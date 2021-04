22. JULI-GENERASJONEN: – Berøringsangsten i vår egen organisasjon er borte. Det gjør oss i stand til å snakke trygt om 22. juli nå, skriver ledertroikaen i AUF. Organisasjonen gir i dag (6. april 2021) ut sin bok etter 22. juli, kalt «Aldri tie, aldri glemme». Foto: Herman Robertsen

Våren er her nå

Vi må være ærlige om hva som faktisk skjedde 22. juli 2011, og snakke sant om hvem terroren var et angrep på: Det var et målrettet angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Historien om 22. juli er historien om hatet, rasismen og ytre høyre i Norge.

ASTRID HOEM, leder i AUF

SINDRE LYSØ, generalsekretær i AUF

GAUTE BØRSTAD SKJERVØ, nestleder i AUF

Vi tre var alle 16 år 22. juli 2011. Vi var ganske så nyfrelste AUF-ere på vår andre sommerleir. Nå har vi levd ti år med terroren i minnene og i kroppen. Det samme har organisasjonen vår.

I tida etter 22. juli var det riktig å si at det som skjedde var et angrep på alle. Og det opplevdes også slik: Bodøværinger som ikke fikk naboene sine hjem. Skoleklasser i Bergen som møtte til tomme skolepulter. Fotballag i Oslo som måtte spille med én mindre. Vennegjenger i tenåra som fikk hjem traumatiserte venner og som snakka om terror i stedet for hvem som var forelska i hvem.

Norge er et lite land. Forholdene er små. Alle kjente noen som kjente noen. Våre traumer fra 22. juli ble dermed også et nasjonalt traume. Det var et angrep på alle, for i Norge er et angrep på én i flokken et angrep på hele flokken.

Rosetogene, minnestundene, støtteerklæringene og kondolansene ga støtte til traumatiserte ungdommer, pårørende og etterlatte. I tillegg ga det AUF styrken til å gjenoppta oppgavene våre som politisk ungdomsorganisasjon.

Ti år senere er rosetogene blitt bilder i pensumbøkene. Støtteerklæringene er lagret som arkivmateriale. Talene har blitt til bøker. Og AUF er på papiret en helt vanlig ungdomsorganisasjon. For mange føles 22. juli dermed som et helt liv siden. For andre kjennes det ennå som om det var i går.

I AUF har hver eneste dag de siste ti årene vært preget av terroren. Den har satt sitt preg på så mye: Å finne tilbake til politikken. Savnet etter de som skulle vært her. Å komme tilbake til Utøya. Å klare å se fremover. Alle valgene vi har tatt. Alle samtalene vi har hatt. Men også alle samtalene vi ikke har hatt.

For hva gjør det egentlig med en organisasjon å bli rammet av terror? Vi vet en del om hvordan det påvirker mennesker. Men hos oss var det både mennesker, identiteten vår og organisasjonen vår som ble angrepet. For oss tre var det til tider vanskelig å snakke om 22. juli. Vi ville ikke at det skulle definere hele oss. Vi skulle få være Astrid, Sindre og Gaute uten at det alltid ble satt 22. juli foran navnene våre. Slik har det kanskje også vært for AUF og for Arbeiderpartiet. Hvordan snakker man om terror uten at det blir det eneste man forbinder med en politisk ungdomsorganisasjon?

I AUF har tiden siden 2011 vært preget av en diskusjon om hvor mye fokus terroren skal ha i organisasjonen vår: Hvordan skulle vi la unge få beholde uskylden i sitt engasjement, uten at alvoret om at det har handlet om liv og død forsvant? Til tider ble det dermed vanskelig å snakke om angrepet også internt. Det kom mange nye medlemmer inn i organisasjonen og alle skulle føle seg like mye AUF-er uansett om man var på Utøya i 2011 eller ikke. Vi ville ikke ha et A- og et B-lag. Dette var riktig de første årene, men etter hvert så vi også behovet for å snakke mer om det som hadde skjedd. Vi kunne ikke omgå sannheten: At det var et angrep på oss. At det førte til personlige traumer for mange, samtidig som det også var historien til alle AUF-ere som kom inn i ettertid.

Nå er tida med berøringsangst snart over. Internt har vi brukt ti år på å kunne snakke på en trygg måte med hverandre om 22. juli. Nå er vårt ønske at den samme prosessen skal foregå i resten av samfunnet. Mens nye AUF-ere har lært om høyreekstremismens ytterste konsekvens på øya vår, har norsk offentlighet nemlig blitt forført av ideen om at trollene sprekker i sola – og de har derfor stadig fått slippe til. Norske medier, politikere og samfunnsdebattanter har ubevisst bidratt til å normalisere krefter som tidligere har vært regnet som ekstreme. Det er det motsatte av hva vi trodde skulle skje.

Hvis noen hadde spurt oss – en gang like etter angrepet – om hvordan vi så for oss samfunnet ti år senere, ville vi kanskje litt naivt svart at vi så for oss et samfunn med mindre fremmedfrykt og mindre hat. Vi ville kanskje sagt at vi ville få et rausere samfunn. Noe av dette stemmer, heldigvis, for majoriteten av befolkningen er mer positive til et mangfoldig samfunn i dag enn for ti år siden. Men de hatefulle og ekstreme er også bedre organisert, de blir lytta mer til og de får mer spalteplass enn i 2011.

Det har også skjedd en endring i norsk samfunnsdebatt siden den gang. Man ser det i så mange enkelttilfeller at man ikke lengre kan kalle det for unntak eller tilfeldigheter. Hatet har blitt den nye normalen. Og det beviser at vi ikke har klart å sette 22. juli inn i sin rette sammenheng – eller forstår hvordan vi skal ta et oppgjør med høyreekstremismen.

En av 22. juli-terroristens fremste ideologiske ledestjerner var ytre høyre-bloggeren Peder Jensen, bedre kjent som Fjordman. I 2013 mottok Fjordman støtte fra Fritt Ord for å gi ut bok med sitt perspektiv på 22. juli-terroren. Fra et ytringsfrihetsperspektiv er det mulig å forsvare denne tildelingen. Mer problematisk er den manglende forståelsen av Fjordmans rolle i radikaliseringa av terroristen som preget debatten i etterkant av Fritt Ords tildeling.

Denne debatten ble på ny vekket til live i forbindelse med NRKs dramaserie «22. juli». Serien hadde en rollefigur som hadde klare likhetstrekk med Fjordman, og i etterkant av lanseringen fikk Fjordman – uten å møte kritikk – anledning til å fremme sitt syn på bidraget til å radikalisere 22. juli-terroristen i Aftenposten. I begge disse debattene har Breiviks ideologiske forbilde fått fraskrive seg ansvaret for at nettopp hans ord har blitt til handlinger.

Eller som avisa Vårt Land skrev i sin lederartikkel den 3. februar 2020: «I møtet med dem som vil «fjerne» og «erstatte» «forræderiske eliter» og «femtekolonnister», må vi bruke andre virkemidler enn pengestøtte og fri tilgang til spaltene. Jensen er intet offer eller en forfulgt uskyldighet, eller en som åpner opp ytringsrommet. Han er et av de sterkeste eksempler i moderne tid på at ord kan lede til drap.»

Vårt Land fortjener honnør for sin ærlighet i møte med Fjordmans forsøk på å renvaske seg. Det finnes også flere gode eksempler på medier, politikere, partier eller samfunnsdebattanter som har bidratt med viktige og positive bidrag til å løfte debatten om ideologien bak 22. juli.

Hvem er det så som har sviktet i å ta dette oppgjøret? På dette spørsmålet finnes det ingen svart/hvitt-svar.

Både i Arbeiderpartiet og i AUF har det i årene etter 22. juli eksistert en utpreget berøringsangst for å snakke om 22. juli. For å bøte på dette har både vi, Arbeiderpartiet og LO gjennomført en rekke tiltak for å gjøre 22. juli-spørsmål til en mer naturlig del av vår bevegelse. Omvisninger på Utøya, egne konferanse om høyreekstremisme, hundrevis av temamøter, foredrag og presentasjoner om relatert tematikk, vitnesamtaler, workshops og en lang rekke andre aktiviteter har hjulpet våre egne til å kunne snakke om de vanskeligste temaene.

Først nå når disse prosessene har gjort våre egne medlemmer og tillitsvalgte trygge på å snakke om 22. juli, kan AUF som organisasjon delta i samfunnsdebatten om de vanskeligste spørsmålene med tyngde. For AUF og arbeiderbevegelsen har veien hit vært lang. I dag har vi medlemmer som ikke husker 22. juli, og som heller ikke har lært om terrorangrepet i skolen. Det er betenkelig så få år etter terroren.

Som ofre for høyreekstrem terror, føler vi at vi kan være ærlig på dette: Den største faren ved ytre høyre er ikke voldspotensialet, terroren og de sinte ekstremistene.

Den største faren er at det ekstreme blir den nye normalen, at konspirasjonsteoriene og de antidemokratiske ideene får fotfeste blant vanlig folk.

Skal vi bekjempe dette, må vi starte med å være ærlig om hva som faktisk skjedde, og snakke sant om hvem terroren var et angrep på: Det var et målrettet angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Det var et planlagt angrep, drevet fram av hat. Hat mot mangfoldet. Hat mot likestillingen. Hat mot det samfunnet arbeiderbevegelsen hadde bygget opp. Dette hatet hadde vokst opp i våre klasserom, i våre nabolag, i vårt samfunn.

Det andre vi må gjøre, er å sette 22. juli inn i en kontekst. Dette var ikke en enkelthendelse. Historien om 22. juli er historia om hatet, rasismen og ytre høyre i Norge. Det er historien om rasismen som drepte Benjamin Hermansen, om ideologien som drepte vennene våre og hatet som angrep Al-Noor-Moskeen og drepte Johanne Zhangjja Ihle-Hansen.

I rosetogene lovte vi hverandre aldri mer 22. juli. Vi visste allerede da at det ville bli tøft. Beintøft. Men også at det var viktig. Ja, livsviktig. Skal vi holde løftet vi ga, må vi derfor ta oppgjøret med kreftene og ideologien som drev terroren fram. Beredskap er mer enn helikopter, mer enn politi og mer en fysiske sperringer i gatene. Den viktigste beredskapen i samfunnet vårt er oss mennesker, fellesskapet vårt og diskusjonene vi har. De ordene vi bruker. Beredskap er at vi mennesker sammen står opp mot urett. Det er å lære av vår egen historie.

Vi vet ikke hvordan vennene våre – de som ikke er her mer – ville tenkt, følt og drømt i dag. De vil for alltid være 15, 18 eller 22 år gamle. Livene deres stoppa da de akkurat hadde starta på videregående, da de nettopp hadde fått fagbrevet eller kanskje kyssa noen for første gang. Vi får aldri vite hvem de ville vært i dag.

Men i AUF gjør nye AUF-ere jobben med å bli kjent med dem. De bærer arven videre, forteller historiene og spør om minnene. Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen sa i en tale etter 22. juli at «han tok noen av de vakreste rosene våre, men han kan ikke stanse våren». Når vi snakker med nye generasjoner AUF-ere om 22. juli, om hatet og hvordan vi skal bekjempe det – så gjør det oss sikre på to ting:

● De er våren. De som aldri glemmer, selv om de var for unge til å huske, og som holder fast i troen på at en bedre verden er mulig. Våren er her.

● Berøringsangsten i vår egen organisasjon er borte. Det gjør oss i stand til å snakke trygt om 22. juli nå. Vi kan diskutere konsekvensene av terroren, og hva som skal være veien videre.

Det neste vi trenger, er en vår i hele samfunnet vårt. Nå må vi tvinge vekk berøringsangsten både i de små og store fellesskapene. Hvis en ungdomsorganisasjon som ble rammet av terror, klarer det, så må også resten av samfunnet kunne klare det. Det starter med deg. Og det starter med oss.

Nå er tida inne for å holde løftet vi ga da vi løftet rosene våre: Aldri mer 22. juli.