Men etter brexit er ingen ting normalt på øyriket.

Dette er første gang britene går til urnene etter det riksdekkende parlamentsvalget i 2019. Vanligvis pleier regjeringspartiet å gå noe tilbake ved denne evalueringen. Men i Tory-hovedkvarteret forbereder man seg på det verste.

SPLITTER LAND OG FOLK: Statsminister Boris Johnson er uønsket av sitt eget parti i Skottland Foto: Stefan Rousseau / Pool PA

Assisterende partisekretær Amanda Millings frykter ifølge The Daily Telegraph at mer enn 1000 konservative mandater ryker når landets 48 millioner stemmeberettigete i dag kan felle sin dom over politikerne.

Til gjengjeld kan De konservative vinne den nordøstlige Labour-bastionen Hartlepool. Hvis de blå også beholder sin nyvunne posisjon i «Den røde veggen», som venstresidens tradisjonelle bolverk i Midlands og nord-England gjerne kalles, kan den søte symbolseieren over arbeiderpartiet utligne det sure tapet av såpass mange Tory-seter.

Også fordi det vil bety et prestisjeovertak på Keir Starmer, som i dag fronter sitt første valg som ny Labourleder.

Sir Keir vet absolutt hvem og hva han står overfor: I to runder har BoJo vist sine evner som velgermagnet. Han leverte både brexit og det største konservative flertall i underhuset på tre tiår. Helt i tråd med folkerike Englands ønsker.

I Skottland, Nord-Irland og Labour-styrte Wales stemte folket imidlertid annerledes. De har siden følt seg overkjørt av Boris.

Av alt han lovet dem da han begynte å få ferten av Downing Street, har ingen ting blitt noe av. Han skulle føye folk og land sammen igjen etter den opprivende brexit-striden. Men splittelsene er bare blitt dypere.

Den walisiske førsteministeren Mark Drakeford fortalte nylig at Boris kun har tatt kontakt med ham én gang.

Den nordirske førsteministeren Arlene Foster har nettopp gått av fordi hun mener seg lurt av Johnson, som hun hjalp til makten. Og fordi statsministerens håndtering av brexit – som hun var for – har satt fredsavtalen i Nord-Irland i spill.

Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon har fått høre at skotsk selvstyre har vært «en ulykke», og at Boris heller vil innskrenke det skotske parlamentets fullmakter enn utvide dem, slik hans forgjengere tok til orde for.

Den britiske statsministeren er så upopulær utenfor England at hans eget parti har bedt ham holde seg unna valgkampen i Skottland. Her ligger nasjonalistpartiet SNP an til å få rent flertall i det skotske parlamentet, Holyrood.

For De konservative handler valget mer om skadebegrensning enn om å vinne nye seter. I utsatte enmannskretser har de lokale Tory-lagene bedt sine medlemmer stemme taktisk og velge Labours kandidat for å blokkere SNP-mandatet.

I Wales har en ubetydelig uavhengighetsbevegelse vokst seg stor under Boris Johnson. En tredjedel ønsker nå løsrivelse, og separatistbevegelsen Plaid Cymry kan få direkte innflytelse som støtteparti for sosialdemokratene i den walisiske folkeforsamlingen Senedd.

Boris har heller ikke vist seg i den nordirske provinsen etter opptøyene tidligere i vår – noe som ellers ville vært forventet av en statsminister med et oppriktig ønske om å opprettholde Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.

Til tross for garantier om det motsatte, innførte Boris en tollgrense i Irskesjøen. Den forskjellsbehandler Nord-Irland og resten av Storbritannia, og føyer seg til en økende skuffelse hos lojalistene i provinsen, hvor flertallet alltid har vært unionister.

Forsterket av demografiske endringer, brexit, samt en politisk utvikling som i større grad fremmer interaksjon sørover med Irland, er dette nå en minkende majoritet. Lojalistene mener at Johnson har sviktet dem.

Ettersom Langfredagsavtalen har en klausul om at provinsen ensidig kan utlyse folkeavstemning om irsk gjenforening dersom flertallet ønsker det, er det ifølge flere observatører mer sannsynlig enn mindre at dette vil finne sted innen seks til ti år.

Kanskje også tidligere. Det avhenger av valgresultatet i Skottland. Hvis Nicola Sturgeons SNP oppnår majoritet i Holyrood, slik meningsmålingene indikerer, vil hun kreve ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet i løpet av kommende femårsperiode.

Dersom SNPs støtteparti, De grønne, øker sin representasjon i tråd med de samme målinger, vil de to separatistpartiene få såkalt supermajoritet. Noe begge allerede har sagt de vil tolke som et mandat fra den skotske befolkning om ikke bare å utlyse folkeavstemning, men også å avholde denne innen 2023, samt umiddelbart iverksette resultatet dersom et flertall ønsker brudd med britene. De vil også søke om EU-medlemskap.

De siste meningsmålinger er imidlertid ikke like entydige som tidligere i vår. Da ville mer enn 60 prosent av skottene stemme over tilknytningen til Storbritannia, og 55 prosent ønsket uavhengighet. Nå er holdningen ca. 50 / 50 i begge spørsmål. Bare 30 prosent er mot skotsk EU-medlemskap.

Det er sterke økonomiske argumenter mot skotsk løsrivelse, noe som også vil innebære en hard grense mot England.

Dessverre for Storbritannia har ikke Den britiske union en statsminister som med troverdighet kan fremføre slike innsigelser overfor skottene. De husker så altfor godt hvordan han konsekvent avviste nøyaktig de samme bekymringer om brexit.

Og hva han sa om å forlate EU: At folkeviljen måtte respekteres.

PS! På grunn av pandemien vil ikke endelig valgresultat bli offentliggjort før i løpet av helgen. Ved noen valgdistrikter begynner opptellingen av stemmer først lørdag morgen. Det er også uklart om man vil rekke å telle poststemmer. I så fall blir ikke resultatet kjent før neste uke.