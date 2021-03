Kommentar

Derfor er dette så alvorlig

Av Astrid Meland

FORFULGT AV UHELL: Den britisk-svenske vaksinen Oxford-AstraZeneca sliter med leveringsproblemer i Europa. Nå undersøkes også tilfeller av alvorlig sykdom etter vaksinering. Foto: DADO RUVIC

AstraZeneca er satt på pause fordi noen få unge, friske folk er blitt dødssyke. Det er kommet flere tegn som kan tyde på at vaksinen står bak.

– Vi trenger ikke bekymre oss for AstraZeneca-vaksinen, blodpropper er en del av livet, het det i en analyse i den britiske avisen The Times mandag.

Vaksinen som er satt på pause i rundt 20 land, er utviklet i Storbritannia.

Og fagfolk har de siste dagene kunnet servere regnestykker som viser hvor hysterisk det er å gå rundt å frykte blodpropp.

Det er ganske arrogant. Opplysninger om at det er helt normalt med blodpropp, hjelper neppe på folks vaksineskepsis.

UNDERSØKER SAMMENHENGEN: Overlege Pål Andre Holme ved Oslo universitetssykehus under et pressemøte med Legemiddelverket om mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen. Foto: Stian Lysberg Solum

Kanskje ligger litt sjåvinisme i bunnen. Verdens beste avis, britiske Financial Times, viser på lederplass til eksperter som mener at sammenhengen mellom AstraZeneca og blodproppene er lite sannsynlig.

Og det er flere britiske eksperter som påpeker slikt.

I Norge derimot, tror jeg ekspertene nå heller mot at det faktisk kan være en sammenheng.

Forskerne har en teori om at vaksinen har utløst en reaksjon i immunforsvaret som ga lidelsen.

Tyskerne sier de har funnet flere tilfeller enn i den uvaksinerte befolkningen.

Det er et tegn. Men det betyr ikke at folk skal være redde. Om lidelsen faktisk kan knyttes til vaksinen, er det svært få det er snakk om og minimal sjanse for å rammes.

Men det er forståelig at også vanlige folk tenker i slike baner, når en ung, frisk helsearbeider på Tynset uventet dør.

Det kan dreie seg om en tilfeldighet at vedkommende nylig fikk en dose AstraZeneca. Men det kan og være en sammenheng.

Når tre andre unge, friske mennesker like etterpå innlegges, forsterkes mistanken.

Og det er dette som har skjedd i Norge de siste dagene. Alle er helsepersonell. Alle har fått AstraZeneca-vaksine. Alle har fått svært sjelden sykdom. Og to er altså døde.

Her snakker vi om folk som mest sannsynlig ikke ville blitt særlig syke av covid-19, som rett nok og gir økt fare for blodpropp.

FORTSETTER VAKSINERINGEN: Britenes statsminister Boris Johnson vil ikke ha noen pause. Britene mener vaksinen er trygg etter å ha vaksinert mange millioner med den. Foto: Geoff Caddick / PA Wire

Men det som gjør fagfolk engstelige, er ikke egentlig blodpropp. Det er en livsfarlig, sjelden kombinasjon av blødning og blodpropp.

Svenskene mente først at det bare var å vaksinere i vei, akkurat som Verdens helseorganisasjon (WHO) og Det europeiske legemiddelverket (EMA).

Men vårt naboland snudde tirsdag og satte bruken på pause. De begrunnet det med at det er snakk om en annen lidelse.

Er det noe sted man kan finne ut dette, så er det Skandinavia, hvor vi har bedre helsedata på folk enn de fleste andre land.

Norske myndigheter gjør rett i å ta dette på alvor. En årsak til at de hasteinnkaller til pressekonferanser, er kan hende at mange av ekspertene har dramatiske erfaringer fra svineinfluensaen.

Det europeiske legemiddelbyrået sa også den gang at de ikke så noen sammenheng med vaksinen og sykdommen narkolepsi etter at meldingene begynte å komme inn. Tilfellene var for få.

Men året etter ble det klart at det var en sammenheng. Rundt 150 mennesker fikk erstatning i Norge.

AstraZenecas leveringsproblemer har gitt vaksinekrig på storpolitisk nivå i Europa. Og kanskje har britene rett i at konkurrenter snakker ned AstraZeneca mer enn det er grunn for.

Men EU-landene og Norge har all mulig interesse av at denne vaksinen kan brukes.

Håpet er at dette blir en pause, og at vaksinen snarest mulig kan sprøytes inn i millioner av armer igjen.

For dette er den billige folkevaksinen som det etter planen skal settes mest av i fattige land gjennom vaksinesamarbeidet Covax.

Men det ser ikke så lyst ut.

Kanskje er det beste resultatet nå at ekspertene faktisk finner ut at det er en sammenheng mellom vaksinen og den svært sjeldne lidelsen.

For finner de en tydelig forklaring, kan de fortsette å gi vaksinen til dem som ikke er i en eventuell risikogruppe. For eksempel kan alle som ikke tar en spesiell type medisin eller er over en viss alder få den.

Det kan bli mer utfordrende om de ikke finner ut noe. For det er naturlig om folk er skremt.

Det er synd om folk ikke tør å ta vaksinen. Utrullingen i Storbritannia har vist at AstraZeneca-vaksinen er svært effektiv. Den er like god som Pfizers vaksine til å forhindre alvorlig sykdom og død.

Når eksperter og influensere forsvarer vaksinen med nebb og klør, er det med de aller beste hensikter. Vi sliter nok som det er med dumme konspirasjoner og vaksineskepsis.

Og vaksinen vil helt sikkert redde flere liv enn den tar. Men å drive med mansplaining og si til folk at de ser sammenhenger der de ikke finnes, kan gjøre det hele verre.