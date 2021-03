Det er ikke tilfeldig at jenter velger helse- og omsorgsstudier og gutter velger ingeniør og realfagene, skriver Varin Hiwa (20) i denne kronikken. Foto: Privat

«25 under 25»: Likestilling krever forskjellsbehandling

Det holder ikke med holdningskampanjer, for det handler om mer enn holdninger.

VARIN HIWA (20), leder i AUF i Oslo

Arbeidsmarkedet i Norge er svært delt. Menn dominerer i arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg, olje og industri.

I helse, sosialt arbeid og læreryrke finner vi kvinnene. Innen helse og omsorgssektoren er 80 % av de ansatte kvinner, mens bare 23 % av kvinnene jobber i industrien.

Veien mot et mer likestilt arbeidsliv starter i høyere utdanning, og en bedre og mer representativ kjønnsbalanse er til det beste for både institusjonene, studentene og samfunnet.

I et innlegg i VG tar Anniken Elisenberg og Elisabeth Tangen til orde for å vrake kvotering til høyere utdanning. Det er vi uenige i:

Vi burde ha oftere bruk av kjønnspoeng på studier der kjønnsbalansen er svært skjev.

Universitetene og høgskolene har ansvar for å utdanne det samfunnet etterspør. Derfor støtter vi innføringen av kjønnspoeng, men også likestillingsstipend på studier der et kjønn er representert med under 30 prosent over en treårsperiode.

Kjønnsrollene vi er kjent med dannes i løpet av oppveksten, og vi må endre måten vi fremstiller kjønn på. Det er ikke lenge siden vi sluttet å bruke begreper som helsesøster, politimann og brannmann.

Det er ikke tilfeldig at jenter velger helse- og omsorgsstudier og gutter velger ingeniør og realfagene.

Kjønnsrollene samfunnet bygger på er med på å påvirke studievalget. Derfor trenger vi kjønnskvotering til å bryte med mønster og normer rundt de maskuline og feminine yrker. Kjønnskvotering handler om utvide mulighetene til folk uavhengig av kjønn, for å oppnå jevn kjønnsbalanse.

For å ha friheten til å kunne velge selv trenger vi at staten gir oss muligheten til å komme dit, og det med bruk av kjønnskvotering.

Vi må jobbe strukturelt. Vi må skape rollemodeller. Kjønnskvotering er ikke idealet, men det tar oss et skritt nærmere et mer likestilt arbeidsliv.

Det holder ikke med holdningskampanjer, for det handler om mer enn holdninger.

For at vi skal oppnå likestilling, så må vi endre strukturer, og det skjer ikke av seg selv. Vi må ha kvotering som virkemiddel for å endre strukturene som gjør at for eksempel kvinner, eller mennesker med flerkulturell bakgrunn er underrepresentert.

Kjønnspoeng er et av få virkemidler vi har for å skape det mangfoldet alle fagmiljøer trenger.

Vi trenger en politikk som åpner høyere utdanning, og som gjør høyere utdanning mer mangfoldig.

