HASTER: Vestli skole i Oslo ble i går stengt etter funn av mutert coronavirus på flere av trinnene. – En nasjonal nedstenging på noen uker nå er en liten pris å betale i forhold til en ukontrollert spredning av muterte virus, skriver kronikkforfatterne. Foto: Odin Jaeger

Ny nedstenging må til om mutert virus skal slås ned!

La oss sammen slå ned den tredje bølgen nå, før det er for sent.

DAG JACOBSEN, avdelingsleder, dr. med, spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi, Oslo universitetssykehus

MADS GILBERT, overlege dr.med., professor emeritus, spesialist i anestesiologi, Tromsø

GUNNAR KVÅLE, dr.med., professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

DAG SVANÆS, professor i informatikk, NTNU

JÖRN KLEIN, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge

Regjeringen innførte nye strenge tiltak 4.januar for å hindre ukontrollert spredning av de nye, muterte virusvariantene. Resultatet var nedgang i smittetallene. I slutten av januar var Helsedirektoratets vurdering: «De nåværende lave smittetallene og summen av tiltak gir Norge en strategisk mulighet til å redusere smitten til de nivåene vi hadde forsommeren 2020. Dette vil muliggjøre en tilnærmet normal hverdag for folk flest, normalisering for store deler av næringslivet og redusere tiltaksbyrden til et minimum for sårbare grupper».

De advarte samtidig klokt mot at «alternativet med for raske lempinger vil fort kunne bety behov for nye runder med kostbare og inngripende tiltak, noe som sannsynlig vil være svært skadelig for befolkningens tillit til myndighetene og oppslutning om tiltakene.»

Tross advarslene har regjeringen gradvis lettet nasjonale tiltak som følge av sterkt press fra næringslivet, idrettssektoren og andre. Kommunene har fått hovedansvaret for tiltakene. Mange kommuner har gjenåpnet med en forventet sterk smittespredning som følge av økende mobilitet, flere sosiale møteplasser og mer nærkontakt. De positive, nedadgående smittetallene fra bare noen uker siden er brått ute av kontroll.

Gjennomsnittlige smittetall har raskt mer enn doblet seg, fra rundt 250 daglig i uke 6 til rundt 570 daglig de først fire dagene av uke 9 - og smitten øker også utenfor Oslo. Etter det rekordstore utbruddet i Ulvik-området, ser vi nye utbrudd i Bodø, Harstad og Tromsø i nord til Horten, Tønsberg og Kristiansand i sør.

Nye utbrudd må vi regne med i all hovedsak nå skyldes muterte virusvarianter, uansett hvor i landet de kommer. Norges smittetrend er dessverre på vei oppover, til dansk nivå, men med raskere stigning. Vi nærmer oss Finland i antall nye smittede per 100.000 per dag.

Dette indikerer at strategien med hovedvekten på kommunale tiltak ikke alene er tilstrekkelig. De muterte covid-variantene smitter så raskt at lokal «TISK» (testing-isolering-smittesporing-karantene) alene gjør at vi kommer på etterskudd. Dynamikken i smittespredningen – kanskje vår generasjons største globale utfordring eller apokalypse – gjør at det kan gå 2-3 uker med pågående spredning i et område før TISK-tiltak fører til smittereduksjon. I denne tiden muterer virus videre – og kan rekke å få fram én stamme med vaksineresistens – på en liknende måte bakterier utvikler resistens mot antibiotika. Påstanden kan neppe bevises vitenskapelig før det er for sent, men den sjansen kan vi ikke ta.

Uten strenge nasjonale smitteverntiltak som også omfatter områder med lav smitte, pluss reiserestriksjoner mellom områder i Norge, kan forholdene dessverre ligge til rette for at lokalt utbrudd sprer seg også til andre områder og fører til utbrudd i områder med lite smitte og få lokale restriksjoner. Derfor er også strenge nasjonale tiltak nødvendige nå.

Den britiske varianten (B.1.1.7) av korona-viruset smitter raskt, og flere rapporter viser at viruset også gir mer alvorlig sykdom med økt risiko for å trenge sykehusbehandling. En dansk studie viste at de som var smittet med den britiske mutasjonen, hadde 64 prosent høyere risiko for sykehusinnleggelse enn de som var smittet med andre covid-varianter. Andre britiske studier støtter dette. Mange av disse studiene viser også tydelig økt risiko for død hos smittete med den britiske mutasjonen. Barn kan også bli alvorlig syke.

Dette er et nytt virus uten kartlagte langtidseffekter. Det tilsier at vi må være føre var. Norske og internasjonale studier viser at én av tre har plager måneder etter sykdommen. Både unge og gamle rammes. Viruset ser ut til å påvirke hukommelse, konsentrasjonsevne, tenkeevne og luktesans på lengre sikt. Dette til forskjell fra andre virus, og viser at vi ennå ikke forstår covid-viruset. Nå starter også internasjonal forskning for å finne ut om covid-19 kan føre til demens på lengre sikt.

Nå sprer smitten seg raskt hos yngre. I gruppen 10-19 år var smitten i Oslo i uke syv 2-3 ganger høyere enn i uke seks. Økningen kom etter at Oslo kommune hadde valgt å lette noe på tiltakene, og muligens fordi luftsmitte er viktigere når muterte virus er i omløp.

I Finland har statsminister Sanna Marin annonsert at landet stenges ned i tre uker fra 8. mars. De innfører også fjernundervisning for alle elever fra 13 år og oppover. Fritidsaktiviteter for eldre barn stanses, og det bare lov med samlinger på maks seks personer.

Hvis et høyt nasjonalt R-tall vedvarer vil sykehusene i Norge fylles opp igjen av covid-19 pasienter. FHI beregner R til 1,3. Hvis R ikke bringes ned, vil vi ha 50 ganger så mange smittede per dag 17. mai. Nå ligger 20 covid-19 pasienter på respirator. Norsk helsevesen kan ikke håndtere 50 ganger så mange, 1000 respiratorpasienter på våre intensivavdelinger. Uten respiratorbehandling vil covid-pasienter med alvorlig lungesvikt ha svært høy dødelighet. Denne utviklingen kan vi unngå med nedstenging nå. Det er også rimeligere økonomisk å få kontroll tidlig enn sent.

Hvis det ikke er klare tegn til redusert virusspredning i løpet av få dager, mener vi den norske regjeringen må iverksette nasjonal nedstenging til virusutbruddene er slått ned i alle deler av landet. Det bør innføres strenge nasjonale tiltak, reiserestriksjoner og strengere tiltak i skolen fram til påske.

En full nedstenging av mange sektorer samtidig er nødvendig til for å få lav nok sosial mobilitet til at nok nærkontakter hindres og spredningen av muterte virus stoppes. Uten slike strenge nasjonale tiltak, som også må gjelde i områder med lave smittetall, er risikoen stor at lokal smitte vil passere ‘under radaren’ fram til store utbrudd oppdages.

Da blir jobben med å slå ned utbrudd mye vanskeligere.

Tiltakene regjeringen innførte i 12. mars i fjor, kom så vidt tidsnok til å hindre ukontrollert spredning i Norge. En ny, tilsvarende nedstenging vil gi en tydelig og nødvendig beskjed til alle om det store alvoret i situasjonen. Da vil nok også mindretallet som fortsatt ikke tar smittevernreglene på alvor, måtte begrense sin risikoatferd.

En nasjonal nedstenging på noen uker nå er en liten pris å betale i forhold til en ukontrollert spredning av muterte virus. En slik oppblomstring av epidemien vil føre til at mange mennesker, også i gruppen under 70 år, vil rammes av alvorlig sykdom og død, før også denne delen av befolkningen er vaksinert. Da er det også stor risiko for at de muterte virusene rekker å utvikle resistens mot vaksinene. Å utvikle en slik resistens er virusets «survival of the fittest», ofte misforstått: Det er ikke den sterkeste som overlever – men den som best evner å tilpasse seg. La oss ikke gi disse muterte virusene sjansen til å nå dit!

La oss sammen slå ned den tredje bølgen nå, før det er for sent!